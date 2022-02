TRGOVAČKA KOALICIJA! Hajdaš Dončić: ‘I Milošević i Pupovac trebaju odgovarati ako su obojica sudjelovali u nezakonitim radnjama’

Autor: Dnevno.hr

SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić komentirao je situaciju oko uhićenja ministra Horvata, rekavši da je SDP svakako za prijevremene izbore.

“U svakoj normalnoj liberalnoj demokraciji ovakav skandal može završiti samo izborima. Kada imate jednog aktualnog ministra koji je uhićen, a još dvojicu koje sumnjiče, rješenje može biti samo jedno, a njega mi ne zazivamo jer želimo nestabilnost Hrvatske nego iz političke higijene, da ljudi znaju zašto se to događa, zašto su prevareni na izborima, zašto je taj cijeli sustav u polumafijaškim rukama… Jedno logično rješenje, zbog zdravlja nacije, političke higijene, su izbori odmah”, poručio je za N1.

“DORH i SOA trebaju biti nezavisne institucije jer ako nisu, to je korak prema diktaturi. Mi se moramo boriti da budu nezavisne. Ako mi to proanaliziramo, ono što je javno dostupno, vidljivo je da je odluka o tome vjerojatno donijeta u petak i DORH i USKOK su djelovali po zakonu i išli su odmah rješavati problem da im ne procuri informacija. Ono što je meni nedopustivo je jedan napad Andreja Plenkovića koji se javno obrušio na DORH. Ako želite nezavisne institucije, ne možete se javno obrušavati na njih. Ako je to i predsjednik radio, to je krivo”, naglasio je.

Istaknuo je jedan detalj cijele priče:

“U cijeloj priči je zanimljiv taj odnos HDZ-a i SDSS-s, sada ispada da su zaista trgovačka koalicija. Ne vjerujem da Andrej Plenković i Milorad Pupovac nisu znali, ako je ovo točno, što radi potpredsjednik Vlade, Milošević. Vraćamo se na to jesu li oni direktno pogodovali. Po ovom ispada da jesu. Vidjet ćemo, ali ono što smo mogli pročitati je katastrofa, to je isključivo trgovačka koalicija. Ništa me ne čudi, vjerojatno su predstavnici SDSS-a imali neku političku agendu”, kaže.

I Milošević i Pupovac trebaju odgovarati ako su obojica sudjelovali u nezakonitim radnjama.