TRESE SE ZAGREBAČKA LIJEČNIČKA VRHUŠKA! Tko će idući biti uhićen? Poznati liječnik pobrojao zvučna imena!

Autor: Iva Međugorac

“Treba dobro istražiti njeno djelovanje, kao i ono Dragana Primorca, Gzima Redžepija, Slobodana Vukičevića, akademika Miroslava Samardžije, prodekana za nastavu na Medicini Borisa Brkljačića i Stipe Oreškovića. Cijelu tu ekipu treba istražiti”, stav je to kojega je iznio bivši ravnatelj Srebrnjaka nakon što je uhićena Ana Stavljenić Rukavina.

Priča je ovo koja zapravo traje još od rujna 2018. godine kada je Boro Nogalo, kao ravnatelj Dječje bolnice Srebrenjak, dobio poziv iz Gradskog ureda za zdravstvo na čijem se čelu nalazio Vjekoslav Jeleč. Tada se ujedno načela tema, odnosno prijedlog za revitalizaciju područja oko nekadašnje bolnice za plućne bolesti i sanatorija Brestovac, odnosno područja koje se prostire na oko 80 tisuća m2 na Medvednici, čijim dijelom ide i trasa nove Sljemenske žičare.

Ideja je bila da se na tom području sagradi novi centar u postojećim gabaritima koji bi bio zdravstveno-rehabilitacijskog karaktera, također otvorenog tipa s rekreacijskom i wellness zonom te sportskim sadržajem. U bolnici su prionuli poslu, ubrzo poslali dokumentaciju s planom da se cijeli projekt prijavi na fondove za brownfileld lokacije, ali su nakon toga, umjesto daljnjih pregovora, krenule peripetije koje su rezultirale sukobima između Nogala, Milana Bandića i njegovih suradnika.

Rezultat je Nogalova smjena koja se pravdala nalazom Gradskog kontrolnog ureda koji je utvrdio kako je Nogalo nezakonito zapošljavao u bolnici koju je vodio. Međutim, mnogi u tome nisu vidjeli pravi razlog već se govorilo o atraktivnom zemljištu na Sljemenu, ali i o 60-ak milijuna eura koje je Srebrnjak dobio za gradnju Transplatacijskog centra koji je trebao biti povezan sa zgradom bolnice Srebrnjak te se prostirati na 15.000 m2.

”Što biste rekli da ravnatelj škole raspiše natječaj za učitelje matematike, a on zaposli profesora likovnog? To se radi na Srebrnjaku”, tvrdila je u jeku Nogalove smjene Bandićeva nasljednica Jelena Pavičić Vukičević dok su istodobno djelatnici bolnice prosvjedom podržavali smijenjenog ravnatelja.

‘Lopovluk i prvorazredni skandal’

Nogala je tada zamijenila Ivana Đerek Dubravčić iz Gradskog ureda za zdravstvo, no još su se onda kao kandidati za tu poziciju spominjali Dragan Primorac i bivši SDP-ov ministar zdravstva Siniša Varga. Nogalo je ubrzo nakon toga upozoravao da se projekt vrijedan 60 milijuna eura isporučuje novim igračima, ali i da se Srebrnjak otima falscificiranim dokumentima. Predlagalo se naime Gradskoj skupštini osnivanje novog centra kojemu bi osnivač bila RH, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet i KBC Zagreb te Srebrnjak, čime bi se taj golemi projekt podijelio među više ustanova, odnosno i između Grada Zagreba I države.

”Zašto se tako važna točka donosi po hitnom postupku na zadnjoj sjednici Grada pred izbore? Prema provjerenim informacijama, na zadnjoj sjednici Upravnog vijeća bolnice nije uopće donesena odluka o osnivanju novog centra. Ali takvu odluku je potpisala dr. Ana Stavljenić Rukavina bez da se o njoj glasovalo na Upravnom vijeću i ona je falsifikat. Na sjednici se samo razgovaralo o mogućoj suradnji s tim i drugim ustanovama, ali ne i da se s njima osniva potpuno novi centar koji bi postao nositelj projekta. O tome treba postoji i tonski zapis pa se može vidjeti je li istina”, optuživao je Nogalo, naglašavajući da se njome mijenja nositelj projekta te osniva ustanova koja bi imala više nositelja, a to ne bi bio samo Srebrenjak što zapravo znači da su Bandićevui puleni pokušavali amenovati to da u projekt uđu ljudi i ustanove koje na njemu nikada nisu radile, a to prema Nobalu ne bi dozvolila ni EK pa se samim time ugrožavala budućnost tog centra.

”Ovo je lopovluk i prvorazredni skandal, da se na zadnju sjednicu Skupštine ovako ugura falsificirani dokument Upravnog vijeća bolnice. Također ne vidim nigdje ni odluku Vlade da država preuzima ovaj projekt, ja ne vidim tu dokumentaciju i pitam se gdje je? Kako objasniti da se na zadnjoj sjednici Skupštine ovako isporučuje projekt dječje bolnice. To je naš najbolji znanstveno-medicinski projekt u državi i daje se nekome trećem”, tvrdio je Nogalo, naglašavajući da se projekt sa Srebrnjaka isporučuje Rebru i Medicinskom fakultetu pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti.









‘Brutalno političko nasilje’

”Oni nisu stvorili ovaj projekt, nova uprava bolnice sastavila je tim u kojem nema ni jednog pedijatra koji se bavi ovim područjem. Ovo je egzekucija i zadnji čavao u realizaciji projekta. Siguran sam da Europska komisija neće prihvatiti da neki drugi centar preuzima projekt, a čak ako se on i realizira na ovako netransparentan način, država će u budućnosti morati vratiti 60 milijuna eura. Ovo je vrlo dvojben potez, a prema mom sudu i protuzakonit. Službeno imenovani ljudi u Odbor ovog projekta su Dragan Primorac, Gzim Redžepi, Dragan Vukičević, Stjepan Orešković koji neprijateljski preuzimaju ovaj projekt. Postoje i pismeni dokazi da ljudi s ovog popisa preuzimaju projekt i neshvatljivo je da se Zagreb odriče projekta, da sve ide po hitnom postupku, da se to radi temeljem falsificiranog dokumenta. Ovo je sve teški skandal i brutalno političko nasilje prema ljudima koji su nešto napravili u ovoj državi. Molim skupštinare Grada Zagreba da ne dozvole da Grad isporuči projekt Srebrnjaka. To je nešto najvrjednije u interesu djece, sam projekt vrjedniji je od rotora, fontana, spomenika koje smo dobili u Zagrebu. Ovo je za mene pljačka i diverzija”, objašnjavao je Nobalo.

Njegove riječi tada nisu padale na plodno tlo no izgleda da s novim gradonačelnikom dolaze i neka nova vremena.