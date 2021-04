TRESE SE I PRIMORJE! Na uskršnje jutro zabilježen potres kod Novog Vinodolskog

Jačine 1,6 po Richteru podrhtavalo je tlo ovog jutra u blizini Novog Vinodolskog, javlja EMSC. Odvio se na dubini od jednog kilometra, a osjetio se i u Ogulinu, Crikvenici, na Krku, ali i u Senju.

“Tutnjava”, istaknuli su Senjani.

U posljednjih nekoliko dana, potresi su zabilježeni na širem području Hrvatske. Nekoliko dana podrhtavalo je podmorje kod Splita, a uslijedio je i potres u Dalmatinskog zagori.

Dakako, nije miran ni petrinjski rasjed pa je i to područje zabilježilo slabija podrhtavanja.

Potres kod Novog Vinodolskog zabilježen je u 10:52 minute.

Felt #earthquake (#potres) M1.6 strikes 27 km SW of #Ogulin (#Croatia) 4 min ago. Please report to: https://t.co/qF0R2cjcxx pic.twitter.com/hd9teB9pQr

— EMSC (@LastQuake) April 4, 2021