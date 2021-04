TRESE SE FOTELJA MOĆNOM HDZ-OVCU! Neizvjesna bitka za šibensku županiju: Ovo su najzanimljivija imena

Autor: Iva Međugorac

Niz je kandidata koji sudjeluju na lokalnim izborima u šibenskoj županiji, ali i u samome gradu. Ondje po još jedan mandat ide aktualni župan, poznati HDZ-ovac Goran Pauk, koji uživa potporu premijera Andreja Plenkovića. Kako tvrde upućeni, predsjednik HDZ-a stao je iza Pauka onoga časa kada su ‘lokalci’ počeli spekulirati o kandidaturi Nediljka Dujića koji vodi stranačku županijsku organizaciju u ovome kraju.

Kako kažu naši sugovornici iz vladajuće stranke, igrača koji pobjeđuje ne treba mijenjati, a Pauka opisuju kao stranačkog veterana koji vrlo dobro poznaje lokalnu politiku i lokalne političke igre budući da je na poziciji župana 15 godina.

To je međutim ono što mu kritičari i u HDZ-u zamjeraju te kažu kako je stranci možda ipak bilo potrebno neko novo lice, s obzirom na konkurenciju. Poznato je lice u šibenskom kraju ono SDP-ova kandidata Joška Šupe koji Pauku ne predstavlja problem, no zato bi problema mogao imati s nezavisnim kandidatom Markom Jelićem, aktualnim kninskim gradonačelnikom, a osim toga ne treba zanemariti Ivicu Ledenka koji je uspio ujediniti Most i Domovinski pokret.

Zanimljivo društvo

Kako naglašavaju naši sugovornici Pauk i Šupe lokalnom su stanovništvu dobro poznati i imaju svoje tradicionalno biračko tijelo, no Jelić bi kao faktor iznenađenja mogao nadigrati Pauka, osobito ukoliko snage budu odmjeravali u drugom krugu. Oko njega bi se mogao stvoriti takozvani antihadezeovski blok, a osim toga on za razliku od Šupe može zahvatiti nešto šire biračko tijelo. Ledenko također u šibenskom kraju nije nepoznanica. Godinama je aktivan u ondašnjoj politici, županijski je vijećnik i netko koga bi bilo naivno otpisati. Premda u županiji i dalje za favorita slovi Pauk, iznenađenja su itekako moguća.

Iznenađenja su moguća i u samom Šibeniku. Za treći mandat bori se HDZ-ov Željko Burić, a njegov najveći rival je šibenski odvjetnik, SDP-ovac Tonči Ristović koji je u kampanju krenuo vrlo rano jamčeći svojim sugrađanima besplatan vrtić, udžbenike i niz drugih pogodnosti koje utječu na kvalitetniji život građana. U utrci za gradonačelnika Šibenika sudjeluje i Ivo Glavaš, nekadašnji Mostovac kojega podržava Stipe Petrina.









Tu je i poznato ime, ono saborskog zastupnika Hrvoja Zekanovića, koji će se za konzervativne birače boriti s Mariom Kovačem kandidatom Domovinskog pokreta koji je doduše početkom devedesetih bio promotor liberalne politike, jedno vrijeme bio je u koalisiciji sa SDP-om te kratko bio HSLS-ov ministar prometa. Tu je i HSS-ovac, poznati aktivist i glavni inženjer u izgradnji vjetroelektrane Krš-Pađene Davor Živković. No, kako za sada stvari stoje u Šibeniku bi se u drugom krugu ipak trebali boriti HDZ-ov i SDP-ov kandidat.