TREBAO JE HRVATSKU IZVUĆI IZ KOMUNIZMA! Odbacili ga kao staru krpu: Na vidiku novi čovjek koji bi mogao biti premijer, je li narod spreman?

Autor: Eduard Petranović

Bila je to za Hrvatsku luda 2016. godina. Nakon nikad dužih, za građane iscrpljujućih, ali i zanimljivih pregovora između HDZ-a i SDP-a s tada senzacijom izbora Mostom, pod palicom i nadgledanjem predsjednice Kolinde Grabar Kitarović, sastavljena je vlada s premijerom Tihomirom Oreškovićem kao premijerom.

Bila je to prva vlada RH s nestranačkim premijerom i idejom da državom počnu vladati stručni, neopterećeni ljudi koji ne proizlaze iz starih struktura HDZ-a, SDP-a i priljepaka.

Bila je to vlada u kojoj su premijer, glavni mu savjetnici i ljudi koji su trebali zauzeti glavne pozicije u državnim institucijama bili menadžeri, poduzetnici, stručnjaci, znanstsvenici, a ne profesionalni ili priučeni političari. Govorili su tada da je u to vrijeme država prvi put na par mjeseci bila zaista slobodna.





Samo reforme, nula ideologije?

U mandat se krenulo s mantrama “samo reforme”, ništa ideologija, najavljivali su se veliki oštri rezovi, sukobi s predstavnicima sindikata javnih službi, rezanje poreza, manje interveniranja države u privatni biznis…

I očekivano, nije dugo potrajalo. Potpredsjednici te vlade bili su tadašnji šef HDZ-a Tomislav Karamarko i Most-ov Božo Petrov koji su završili na antologijskoj fotografiji godine kako sjede jedan pokraj drugoga i svaki gleda na svoju stranu. Takav im je bio i odnos. Na kraju je sve ispalo tako da su, političari iz vlade, tražili premijera Oreškovića da odstupi, a HDZ je prvi put u povijesti srušio sam svoju vladu.

Orešković se vratio u poslovni svijet gdje je na domaćem terenu, njegovi savjetnici poput liberala Davora Huića nastavili su svoj put preko udruga, a kasnije nekih manjih političkih stranaka, stručnjaci koji su iz sjene savjetovali vladu poput Velimira Šonje ostavljeni su da nastupaju na televizijama i održavaju konferencije bez da imaju ikakvog utjecaja na politke.

U 2022. godini nakon sad već konstantne vladavine Andreja Plenkovića i HDZ-a, zemlju je kao i cijeli svijet pogodila kriza iz nekoliko aspekata.

Koronavirus, utjecaj epidemioloških mjera na gospodarstvo, rastuća inflacija, invazija na Ukrajinu, sve su to neočekivani utjecaji koji udaraju na svjetsku i hrvatsku ekonomiju, društvo, nagrizaju sve pore društva… U takvoj apokaliptičnoj situaciji kroz povijest smo naučili da na svjetlo dana izvlače radikalne skupine, što s lijeva što s desna i nude biračima ekspresna kratkoročna rješenja koja na kraju znaju biti pogubna za sve.

U Hrvatskoj je situacija u prethodne dvije godine bila mirnija nego u ostatku Europe, imali smo nekoliko mirnih prosvjeda i jedan veliki uz pokoji zanemarivi eksces. Europska unija je gorjela zbog nezadovoljstva građana i razni radikali tražili su dio kolača i koristili val nezadovoljstva za svoje političke ambicije. U Hrvatskoj je stanje i sada koliko toliko stabilno što se političke slike tiče, ali je gospodarski dio pogođen sve više i kriza je počela pogađati najmanje ekonomski moćan sloj građanstva. Iz toga je vrlo lako moguće da se izrode neke nove političke snage koje će koristiti val nezadovoljstva, u pozitivnom ili negativnom smjeru, poput nekada Živog zida ili Mosta.

Neke stranke kao da uopće ne vide krizu pa tako SDP u prvi plan i dalje gura Trg maršala Tita i slične teme, HDZ vlada skoro 30 godina i svima je znan modus operandi kojim održavaju svoju snagu i popularnost, dok se manje stranke pokušavaju pozicionirati i uloviti konce igre s novonastalom situacijom u zemlji.









A može li ova kriza iznjedriti na svjetla pozornice ljude koji nisu opterećeni politikom, imaju iskustva u realnom sektoru i znanja u upravljanju? Probalo se 2016. godine i nije dobro prošlo. Je li Hrvatska sazrila za promjenu ili narod uživa u statusu quo i koprcanju između dvije političke stranke i njihovih priljepaka?

Još je davnih ratnih devedesetih u doba prijetvorbe i privatizacije postojala jaka tehnomenadžerska struja koja je, sve se više danas saznaje, skrojila gospodarski krug i socijalizam pretvorila u ortački kapitalizam.

Ekipa oko Tuđmana predvođena Škegrom, Gregurićem, Todorićem, Valentićem i drugima bila je jaka struja koja se rasporedila kroz većinu tvrtki i institucija, ali ipak je ratni predsjednik Tuđman imao ključnu ulogu u svim odlukama.

HDZ je kroz povijest znao u političku arenu gurnuti nestranačkog čovjeka iako je to uvijek završavalo tako da je ta osoba previše dužna i ovisna o HDZ-u i ne može ništa bez blagoslova HDZ-ove partije. Vidjeli smo ne tako davno i slučaj Damira Vanđelića, cijenjenog menadžera koji je bio šef Fonda za obnovu od potresa. Plenković mu je ponudio da zagrize u politiku i istrči uz HDZ kao kandidat za gradonačelnika Zagreba. Kako smo saznali, Vanđeliću je postalo jasno da bez HDZ-a i njegovih ortaka neće biti u mogućnosti pomaknuti niti kantu sa ceste, odustao je u startu. Vrlo brzo nakon toga napustio je i Fond za obnovu s istim objašnjenjem.

Vanđelić kuje velike planove

Nedavno je menadžer Vanđelić osnovao udrugu Zrin koja bi trebala biti bazen i inkubator upravo menadžerske i intelektualne elite s iskustvom koji bi zatim trebali preuzimati odgovornost za važne javne funkcije.

Inače, Vanđelića se u nekoliko navrata spominjalo i kao nasljednika Andreja Plenkovića u HDZ-u ili kao nestranačkog kandidata za izbore. Na koncu, zasad je Vanđelić HDZ-u rekao ne i odlučio krenuti drugim putem.

Politički analitičar i komentator Karlo Jurak na tom je tragu prokomentirao mogućnost da neke nove tehno menadžerske struje preuzmu odgovornost za upravljanje zemljom i prvenstveno dođu do te mogućnosti putem izbora.

“Mi smo već dugo zapravo u situaciji kada je teško razlikovati populističke od tehnokratskih opcija – dobar je primjer za to Most koji je krenuo s tehnokratizmom (“reforme” i “stručnjaci”), da bi onda zajahali na nekom populističkom valu, odnosno iskombinirali to dvoje. Tako nas ni danas ne treba čuditi ako se pojavi takva opcija koja će u isto vrijeme opet imati neki “appeal” na “narod” i na “stručnjake” (jer nam ne treba “ideologija”, nego “reforme”). Međutim, pokazalo se da te opcije uglavnom jesu ili kratkog daha ili ograničenog plafona, i ne vidim zašto bi sada to bilo posebno drugačije.

Ima li svjetla na kraju tunela?

Treba također imati na umu da sve opcije nude izvjesna ekonomska rješenja (koliko god bila nedorečena ili loša) i da je to svakako, makar često nesvjesno, povezano s ideologijom”, smatra analitičar.

Može li Vanđelić biti ta struja koja će pokrenuti promjene i prodrmati političku scenu?

“Liberalna opcija, koja se često vezuje uz to, morala bi uz liberalizam u ekonomiji ponuditi i nešto po čemu bi se razlikovala od dosadašnje ponude. To dosad nismo vidjeli jer one opcije koje su to i imale, imale su i još nešto po čemu su se mogle shvatiti samo kao kopija nekih ranije postojećih. Taj problem postoji i na desnici , a donedavno je postojao i na ljevici.

Zaključno, menadžerska opcija koja se kontrapostira populističkoj itekako može biti i populistička, a natruhe toga primjećujem i kod spomenutog Vanđelića”, zaključio je Karlo Jurak.