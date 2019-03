Treba li nakon kršenja zakona ministrica dati ostavku?

Autor: Dnevno

Odvjetnik Veljko Miljević gostovao je u Novom danu i komentirao, među ostalim, prometnu nesreću u kojoj je sudjelovala ministrica Gabrijela Žalac, piše N1.

“Prometne nezgode događaju se svakodnevno, a ovdje se, prema svemu sudeći, radi o nehajnom obliku krivnje, to jest, radi se o tzv. nepažnji, gruboj ili blagoj vidjet će se tijekom radnji koje će se poduzeti. Ovdje je izgleda naglasak bio na tome što je ministrica bila vrlo nepažljiva u pogledu utvrđivanja formalnih zahtjeva kad je u pitanju sudjelovanje u prometu. Ona nije vodila računa je li joj važeća vozačka dozvola. Kad je u pitanju ministrica, i u okolnostima koje se mogu tumačiti blagonaklono dobiva se poseban značaj, jer sama prometna nije imala elemente koji bi imali posebnu pažnju”, rekao je Miljević.

Pored navedenoga važno je utvrditi ostale okolnosti nastanka nasreće, kao što su brzina vožnje i to da se nesreća dogodila izvan pješačkog prijelaza. S obzirom na navedeno, potrebno je prije svega ustvrditi je li brzina vožnje bila prilagođena. Stoga što je riječ o nevažećoj vozačkoj dozvoli, riječ je prekršaju, a time i potrebi za pokretanjem prekršajnog, a ne kaznenog postupka. Takvim će se postupkom utvrditi i odluka s obzirom na slučaj. Što se tiče sankcija s obzirom na prekršaj o kojem je riječ, hrvatsko zakonodavstvo ima veliki raspon u tom segmentu, stoga je moguća kazna od nekoliko mjeseci pa sve do nekoliko godina.

Miljević također izjavljuje da su “Dva osnovna kriterija po kojima se određuje visina kazne, ovisno od toga koji je oblik ugrožavanja, ima li posljedice ili se posljedica zaustavila na ugožavanju, od oblika krivnje, a radi se o nehajnom u ovom slučaju. Prvo, posljedica koja je prouzročena iz nesreće – to je jedan kriterij i drugi je oblik krivnje, na temelju toga imaju precizno određene kazne.

Za ugrožavanje od šest mjeseci do pet godina, ako je isto djelo za nehaj, kazna je blaža. Ako nastupa teža kazna, onda ide od jedne do osam godina. Čini mi se da je ovo zadnje okvir, šest mjeseci do pet godina, ali to ćemo znati tek nakon što nadležno državno odvjetništvo, ako do njega dođe, precizno navede oblik djela i zakonsku obvezu.”