TRAŽITE POSAO? Pogledajte što se ovog tjedna nudi na tržištu rada!

Iskoristite vaš potencijal i pronađite posao po vašoj mjeri! U suradnji s portalom posao.hr donosimo izdvojenu ponudu najboljih poslova ovaj tjedan. Prijavite se i sretno!

Pepco zapošljava specijalista za ugovore o zakupu (m/ž). Mjesto rada je Zagreb, a prijave su otvorene do 6.9. Poslodavac nudi siguran posao i stimulaciju na plaću, priliku za razvoj i napredak, rad u međunarodnom okruženu te popuste i benefite za zaposlenike. Uvjeti su minimalno tri godine iskustva rada na istim ili sličnim pozicijama te poznavanje zakona. Prijavite se.

Pliva zapošljava na poziciji viši stručnjak za IT compliance (m/ž). Prijave su otvorene do 3.9., a lokacija rada je Zagreb. Uvjeti na poziciji su visoka stručna sprema, iskustvo u obavljanju aktivnosti osiguranja kvalitete ili pisanju, pregledavanju i odobravanju dokumentacije u sustavu upravljanja kvalitetom (QMS) ili u ISO reguliranoj okolini, iskustvo s računalnom validacijom (CSV) i IT usklađenosti predstavljat će prednost. Aplicirajte.

Knauf Insulation zapošljava HR Generalista (m/ž) u Novom Marofu. Rok prijave je 6.9. Očekuje se visoka stručna sprema društvenog usmjerenja, a poželjno je radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima od minimalno godinu dana. Uvjeti su poznavanje radnog zakonodavstva, agilnost, proaktivnost. Prijavite se.

Variosystems d.o.o. zapošljava zaposlenika u odjelu nabave (m/ž) u Ludbregu. Rok prijave je 31.8. Neki od zadataka su praćenje rokova i količine isporuka materijala prema specifikacijama sustava, pregovaranje oko cijena materijala te izrada narudžba za određene grupe materijala, izrada i ažuriranje potvrda narudžbe i matičnih podataka dobavljača. Uvjeti su završeno komercijalno, ekonomsko ili tehničko obrazovanje te tečno znanje njemačkog jezika u govoru i pismu a prednost je dodatno znanje engleskog jezika. Aplicirajte.

Kofein d.o.o. zapošljava Senior Copywritera (m/ž). Mjesto rada je Zagreb, a prijave su otvorene do 29.8. Potrebne su izražene komunikacijske i prezentacijske vještine te minimalno pet godina agencijskog iskustva. Poslodavac nudi sudjelovanje u zanimljivim projektima, dinamičnu i nasmijanu radnu okolinu, drage i odgovorne kolege. Prijavite se.

Motus d.o.o. zapošljava specijalista digitalnog marketinga (m/ž). Mjesto rada je Zagreb, a prijave su otvorene do 4.9. Iskustvo rada na news portalima je prednost, a potrebno je napredno poznavanje oglašavačkih Google Ads i SMM platformi. Traži se iskustvo u radu sa SEO alatima i napredno poznavanje optimizacije, osnovno poznavanje rada na platformi WordPress i odlično poznavanje engleskog jezika. Aplicirajte ovdje.

Gi Group zapošljava na pozicijama trainer (m/ž), workforce manager (m/ž), workforce planner (m/ž), team leader (m/ž), training & quality manager (m/ž), solution coach (m/ž), operations manager (m/ž), junior HR generalist (m/ž). Mjesto rada je Zagreb, a poslodavac nudi odličnu reputaciju odgovornog poslodavca, dobrodošlicu, tim spreman pomoći, multinacionalno okruženje. Prijavite se.









Andersson & Sjöblom Technical Management d.o.o. zapošljava na poziciji Civil Engineer (m/ž). Mjesto rada je Zagreb, a rok prijave je 31.8. Potrebno je znanje engleskog jezika, a poznavanje švedskog je prednost. Prijavite se.

Shimano traži Sales Representative (m/ž) za Hrvatsku. Rok prijave je 31.8. Poslodavac nudi atraktivnu kompenzaciju, službeni automobil, dobru perspektivu, timski duh i podršku te rad s dobrim poslodavcem. Od kandidata se traže uspješni prodavači/ce, dobro poznavanje engleskog jezika, diploma i vozačka dozvola B kategorije. Prijavite se ovdje.

Manpower za potrebe klijenta zapošljava na poziciji Training & Quality Manager (m/ž). Rok prijave je 9.9. Uvjeti su dvije do pet godina radnog iskustva, poznavanje sustava kvalitete, poznavanje produkata i procedura, napredno poznavanje MS Office paketa i odlično korištenje engleskim jezikom. Aplicirajte.

Sretno kandidatima!









