TRAŽI SE LIDER HRVATSKE DESNICE! Škoro, Grmoja, Anušić, Vidović Krišto ili čak Milanović? Pitali smo analitičare tko ima najveće šanse!

Autor: Daniel Radman

“Ja sam govorio još prije godinu dana da Hrvatska ide u dva smjera. Jedan je potpuni nestanak stranaka koje su izvele Hrvatsku iz komunizma i stranaka koje su nastale nakon izlaska iz komunizima. Hrvatska će tražiti nove lidere ljevice i desnice“, izjavio je ovog tjedna saborski zastupnik Milan Vrkljan.

Bila je to Vrkljanova reakcija izbore na kojima, kako kaže, “nijedna desna stranka skoro nije moga prijeći izborni prag”, stoga smo se i mi dali u potragu za osobom koja bi danas figurirala kao najjače ime na desnici. Miroslav Škoro tu nominalno figurira kao prvo ime, ali nakon tri poraza na izborima u rukama drži sve slabije karte. Drugi pak vide lidera u Nikoli Grmoji, treći pak ističu ime Ivice Anušića, vođe ,uvjetno rečeno, desnog krila vladajućeg HDZ-a. U sličnom kontekstu spominjala se i Karolina Vidović Krišto, a ponekad čak i Zoran Milanović…

Tko je od njih najbliži da postane novi lider, pitali smo političke i komunikacijske analitičare, naši sugovornici bili su Tomislav Stipić, Gordan Turković i Davor Dijanović.

Postoji li razlika između desnice i konzervativaca?

“Prvo bi trebalo odrediti što je ‘desnica i koja je razlika između desne i konzervativne scene. Činjenica je da je HDZ izgubio primat na desnici koji je godinama gradio apsorbirajući ostale, manje stranke, prije svega HSP koji je u jednom trenutku bila konkurentna stranka HDZ-u. Međutim, HDZ je u suradnji s istim tim pravašima sveo HSP na desetak stranaka koje zajedno nemaju ni dva posto”, upozorava Tomislav Stipić na početni problem, kako odrediti što bi bila desnica koju bi takav lider predstavljao.

Prema Stipićevom tumačenju, ključno pitanje bilo bi ono koja će opcija najjasnije artikulirati nacionalni interes. “No, isto tako možemo se pisati što su to hrvatski nacionalni interesi nakon što je Hrvatska pobijedila u ratu, obranila svoju državnost i ušla u euroatlantske asocijacije. Osobno, mislim da je primarni nacionalni interes riješiti se korupcije, a tu se na desnom spektru ističe Most. Temelj njihovog djelovanja je postala antikorupcijska agenda, no Most se u toj priči ne deklarira kao stroga desnica, već ulaze u moderniji vid konzervativizma kakav je primjetan u Zapadnoj Europi. Ona ‘teška’ desnica, kao nekad HSP, sada su Škorini ‘domovinci’ koja jaše na tom valu desnog narativa koji je počeo gubiti primat u politici”, naglašava.

Stipić: Ako je netko lider, onda je to Grmoja

Dodaje kako bi desnica puno bolje prošla da birači DP-a i Mosta “pušu u isti rog”, no smatra da to nije moguće.

“DP je ‘poganska desnica’ koja razumije inzistiranje na Domovinskom ratu i komunističkim zločinima, A Most je opcija koja daje neke odgovore na egzistencijalna pitanja. Zato se i događa razjedinjenost od koje najveću korist ima HDZ. No, ako bih tu vidio lidera, tu mi i po nastupima i energiji jedino tko mi pada na pamet je Nikola Grmoja. Pokazao je da razumije politiku, vrlo dobro komunicira, otvara bitne teme. Vidi se to i po tome koliko ga HDZ ne može smisliti.”

Karolinu Vidović Krišto tu ne vidi kao relevantan faktor. “Otvorila je neke relevantne teme što se tiče korupcije, no sve je to u sjeni diskursa koji je čini irelevantnom. Ona se po ničemu ne bi trebala smatrati nekom značajnijom figurom na političkoj sceni. Ulazak u Sabor može zahvaliti prije svega što je bila na platformi DP-a. Jest da je dobila preferencijalne glasove, ali pitanje je bi li ušla samostalno.”









Dijanović: Desnici ne bi valjao ni ‘mesija’, a Škoro ima najveći kapital

Analitičar i kolumnist Davor Dijanović skeptičan je uopće oko mogućnosti da se na desnici pojavi novi lider. Kaže, povijest govori tome u prilog.

“Kad bi se na hrvatskoj desnici pojavio mesija, on ne bi bio dovoljno dobar da ih sve ujedini. Tko god da se pojavi, uvijek će mu se nešto iskopati i uvijek nešto neće valjati. Isto je bilo i sa Škorom, čak i nekim desničarima je preko noći postao ‘četnik’. Naravno da i on ima svojih mana, nitko nije savršen, ali kažem, da se idealan kandidat pojavi, desničarima ne bi valjao. Velik broj desničara ima ono što se u medicini zove pseudomedicinski poremećaj – svi misle da su najpametniji i da su prirodno i bogomdani da budu vođe na nekom desnom spektru. A ljudi očito ne razumiju koliko je teško organizirati stranku, podići nešto iz temelja. Ne treba rušiti postojeće opcije, već ih treba kadrovski osnažiti, rebrendirati i u budućnosti bi to bio dobar temelj”, reći će nam Dijanović.

Tu Dijanović misli na potencijalnu suradnju DP-a i Mosta.

“Od vječitog života u oporbi – na žalost, mislim da Most to nekad i preferira iako mislim da je njihova politička pojava pozitivna – od toga nema ništa. Stvari se mogu mijenjati samo kad se dođe na vlast. Sad, oko koga će se okupiti, mislim da najveći kapital ima Škoro. No, teško je govoriti, puno toga ovisi i o biračima. Oni u Hrvatskoj, govorio je to Starčević, mijenjaju raspoloženje brže nego što se mijenja primorsko vrijeme.”









Turković: Ne nazire se čovjek koji bi nešto uzeo HDZ-u

Analitičar Gordan Turković također nije imao odgovor na pitanje o lideru desnice. Kaže, ne vidi nikoga tko bi mogao nositi tu “titulu”.

“Iskreno da vam kažem, ne znam koga bi izdvojio, osim Škore, koji se nametnuo zbog nekog tijeka događaja. Ali, ne znam uopće koga bih ‘izvukao iz šešira’ a da je kvalitetan i prihvatljiv za malo neku širu priča koja bi nešto više uzela čak i HDZ-u”, kaže.

Pa ako ne vidi izvan HDZ-a, pitali smo ga za onog tko je u HDZ-u a nazivaju ga desnicom – Ivana Anušića.

“Anušić je možda desno krilo HDZ-a, barem se tako prezentira jer je Plenković u situaciji kakvoj je, ali ne vidim da bi on napravio nekakav potez izlaskom iz HDZ-a. Mislim da će graditi priču unutar stranke, eventualno za mjesto predsjednika na nekom novom valu jer činjenica je da HDZ u zadnje vrijeme, pa i na ovim izborima, bilježi pad popularnosti zbog te neke politike koja ih više gura prema centru, a manje prema desnici.”

U Mostu i DP-u, dodaje, ne nazire se liderstvo.

“Da će se Most nametnut kao lider čiste desnice, ne vjerujem, oni baštine neke stvari iz centrističkih stranaka. DP je uspio na ovim izborima ‘gricnuti’ HDZ, ali pitanje je ima li to dugoročnu opstojnost. To su većinom ljudi koji odlaze iz jedne desne stranke u drugu. Treba se pitati zašto su toliko mijenjali stranke, a nisu nigdje uspjeli izgraditi neku stabilnu priču. To je glavno pitanje, karaktera, taština i odnosa… Zato i kažem, ako tražite tog lidera, ja ga na vidim”, zaključuje.