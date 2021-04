TOTALNI DEBAKL ZAGREBAČKOG HNS-a: Izgleda da ‘Gospon Uhlir’ neće uspjeti skupiti niti blizu dovoljno potpisa za svoju kandidaturu za gradonačelnika Zagreba

Autor: Dnevno

Prema ankteti provedenoj od strane agencije Akter public koja je provela istraživanje za Z1 televiziju, I TOna uzorku od 2.750 birača u Zagrebu u razdoblju od 23. ožujka do 13. travnja, u drugi krug zagrebačkih izbora ulaze Tomislav Tomašević iz Možemo! i Miroslav Škoro iz Domovinskog pokreta.

Iza Škore, na trećem mjestu je SDP-ov kandidat Joško Klisović, potom slijedi Jelena Pavičić Vukičević, zatim Vesna Škare Ožbolt, dok je HDZ-ov Davor Filipović peti.

Po toj anketi vjerojatnost ulaska u drugi krug gubi Anka Mrak Taritaš, koja je na prošlim izborima izgubila od Bandića u drugom krugu sa 16.000 glasova razlike, te Mostovac Zvonimir Troskot s 4,1 posto. Svi ostali kandidati su ispod jedan posto.

Problemi s prikupljanjem glasova

Prema anketi pretpostavljalo se kako je Anka Mrak-Taritaš Jošku Klisoviću, koji je bio najočitiji kandidat za drugi krug uz Tomaševića, uspjela otrgnuti čak 4 posto glasova, no portal Dnevno.hr dobio je neslužbenu informaciju kako pojedini kandidati imaju problema s prikupljanjem potpisa za kandidacijske liste.

Među njima je HNS-ov Željko Uhlir. Neslužbeno doznajemo kako “Gospon Uhlir” nije uspio skupiti potpise, što znači da je izgledno da će njegova kandidatura – propasti.









Kako bismo potvrdili ove neslužbene navode, pokušali smo doći do gospodina Uhlira, no do zaključenja ovog teksta nismo ga mogli dobiti.

Dio javnosti šuška i da problema s potpisima ima i Anka Mrak Taritaš, no ona je te navode oporvgnula te je navela kako je svoju listu već prikupila.

Prikupljeno je i više od pet tisuća potrebnih glasova

“Imate krivu informaciju, U ovom trenutku imam oko 5.500 potpisa, bez današnjeg dana, a skupno zaključno sa srijedom kad ćemo predati kandidaturu. Netko Vas je krivo informirao”, komentirala je Anka Mrak Taritaš.









Podsjetimo kako je uoči posljednjih parlamentarnih izbora Anka Mrak Taritaš probudila s gorčinom, s obzirom da je ostvarila drastičan pad preferencijalnih glasova u odnosu na izbore 2016. godine. Naime 2016. godine dobila je 16.300 glasova, a četiri godine kasnije 2.600.

Loš rezultat ju nije iznenadio, a za isti je krivca našla u zajedničko kampanji Restart koalicije. Dodala je i kako smatra da je možda trebala biti aktivnija, no na prvom mjestu je bio Davor Bernardić i nije se mogla boriti protiv njega.