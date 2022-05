TORCIDA ĆE GA SLAVITI: Ovo je potez koji će mu osigurati vječnu slavu. Jednom rečenicom zadao je šah mat Plenkoviću i HDZ-u

Autor: E.P.

Ne stišava se bura nakon izgreda koji su se dogodili nakon utakmice 1. HNL između Dinama i Hajduka.

Torcidaši koji su se sukobili s policijom na autocesti čemu je prethodilo njihovo zaustavljanje prometa i prava sačekuša za hrvatske organe reda, u ponedjeljak su privedeni pred suce i istražitelje.

Nižu se reakcije iz političkog, pravnog i sportskog miljea, a značajnu je poruku poslao i splitski gradonačelnik u lovu na nastavak mandata na prijevremenim izborima Ivica Puljak.





Za ili protiv?

Puljak je na svojem Facebook profilu napisao poruku koju su mnogi različito protumačili. Neki smatraju da je Puljak pokušao smiriti strasti, no drugi to iščitavaju kao svojevrsno opravdanje za Torcidu koja se sukobila s policijom pod obrazloženjem da ih nisu pustili na maksimirski stadion te da se na njima godinama vrši neopravdana represija.

“Vjerujem da sve ovo što se događa oko Hajduka, Torcide, navijača i policije ovih dana ne ostavlja ravnodušnim ni jednog građanina Splita. Pa naravno, ni mene. U meni je mnoštvo pomiješanih osjećaja: tuge zbog scena nasilja koje nema nikakvo opravdanje (niti ga smijemo tražiti), ljutnje zbog nagomilanih osjećaja nepravde prema većem dijelu našeg društva, nemoći zbog profesionalnih institucija (Hrvatski nogometni savez, dijelovi policije, sudstva …) okupiranih od strane politike tamo gdje politika nema mjesta, vjere i nade da ćemo ipak smoći snage i dostojanstveno i u miru ispratiti finale Kupa u četvrtak i pokazati da je Split grad tolerancije i otvorenosti, ali isto tako i grad koji se ne boji boriti protiv nepravde, korupcije i kriminala na svim razinama.

Svjedočimo eskalaciji sukoba u kojoj su s jedne strane politički prevaranti iz stranke osuđene za korupciju, kojoj nije dovoljno da kontrolira izvršnu i zakonodavnu vlast, nego mora i nogometni savez i lovačko društvo i sve pore društva moraju biti napunjene njihovim kadrovima koji urušavaju institucije i proizvode kaos. Neki ljudi na takvo stanje reagiraju iseljavanjem, neki se bore, a evo, dio navijača u jednom trenutku pukne i to napravi nasiljem koje je neopravdano i neprihvatljivo u bilo kojim okolnostima.

Kontra mraku, kontra sili

Stoga pozivam građane Splita da svi zajedno dostojanstveno i mirno prebrodimo ove teške trenutke i da svoje frustracije i ljutnju usmjerimo na dostojanstvo i pokažemo veličanstvenu sportsku atmosferu u četvrtak u finalu kupa, da cijela Hrvatska vidi što se zapravo događa u Splitu.

Neće ovo biti lako postići, ali sve što vrijedi u životu je teško. Dignimo glave, izdignimo se iznad osjećaja tuge, ljutnje i nemoći i pronađimo snage za prave akcije i prave promjene. Svu svoju snagu i energiju usmjerimo u izgradnju svoga grada i društva u kojem će riječi nepravda, nasilje i nemoć zamijeniti riječi pravda, jednakost i red, u kojem neće biti povlaštenih kasta koji bijeg od pravde traže u susjednim zemljama, a onda i dalje zadržavaju utjecaj u našoj zemlji, u kojoj ćemo osloboditi zarobljene institucije i prepustiti ih ljudima koji našem društvu žele zaista dobro, za sve nas”, napisao je Puljak.

Sijamski blizanci

Vrući društveno-politički Split godinama je vezan uz svojeg Hajduka kao sijamski brat blizanac te se događanja u i oko Hajduka često prelijevaju na političku situaciju u gradu i obrnuto.









Naš izvor iz Torcide rekao nam je da je ugodno iznenađen ovim napisom gradonačelnika te on iščitava kako Puljak stoji iza Torcide.

“Ovo je dosta važno za nas. Ovo je važno za Hajduka i Torcidu. Čini mi se da je Puljak shvatio da bez podrške Torcide on više ne može vladati i poboljšati stanje u našem gradu. Mislim da je vrijeme da izvučemo i Hajduk, i HNS, i navijače i državu iz ralja onih koji uništavaju sport, ali i državu već godinama. HDZ-ovci. Mamići, Vrbanovići, sve je to ista sorta ljudi. Mi smo godinama padali na HDZ-ove mamce i držali ih na vlasti jer su nam obećavali borbu za pravedniji sport, za rušenje nogometne mafije, a uvijek su nas iznevjerili. To vidimo i po izjavama Plenkovića”, rekao nam je naš izvor iz Torcide.

Inače, premijer i šef HDZ-a Andrej Plenković oštro je osudio izgrede na autocesti i poslao poruku svima da je ovo napad na državu i da nikad nije viđen takav događaj.









Država protiv navijača

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović također je stao iza svog resora i zaposlenika te poručio da će se dobro istražiti svi detalji i organizacija nemilog događaja.

“To što se dogodilo je za svaku osudu. To je bilo apsolutno neprihvatljivo, a kao ministru mi je potpuno neprihvatljivo nasilje nad policajcima”, istaknuo je Božinović, ističući da policija nije utjecala na povišeni rizik velikog derbija.

“Policija je tu da rizik smanji, pomno se pripremala. Policija je obavila sve ono što je bilo planirano u postupanju, ali bila je izložena huliganskom napadu na koji su policajci odgovorili poštujući pravila struke u skladu sa zakonom”, dodao je ministar, spominjući reakciju u kojoj je bilo pucnjave iz vatrenog oružja.

U svakom slučaju, događaj s autoceste A1 od subote 21. svibnja, kao i sve reakcije nakon toga, uvelike će utjecati i na naredne prijevremene izbore u Splitu gdje je sadašnji gradonačelnik Puljak prema anketama favorit, ali HDZ mora zagristi ili će Plenković dobiti snažan udarac zbog još jednog poraza njegovog kandidata.