TOPLO SE OBUCITE ZA DOČEK NOVE GODINE! Slijedi pad temperatura

Autor: Dnevno

Nakon pretežno sunčane subote, u nedjelju će biti znatno oblačnije, ponegdje uz slabe oborine, češće u istočnim krajevima. Gdjekoje kišne kapi i pahulje snijega bit će i u prvom dijelu Stare godine, koja će završiti uz uglavnom suho vrijeme, ali hladno i vjetrovito, osobito na Jadranu pa planirate li doček na otvorenome – imajte toplu odjeću i obuću, piše HRT.

Na Novu godinu suho i pretežno sunčano, uz slabiji vjetar, zatim ponovno oblačnije, uz mogućnost slabih oborina, te vjetrovitije, a od četvrtka i osjetno hladnije.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu umjereno, poslijepodne većinom i pretežno oblačno, uz mjestimice slabu kišu ili susnježicu, uglavnom u višim predjelima. Vjetar u početku slab pa će ujutro ponegdje biti i magle, a poslijepodne će zapuhati umjeren, mjestimice i jak sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od -3 do 1 °C, a najviša većinom 5 i 6 °C.

U središnjoj Hrvatskoj promjenljivo oblačno, ujutro s mjestimičnom maglom, ponajprije na sisačkom i karlovačkom području, dok malo kiše može pasti većinom poslijepodne, ponajprije u Međimurju i Moslavini. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od -5 do -2 °C, a najviša dnevna između 4 i 7 °C.

Na sjevernom Jadranu i u gorju također promjenljiva naoblaka, no bit će uglavnom suho. Mjestimične magle će ujutro ponovno biti ne samo u gorskim koltlinama, nego i na moru, posebice duž zapadne obale Istre. Slaba i umjerena bura prema večeri će jačati te će u noći na ponedjeljak biti jaka, podno Velebita i s čestim olujnim udarima. Najniža temperatura zraka od -7 do -3 °C, uz more 0 do 4 °C, na udaljenijim otocima i oko 8 °C, a najviša u gorskom području od 4 do 7 °C, u unutrašnjosti Istre i na Jadranu 9 do 12 °C.

Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom. Prema večeri ponovno razmjerno vjetrovito jer će bura jačati pa će i more prijepodne biti malo, a poslijepodne i umjereno valovito. Najniža temperatura zraka od 2 do 7 °C, u unutrašnjosti ponegdje i samo oko -4 °C, a najviša od 11 do 14 °C.

Na jugu Hrvatske promjenljiva naoblaka uz jačanje bure i sjevernog vjetra u drugom dijelu dana. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 9 °C uz more, a u unutrašnjosti oko 0 °C. Najviša dnevna između 12 i 14 °C.”

Na Staru godinu na kopnu također promjenljiva naoblaka, uz ponegdje malo oborine na granici kiše i snijega te zbog niske temperature zraka – i mogućnost poledice, a bit će i razmjerno vjetrovito. Nova godina počet će uglavnom suhim, a danju i većinom sunčanim vremenom. No, od srijede ponovno promjenljivije, a u drugoj polovini tjedna i znatno hladnije.

Na Jadranu će se godina ispratiti s jakom i olujnom burom, ali uglavnom suhim vremenom. U utorak sunčano, uz slabiju buru, ali od srijede ponovno razmjerno vjetrovito, uz povremeno više oblaka, od četvrtka i osjetno nižu temperaturu.”