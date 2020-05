‘TOMO GA NE MOŽE SMISLITI!’ Medved bjesni na Milanovića: Jedan detalj je ključan

”Tomo ga ne može smisliti”, prepričavaju tako poznavatelji ministra branitelja Tomislava Medveda njegov stav o predsjedniku Zoranu Milanoviću s kojim je u tihom ratu posljednjih nekoliko tjedana, premda bi se na prvu mogao steći dojam da je predvodnik tog konflika između predsjednika i HDZ-a premijer Andrej Plenković.

Da doista nešto ne štima između ministra branitelja i Milanovića dalo se naslutiti u protokolu za Okučane koji je po svemu sudeći mijenjan, valja znati kako je organizator tog događaja Medvedovo ministarstvo. Prema prvoj verziji, koja je objavljena u djelu medija, vijence su uz Plenkovića i Medveda trebali polagati ministri Damir Krstičević i Davor Božinović, ali i braniteljske udruge te udruge policije, no ne i Milanović.

”Nema prostora za čuđenje, i Milanović je pristao na to da se Medveda izbaci iz službenog protokola komemoracije u Jasenovcu, Ognjen Kraus predsjednik Živodske općine je inzistirao da Medved ne bude u Jasenovcu, prijeteći da u suprotnom on tamo neće i doći, Milanović je na te njegove uvjete pristao, i zamjerio se ministru Medvedu” , komentira naš dobro upućeni sugovornik te napominje kako Kraus prema Medvedovom ministarstvu ima određenu dozu animoziteta.

”Čujte, Ministarstvo branitelja financira neke braniteljske udruge čiji predstavnici javno govore da u Jasenovcu nije bilo ubijanja, Milanoviću je razumljivo da Kraus ne može na to pristati i da zbog toga protestira”, komentira naš sugovornik blizak Milanoviću te napominje da je sa pozadinom tih nemilih događanja bio upoznat i premnijer Plenković koji je u Jasenovac sa sobom umjesto potpredsjednika HDZ-a poveo ministricu kulture Ninu Obuljen Koržinek.

”Ne zanima Medveda Kraus, on je na pik uzeo Milanovića, on je hrvatski general, branitelj, da mu bilo tko spočitava to što Ministarstvo financira braniteljske udruge je nedopustivo, ma skandalozno, što je drugo uloga njegova ministarstva, ako ne to”, pita se naš sugovornik blizak Medvedu koji je u HDZ-u cijenjen i među onim članovima koji nisu naklonjeni Plenkoviću.

”On je prvo vojnik, a tek onda političar, ne zanima ga tko je tko, svima je spreman pomoći, otvoren je, zaista vodi brigu o braniteljima, osluškuje njihove potrebe, pa vidite i sami da je on najstabilnija karika ove Vlade, nema afera, nema problema s nekretninama, nema nikakvih skandala, predan je svojem poslu, a za stranku je itekako značajan pa on je i na prošlim parlamentarnim izborima osvojio zavidan broj preferencijalnih glasova, Plenkoviću je on i za nadolazeće izbore najsnažnija karika za pridobivanje braniteljskih glasova, ali i glasova s desnice, vidjeli ste da je i na unutarstranačkim izborima pomeo konkurenciju, Penava koji je dobar s braniteljima nije mu mogao ništa”, zaključuje naš sugovornik.