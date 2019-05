Tomislav Debeljak demantirao gradonačelnika Knina: ‘Jelić laže kad kaže da ljudi odlaze iz tvornice’

Autor: Dnevno

U Kninu su se malo zaoštrili odnosi između vlasti i uprave najveće tvornice koja ondje zapošljava 500 ljudi.

Nakon prošlotjednog stradavanja dvojice radnika u tamošnjoj Tvornici vijaka, i gradonačelnik Knina je za RTL izjavio da je 20-ak radnika zbog nehumanih uvjeta rada dalo otkaze. S upravom tvornice, kako je rekao, već je razgovarao i objasnio im što očekuje. Situacija je se dosta naelektrizirala između vlasti i uprave tvornice koja u Kninu zapošljava 500 ljudi

“Mi smo svi svjesni, mislim da je i uprava DIV-a svjesna, da to ovako ne može. Ako radnici odlaze, grad nam napuštaju ljudi koji su najpotentniji, s druge strane i oni će ostati bez radnika. Nešto treba učiniti.

Naš je prijedlog bio da smo mi spremni kao grad pomoći koliko god možemo, oni što oni kao uprava trebaju učiniti, mislim da treba poraditi na menadžmentu, pogotovo nižem menadžmentu, jer on je taj koji upravlja radnim procesima”, kazao je gradonačelnik Knina, Marko Jelić.

Gostujući u RTL direktu Predsjednik Uprave DIV-a Tomislav Debeljak odbacio je sve optužbe da ljudi masovno odlaze iz njegove tvornice u Kninu.

“Podaci potpuno drugačije govore. Prošli tjedan me jako dirnulo što je dvoje mladih ljudi izgubilo život. Ne želim izlaziti s pojedinostima, ali to je nešto što moramo paziti i čuvat se da se ne dogodi više. Ovo su čiste laži od gradonačelnika. To mi je najgore što na takvim tragedijama grade političku karijeru. Kod nas je prosjek ljudi koji odlaze pet puta manji nego u gradu. Onda netko vjerojatno ima svoj problem i svaljuje ga na nas. Ako gradonačelnik želi maknuti tvornicu iz Knina, ima puno gradova i zemalja koje bi nas objeručke primili, ali neka to objasni mojih 500 radnika. Ja to sigurno neću napraviti, ja ću se boriti za svojih 500 ljudi”, kazao je Debeljak u RTL Direktu

Također je istaknuo da se nije čuo s gradonačelnikom Jelićem nakon tragičnih događaja i pogibije dvojice radnika. Debeljak je istaknuo da to nije problem samo gradonačelnika već i Hrvatske što svi hoće ispolitizirati nešto, umjesto da svi rade i brinu o tome.