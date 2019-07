Tomislav Ćorić stao u obranu Nelle Slavice: ‘Sve je u skladu sa zakonom’

Autor: Dnevno, B.V.

Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić izjavio je u srijedu da je imenovanje Nelle Slavice ravnateljicom Nacionalnog parka Krka u skladu sa zakonom i da to ni na koji način ne znači omalovažavanje sudbene vlasti.

“Mi smo postupili u skladu s presudom Upravnog suda. To je elaborirano mišljenje Povjerenstva na temelju kojeg sam ja odlučio da će Slavica po preporuci Povjerenstva obnašati ovu dužnost. To ni na koji način ne znači omalovažavanje sudbene vlasti i to nikada ne bi bio cilj”, kazao je Tomislav Ćorić novinarima ispred Banskih dvora.

Istaknuo je da je Povjerenstvo temeljem sadržaja presude elaboriralo svoje mišljenje i ponovno mu ga “prinijelo na pozornost” te su temeljem tog mišljenja imenovali Nellu Slavicu na četverogodišnji mandat “u skladu sa zakonom”. “Ja sam tu da kao ministar poštujem svaku odluku svakog suda i da se ponašam u skladu sa zakonom. I ovo imenovanje je upravo u skladu sa zakonom“, tvrdi Ćorić.

Vezano za istup Ljiljane Zmijanović oko imenovanja Slavice, ministar je poručio da je iz presude jasno da ni na koji način nisu ugrožena njena prava temeljem Zakona o braniteljima. Pozvao je Zmijanović da se u svojim daljnjim obraćanjima o tome “refereira na iskustvo, primjerice na svoj odnos s radnom okolinom, na reference koje je ona kao kandidat primila na znanje Ministarstva zaštite okoliša, odnosno Povjerenstva”. “Bilo bi dobro da se referira na to, a ne na druge kandidate”, poručio je Ćorić.