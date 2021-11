TOMAŠEVIĆU PRIJETE POBUNOM! Žestoke poruke iz Holdinga: Udara po vozačima, peračima cesta! ‘Na ovo nećemo šutjeti’

Autor: Iva Međugorac

Gostujući u emisiji Zagrebi po Zagrebu zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića Luka Korlaet najavio je moguće otkaze u Zagrebačkom holdingu tvrdeći kako ta gradska mega tvrtka ima previše administrativnog, a manjak operativnog osoblja te da je to nešto što je potrebno promijeniti.

‘’Bit će najvjerojatnije potrebne redukcije u smislu administrativnog osoblja, a isto tako će biti iskazane neke potrebe za novim osobljem u operativi. Sigurno je da će jedan dio ljudi morati potražiti posao negdje drugdje”, poručio je zamjenik gradonačelnika čije su riječi izazvale ozbiljnu paniku među djelatnicima Holdinga. Naime, kako tvrde u strahu su za svoje pozicije, svoje plaće, ali i za božićnice i godišnje nagrade zaposlenicima.

”Sve će oni to ili srezati ili ukinuti, to je prvi potez nove uprave, ljudi su ogorčeni jer ovog prosinca svi radnici ostaju bez 3750 kuna, a Holding na tobe štedi 20-ak milijuna kuna. Mi razumijemo da dug treba sanirati, nemamo ništa protiv toga, govorimo o dugu od 4,9 milijardi kuna, shvaćamo i gnjev javnosti, ali ne možemo mi obični radnici za to biti krivi”, tvrdi naš sugovornik iz Holdinga te naglašava kako nova Uprava, a i gradonačelnik Tomašević u ovom trenutku mogu očekivati pobune zaposlenika.

Ima i uhljeba, ali…

”Mi na to nećemo pristati, niti ćemo na to gledati u tišini, ovo je udar na radnička prava od strane onih koji su se predstavljali i koji se predstavljaju kao borci za ista”, oštar je naš sugovornik koji naglašava da Holding nisu samo direktori.

”Među nama su ljudi koji rade za 4.500 kuna to su vam vozači, perači ulica, radnici na gradilištima, svih njih u Holdingu fali, a oni će rastjerati i ovo malo ljudi što je ostalo tim svojim rezanjima”, smatra naš sugovornik te napominje i da se prije dijeljenja otkaza treba provesti analiza i tome studiozno pristupiti.

”Naravno da tu ima uhljeba, i onih koji su se u Holding ubacilo rodbinskim i kumskim vezama, ali među nama ima ljudi koji predano rade svoj posao, na nekim mjestima nedostaje ljudi treba promisliti i o preraspodjeli radnika”, kaže naš sugovornik dok se iz Grada može čuti kako startaju s novom sistematizacijom koja bi trebala biti provedena do kraja godine.