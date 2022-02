TOMAŠEVIĆI U MANDATU UŠTEDJELI 110.000 KUNA! Puljku je plaća ‘pala’, a Radić se ‘riješio’ auta

Autor: Iva Međugorac

Nedavno su uz ostale dužnosnike, svoje imovinske kartice osvježili i lokalni političari, odnosno gradonačelnici među kojima se posebno izdvajaju oni koji vode četiri najveća grada u državi.

Kao gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević zarađuje 17.466 kuna, dok je kao saborski zastupnik zarađivao 15.955 kuna. Ujedno je kao zastupnik Tomašević zarađivao 59.568 kuna godišnje od zastupničke naknade, no taj iznos logično u posljednjoj imovinskoj kartici ne spominje. Tomaševićeva supruga prema imovinskoj kartici u vrijeme kada je on bio zastupnik bila je zaposlena te je u svojem Obrtu Omček zarađivala 7.000 kuna, u posljednjoj predanoj imovinskoj kartici stoji da Iva Tomašević nije zaposlena, ali da od samostalne djelatnosti na godišnjoj razini zarađuje 105.628 kuna, i dalje se u kartici spominje suprugina zadužnica od 100.000 kuna dobivena od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, radi se zapravo o potpori male vrijednosti za samozapošljavanje. Kredita Tomašević i supruga nemaju, a žive u zajedničkom stanu od 39 m2 vrijednom 600.000 kuna. Gradonačelnik je ušteđevinom kupio Volvo iz 2015. godine, koji je naveden i u posljednjoj predanoj imovinskoj kartici te je procijenjen na 80.000 kuna. Premda kao zastupnik u Saboru nije imao ušteđevinu, u gradonačelničkoj imovinskoj kartici ušteđevina ipak postoji, radi se o njegovih 40.000 kuna te o ušteđevini Tomaševićeve supruge koja iznosi 70.000 kuna.

Gradonačelnik Splita Ivica Puljak prema posljednjoj predanoj imovinskoj kartici zarađuje 18.380 kuna, zanimljivo, on je prema imovinskoj kartici iz srpnja prošle godine zarađivao 19.007 kuna. Još uvijek Puljak u svojoj imovinskoj kartici spominje 4.000 kuna, koje opisuje kao prihod od drugog dohotka na godišnjoj razini. Njegova supruga Marijana Puljak u Saboru zaradi 15.105 kuna, dok je prema imovinskoj kartici iz srpnja prošle godine zarađivala 18.576 kuna. Puljak i supruga posjeduju stan u Splitu od 141 m2 vrijedan 2.656.875,00 kuna, a on posjeduje Peugeot 3008 iz 2019-te vrijedan 130.000 kuna. Puljak osobno posjeduje 16 dionica Applea pojedinačne nominalne vrijednosti od 1.166 kuna, dok je supruga vlasnica 333 dionice Societe Generale pojedinačne nominalne vrijednosti od 246,49 kuna. U imovinskoj kartici Puljak je naveo i svojih 11 dionica Tesle čija nominalna vrijednost iznosi 6.187 kuna.

Kao zamjenik gradonačelnika Rijeke, aktualni SDP-ov gradonačelnik Marko Filipović toga grada zarađivao je 11.968 kuna, a onda je u imovinsku karticu od srpnja prošle godine prijavio plaću od 12.752 kune, dok prema posljednjoj imovinskoj kartici mjesečno zarađuje 14.843 kune. Filipovićeva supruga u ASB South Eastern Europe mjesečno zarađuje 7.400 kuna. Riječki gradonačelnik u svojem gradu posjeduje stan od 58 m2 vrijedan 750.000 kuna, a vozi Peugeot 206 iz 2003.vrijedan 15.000 kuna, dok je supruga vlasnica Volva V40 iz 2015. vrijednog 65.000 kuna. Posjeduje Filipović i 69 dionica HT-a pojedinačne nominalne vrijednosti od sto kuna, a ušteđevina mu je sa 60.000 eura porasla na 95.000 eura.

Osječki gradonačelnik Ivan Radić za svoj posao prima plaću od 16.909 kuna, dok nije postao gradonačelnik, odnosno onda kada je bio zastupnik u Saboru ovaj HDz-ovac zarađivao je 14.465 kuna. Njegova supruga zaposlena u jednom osječkom odvjetničkom uredu mjesečno zaradi 6.600 kuna. U svoju gradonačelničku imovinsku karticu Radić je unio kredit od 237.214 kuna kojega je prošle godine digao u PBZ-u. Supruga osječkog gradonačelnika darovnim je ugovorom došla do stana od 66 m2 u Osijeku, a on je procijenjen na pola milijuna kuna., isto toliko vrijedi i njen drugi stan od 67 m2 do kojega je također došla putem darovnog ugovora. Radić u novoj imovinskoj kartici spominje supruginu Toyotu iz 2017-te godine vrijednu 90.000 kuna, dok se u kartici više ne navodi Citroen kojega je on posjedovao dok je bio HDz-ov zastupnik. I sada gradonačelnik posjeduje 34 dionice Đure Đakovića čija pojedinačna nominalna vrijednost iznosi 20,00 kuna, dok supruga ima ušteđeno 23.900 eura, koliko je imala i onda kada je on bio saborski zastupnik.