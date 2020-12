TOMAŠEVIĆEV NAJVEĆI RIZIK: Jedan SDP-ovac već ga pritišće

Da vremena za pripremu imaju sve manje, ovih su dana uvidjeli u SDP-u koji se sprema za nadolazeće lokalne izbore koji se odvijaju krajem svibnja.

Odluke treba donijeti što prije, kažu nam sugovornici iz te stranke koji podržavaju kakvo, takvo riješenje za Zagreb pa i odluku da stranka stane iza Tomislava Tomaševića kada već drugog izbora nemaju. Šef stranke Peđa Grbin dao je do znanja da Tomaševića uistinu podupiru, a zeleno svijetlo dao mu je i šef zagrebačke organizacije Gordan Maras koji je od kandidature odustao. Oči socijaldemokrata uprte su prema šefu stranke Možemo, koji sada treba odlučiti kako i pod kojim uvjetima krenuti na Milana Bandića uz potporu kolega iz Partije. U SDP-u kažu da su spremni za dogovore te napominju kako su ovime platformi Možemo dali priliku da se dugoročno politički afirmiraju.

No, dok se oni dogovaraju i pokušavaju pronaći kompromisna riješenja, Bandić je već duboko u kampanji. Premda njegova pozicija nikada nije bila nestabilnija, jasno je da bi i Tomašević mogao prokockati priliku koja mu se nudi. Koliko god korisna bila suradnja sa SDP-om, utoliko je ona po Tomaševića i svojevrsni teret jer na Bandića ide u suradnji sa strankom koja ga je stvorila, sa strankom čiji su se zastupnici pretvarali u Bandićeve žetončiće što na lokalnoj, što na nacionalnoj razini. Opasnost za Tomaševića predstavljaju i Marasove ambicije. Naime, sada kada je odustao od kandidature za gradonačelnika, a budući da mu baš negdje oko izbora ističe pravo šest plus šest Maras je naumio postati predsjednik gradske Skupštine kada mu se već ništa drugo ne nudi. To je tvrde upućeni i bio jedan od njegovih uvjeta za odustajanje od kandidature. Veliki apetiti, ali i veliki ulog za Tomaševića, ako doista uspije srušiti Bandića bit će to početak njegove karijere, no ukoliko ne uspije on sa sobom ne povlači samo vlastitu karijeru već u provaliju odlaze i sve nacionalne političke ambicije plaftorme Možemo.