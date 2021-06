TOMAŠEVIĆA ZAPLJUSNULI ŠOKANTI PODACI! Za vratom mu puše mega problem: Potez kojeg neće smjeti povući

Autor: Iva Međugorac

Kritizirati iz oporbe i preuzeti odgovornost pa vladati sasvim sigurno nije isto. Uvjerava se to na svojoj koži posljednjih nekoliko dana najveći kritičar pokojnog zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića – novi gradonačelnik Tomislav Tomašević, kojemu racionalizacija gradskog poslovanja i ostavštine njegova prethodnika baš i ne ide po planu.

Novu upravu Holdinga imenovao je po zakonskim propisima, no bez javnog natječaja pa se slijedom toga našao na udaru kritika, protiv njega je Povjerenstvo za spriječavanje sukoba interesa pokrenulo postupak, a osim toga i Gong je detektirao kako je Tomašević tim činom prekršio svoja predizborna obećanja.

Cios svoje rekao

Raskinite ugovore, bez puno susprezanja Tomaševiću su poručili iz Pripuzova Ciosa, dajući mu time neizravno do znanja da su mu ruke u tom pogledu vezane i da bi racionalizacija mogla biti složenija, no što se to možda na početku činilo. Upućeni svjedoče da bi u svega nekoliko dana Zagreb bio zatrpan smećem u slučaju da se Tomašević ishitreno odluči razići s poslovnim partnerom bivšeg gradonačelnika. Ciosove ugovore pisali su vrhunski odvjetnici i oni zasigurno u slučaju raskidanja računaju na pozamašne odštete. Kada bi Cios bio jedini Tomaševićev problem, tada gradonačelnik problema ne bi imao, no Bandić je ugovorno vezan uz niz vanjskih partnera, a odluka zagrebačkog Trgovačkog suda donesena prije nekoliko dana daje naslutiti da bi se Tomaševićeva odvažnost ubrzo mogla početi topiti.

Velika cifra

Naime, posljednja nepravomoćna presuda protiv Holdinga otkrila je kako bi ovaj zagrebački gigant tvrtki koju je angažirao za posredovanje u osiguranju trebao platiti preko tri milijuna kuna zbog navodne izgubljene zarade, pošto su im prije vremena raskinuti ugovori o suradnji. Takvih ugovora u gradu je na stotine, a od Tomaševića se s jedne strane uistinu očekuje da ispuni svoja predizborna obećanja, dok će s druge strane ispunjenje tih obećanja rezultirati golemim odštetama i još većim financijskim izdacima za grad koji ionako grca u gubovima. Stanje nije dobro, rekao je Tomašević prvi dan nakon što je preuzeo vlast, a što vrijeme više odmiče to je jasnije da će stanje biti sve gore i sve kompleksnije.