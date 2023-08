Tomašević već dobiva prvog, ozbiljnog konkurenta: Pun je kritika i ambicija, nedavno je raskinuo zaruke i osjeća se spremno

Autor: Iva Međugorac

Daleko su Socijaldemokrati kroz koje je svoju karijeru nastavio bivši šef SDP.-a Davor Bernardić od utjecajne političke opcije, no čini se kako Bernardić bez obzira na brojna nagađanja od svojih političkih ambicija nema namjeru dići ruke pa se u zadnje vrijeme ozbiljno angažirao po pitanju komentiranja događanja na zagrebačkog političkoj sceni zbog čega je u više navrata izravno prozivao gradonačelnika Tomislava Tomaševića koji i jest izravan konkurent Bernardiću budući da se i jedan, i drugi bore za naklonost lijevog biračkog tijela.

U više navrata prozivao Tomaševića

Kao predsjednik zagrebačkih Socijaldemokrata Bernardić je nedavno tvrdnje zagrebačkog gradonačelnika Tomaševića o tome da se više otpada odvaja nazvao lažima te kazao da je u Zagrebu potpuni kaos po pitanju odvojenog prikupljanja. Kako bi izrekao svoje stajalište na ovu u Zagrebu vrlo vruću temu Bernardić je organizirao konferenciju za novinare na kojoj se osvrnuo i na podatke koje je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo na svojim stranicama u Izvješću o komunalnom otpadu za 2022. “Po tome se vidi da je u Zagrebu riječ o potpunom kolapsu odvojenog prikupljanja otpada”, ustvrdio je Bernardić naglašavajući da je u usporedbi sa 2020-tom i 2021-om vidljivo drastično smanjenje prikupljenog stakla, papira i kartona, plastika i tekstil su na istoj razini kao 2020-te, a količina prikupljenog metala i glomaznog otpada smanjila se za duplo baš kao i biootpad.

“Laž je da se više odvaja i da se smanjila količina miješanog komunalnog otpada, ona je ostala praktički na istoj razini. Ključni podatak je da je postotak odvajanja otpada u 2020. bio 36 posto, a u 2022. je on 24 posto. To je potpuni poraz navodno zelene politike, PR trik ne bi li se pokazalo da se nešto radi”, ustvrdio je Bernardić koji je podsjetio i da je odlagalištu Jakuševec produljena dozvola za rad na još četiri godine što je suprotno predizbornim obećanjima da će se odlagalište zatvoriti. “To je još jedna od laži aktualnog gradonačelnika kao i da će se izgraditi Centar za gospodarenje otpadom. Jasno je, kad je u pitanju gospodarenje otpadom u Zagrebu, da je navodno zelena politika, a u biti PR politika doživjela svoj poraz”, rekao je Bernardić prije nekoliko dana.





Prozvao ga i zbog afere u HEP-u

Bernardiću to nije prvi put da proziva prvog čovjeka Zagreba kojega je spominjao i usred afere u HEP-u kada se problematizirala Uredba o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije čime je propisano da će INA podići za deset posto proizvodnju plina i da će sav plin prodavati HEP-u za 41 euro po MWH. Kako je bila blaga zima, potrebe za plinom su bile manje, HEP-ova skladišta napunjena, a HROTE je sukladno propisima taj višak prodavao po niskim cijenama onima koji su ga imali gdje skladištiti. Pošto je u kontekstu ove priče spominjana i zagrebačka Gradska plinara Bernardić je prozvao i HDZ i Tomaševića.

”Gradonačelnik pere ruke i traži tuđu odgovornost. Upravo je riječ o poslovnim odlukama donesenim u njegovo vrijeme od strane direktora u Holdingu koje je sam imenovao. Ovdje se ne može više izvlačiti na Milana Bandića. Napravljeni su deseci milijuna eura štete. Tomaševićeva odgovornost nije ništa manja od odgovornosti ministra ili uprave HEP-a. Ovo je još jedan dokaz koordiniranog djelovanja HDZ-a i Možemo, sada kad je lopovluk u pitanju. Pozivam DORH da istraži slučaj” , izjavio je Bernardić između ostaloga. Još je lani Bernardić govorio i o namještanju natječaja za podzemne spomenike za tvrtku Komop i za spremnike Sotkon koji su poklonjeni Gradu Zagrebu u Masarykovoj na javnom natječaju za iskazivanje interesa koji je trajao tjedan dana.

Natječaj je zatim poništen, a tvrtka Komop nije mogla dobiti certifikate neovisnih tijela RH za spremnike premda je bila jedini ponuditelj zbog čega je prema Bernardićevim tezama uslijedilo ponavljanje natječaja, ali uz pokušaj sakrivanja traga pa bi se isti spremnici trebali nabavljati od pet tvrtki temeljem okvirnog sporazuma. ”To je prevara jer se okvirni sporazum može sklopiti sa svima, a nabavljati isključivo od jednog. Sklopljen je s još jedno tvrtkom Kova.

No ovaj natječaj sadrži i novo kazneno djelo. Iako je predmet nabave bio „podzemni spremnici s ugradnjom“, u troškovniku je navedeno da predmet nabave uključuje i „isporuku kompletnog sustava spremnika, a ugradnju će prema prijedlogu koji ide na Gradsku skupštinu izvesti Zagrebačke ceste o trošku grada po većim cijenama nego tržišnim za tu vrstu radova. Nemojte meni vjerovati nego usporedite stanje. Ne samo da ta tvrtka neće ugraditi podzemne, trošak ugradnje je na Gradu i to po većim cijenama. To je direktno pogodovanje i kazneno djelo.









Mogu pozvati zastupnike da ne sudjeluju u tome, da ne glasaju, a ukoliko se izglasa, da institucije istraže slučaj”, iznio je Bernardić još jednu u nizu kritika na Tomaševićev račun pa se mnogi pitaju što se krije u pozadini tih njegovih kritika, a upućeni pak tvrde da je doista moguće kako Bernardić ovim kritikama sitnim koracima ulazi u kampanju za gradonačelnika Zagreba te da bi mogao biti ozbiljan konkurent Tomaševiću.

No, prije gradonačelničkih izbora Bernardić će sa svojom strankom morati sudjelovati na onim parlamentarnima, na kojima će Socijaldemokrati pokušati izboriti parlamentarni status što neće biti nimalo jednostavno iako se govori da bi im se trebali pridružiti nekadašnji stranački kolege iz SDP-a župani Komadina i Kolar. Govori se isto tako da bi Socijaldemokrati nakon izbora ako ostvare parlamentarni status mogli u koaliciju sa HDZ-om, no potvrda za to još ne postoji iako im je Plenković ponudu već dao. Kada je o Bernardiću riječ on ponude razmatra još otkako je raskinuo zaruke sa lijepom Slavonkom Senkom s kojom je bio na korak do braka. Kako tvrde oni koji ga poznaju sve i da ostane bez političke karijere Bernardić se može okrenuti akademskoj karijeri na PMF-u, a osim toga navodno postoji mogućnost da ga se zaposli i u Hrvatskoj gospodarskoj komori što je opcija na koju sigurno može računati.