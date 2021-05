Tomašević: ‘Vaši zastupnici se nisu javljali u Skupštini’ Škoro: ‘Hasanbegović je maknuo Titov trg, što ste vi napravili?’

Autor: J.A.

Drugi krug lokalnih izbora je za točno tjedan dana, a kampanje su u punom jeku. Jedno od svakako zanimljivijih je ona u glavnom grad, Zagrebu gdje se sučeljavaju kandidat stranke Možemo!, Tomislav Tomašević i kandidat Domovinskog pokreta Miroslav Škoro.

Danas su se kandidati ponovo sučelili na N1 televiziji.

Podsjetimo, Tomašević je u prvom krugu lokalnih izbora osvojio 45%, odnosno 147.631 glas, a Škoro 12%, odnosno 39.789 glasova birača.

Tomašević je upitan da da točan iznos novca koje su njegove udruge dobile od grada i države.

“Koliko je dobila Cosa nostra”

“Ne znam točno. Škoro je rekao nekoliko puta da će iznijeti neke zanimljive činjenica, a na kraju tresla se brda, rodio se miš. Ja sam radio za Zelenu akciju gdje građani mogu nazvati i prijaviti komunalne probleme koji bi onda to prosljeđivao na institucije. Za to smo dobivali novac koji je morao biti opravdan do zadnje lipe”, rekao je Tomašević.

“Imam nekih 15 papira gdje su navedeni sve donacije toj političkoj “Cosa nostri”. Imali ste nedavno neovisnog političkog analitičara koji je u jednoj od Tomaševićevih udruga, u Solidarnoj. Zašti niste zvali gospodina Peternela. Neka napokon kažu koliko su dobili novca. Dobili ste milijun i pol kuna za Zelenu akciju za potrebe telefona?”, upitao je Škoro.

“Nije nas Bandić plaćao”

“Mislim da nitko od ne može vjerovati da je nas Bandić plaćao da bi mu radili prosvjede i bili najžešća oporba i da bi na kraju porazili njegovu politiku. Sve to dolazi od čovjeka koji je bio suvlasnik tvrtke koja je 130 milijuna kuna za softver dobila od grada i čovjeka koji je znao da je koruptivan model dodjele štanda na Adventu i svejedno sudjelovao u tome”, odgovorio mu je Tomašević.

“Velika je razlika. Ja sam pjevač, pišem svoje pjesme, imam svoje ljude, to je naš posao. Biti profesionalan aktivist, to je nešto drugo. Aktivizam je kad ja pomognem nekome i to napravim iz svojih novaca. Povuči sredstva iz korumpiranog grada da bi djelovao i bio aktivno društveno koristan. Biti aktivist je samo obmanjivanje javnosti. Tomašević je predstavnik Zeleno-lijeve koalicije. Što ste vi učinili za zelene politike Zagreba. Niste uspjeli u Varšavskoj, jedino što ste uspjeli je zaustaviti izgradnju katoličke Crkve na Savici i pritom se potrošili novce građana. Što imate protiv poduzetnika protiv kojih ste izgovorili 270 riječi u svom programu”, priupitao je Škoro.









Huškačka retorika

“Ovakva huškačka retorika je nevjerojatna, ovakvo iskrivljavanje činjenica. Ne možete dobiti novac ako se ne prijavite s konkretnim projektom”, odgovorio mu je Tomašević.

“Koliko ste solarnih kolektora postavili s tim novcima koje ste dobili”, upitao je Škoro.

“Stotine radionica gdje građane educiramo kako izgraditi i postaviti solarne kolektora. Na stotine. Možete provjeriti”, odgovorio je Tomašević.

“Kad govorim da su došli novci izvana, to se odnosi na nekoliko zaklada. Znam da se civilno društvo grozi od udruga poput vaše. Ne, neće Škoro kao gradonačelnik Zagreba zaustaviti financiranje bilo koje udruge, ali će biti primjereno. Gomile naših novca idu za privatne inicijative i idu iz naših džepova”, tvrdi Škoro.









“Rekli ste sada izrekli notornu klevetu, da 60,70 posto novca koje su udruge dobili za konkretne projekte sam ja stavio u džep. Ovo je čista kleveta”, odgovara Tomašević te ga je upozorio da se ne dere.

Tko je bio u partiji, a tko pionir?

“Derat ću se kad god hoću i kako hoću. Koristile ste novce gradskog proračuna za vlastiti dobitak. Matula se okoristio za 295 tisuća eura uzevši gradski stan na pravdi Boga jer je bio član Partije”, rekao je Škoro.

Na to mu je Tomašević odgovorio kako je i on bio član Komunističke partije.

“Svatko tko je rođen do 1972. morao je biti u Savezu komunističke omladine. I vi ste bili u pionirima jer ste to morali. Ja sam to odbio, a vaš čovjek je 1979. godine bio član centralnog komiteta. Vi huškate, zašto se bojite mene, izađite van s istinom, ja sam obični papak, zašto me se bojite?”, zapitao se Škoro.

Tko je bio aktivan u Skupštini?

“Dajte mi dvije minute. Hasanbegović i Lederer su držali većinu Bandiću, glasali su za sve štete projekte da bi promijenili ime Trga maršala Tita. Ja sam o tome govorio preko 500 puta. Ana Lederer u četiri godine se javila nula puta. Kako imate obraza uopće da nismo bili Bandićeva oporba”, rekao je Tomašević.

“Hasanbegović je maknuo Trg maršala Tita, što ste vi napravili?”, upitao ga je Škoro.

“Kad sam ušao u Sabor, morao sam se odreći upravljačkih prava, ali po zakonu je sve u redu. Pritom sam prodao dvije tvrtke. Moja supruga je prijavljena na iznos plaće koji je primjerne i koji možemo isplatiti. Prosjek plaća naših radnika je između šest i sedam tisuća kuna, ne znam na pamet jer se ne bavim upravljanjem te tvrtke. Moramo kupiti sredstva za održavanje vinograda, moramo kupiti boce, moramo investirati u studiju. To je takva djelatnost, u mojoj djelatnosti je malo novca za plaće, to je 20-30 posto ukupnih prihoda. Drugo se troši na ostale stvari. Supruga i ja imamo i dionice u HT-u. Moja imovinska kartica je javna i ona je švedski stol”, dodao je kandidat DP-a.

Problem otpada

Tomašević je dogovorio kako ne želi replicirati jer se želi baviti gradskim temama.

“Vodio sam tim veći od 20 ljudi, s 19 godina sam vodio projekt u sedam zemalja, u projektnom timo je bilo preko 70 ljudi. S 21 godinom sam bio mladi savjetnik UN-a za zaštitu okolišta. Proveo sam više milijunskih projekata financiranjih iz EU fondova i svi su prošli bez problema. Bavim se gradskim temama već 15 godina dok Škoro ne zna da postoji spalionica. Ja sam se time bavio pred 10 godina”3, dodao je.

“Gospodine Tomaševiću, ili hoćemo ili nećemo? Što se tiče spalionice, u Zagrebu postoji spalionica u kojem se spaljuje bio-otpad. Na Mirogoju. I ja sam rukovodio većim sustavima. Neću reći koliko sam zarađivao, ali sam platio na desetke milijuna poreza. Platio, ne uzeo.”, kaže Škoro.

“Vratit ću se na gradske teme, neću pričati o ovome. Spalionica otpada je bila na Jakuševcu, bila je, izgorila je. Po nama, sustav naplate odvoza treba biti prema količini otpada, tako da se stimulira one koji odvajaju otpad”, rekao je Tomašević.

“Imam ljudi koji su stručnjaci za sve, ja priznam da ne znam, ali imam stručnjake. Trebaju nam dvije do tri stanice za reciklažni otpad, komposište koje će biti zatvoreno da ne smrdi. No najvažnije u toj priči je vratiti povjerenje građana. Načelo blizine je bitno, Dobrović će to napraviti, budite sigurni. Nećemo dizati cijene, nego ćemo reciklirati i zaraditi novac. Nema dizanja cijene”, rekao je Škoro.

Tomašević: Opet sam čuo neke nove stvari. Prvo da je spalionica na Mirogoju, drugo, da ćete vi graditi reciklažna dvorišta. Ona već postoje u svim gradskim četvrtima. Ono što piše u vašem programu jesu manji centri za reciklažu i sortirnice. Sortirnice su mjesta gdje se sortira otpad koji građani odvajaju. Oko cijene hoću reći, u Ljubljani koja je najbolja europska metropola po odvajanju metropole. Kad su uveli sustav odvajanja, usluga je pojeftinila”, odgovorio mu je Tomašević.

Što s pročelnicima?

Što se tiče pročelnika kaže kako nijedan grad nema toliko ureda na svijetu.

“Neće biti više 27 ureda, ali ni pročelnika. Smanjit ćemo to na oko 15. Neki su sami najavili ostavke, mi ćemo provesti civiliziranu promjenu vlasti. Razgovarat ćemo sa svima, pitati ih kakvo je stanje s kadrovima, sa sistematizacijom radnih mjesta, pa vidjeti koliko će njih dati otkaz, koliko njih će biti premješteni, neke urede ćemo spajati”, dodao je.

“Tomašević govori da će smanjiti broj gradskih ureda i pročelnika s 27. Kad zbrojite 27 i 23 poduzeća koja su u Holdingu to nije količina koliko ima država. Nikako da kažete koje ćete to urede ukinuti, što ćete s uredom za branitelje, za demografiju? Želite ih ukinuti? S čim ćete ih spojiti?”, upitao je Škoro.

“Tko govori o ukidanju, spajat ćemo ih. Pronaći ćemo način na koji ćemo ih spojiti. Ništa nećemo raditi preko koljena. Imamo i nekih gradskih zavoda koji ne spadaju u tih 27. Međutim, to su praktički gradska ministarstva, Skupština tek treba izglasati preustroj. Spajat ćemo, ne samo zbog broja pročelnika, nego nije funkcionalno koordinirati gradsku vladu s 27 ministara. Jel uopće znate nabrojiti tri pročelnika?”pitao je Tomašević.

“Ovo nije kviz. Prvo sjesti s ljudima i razgovarati, a onda ćemo sve riješiti”, odgovorio mu je Škoro.

Obnova Zagreba

“Nitko vam na to pitanje ne može odgovoriti koliko se treba čekati u ovoj državi. Zakon je loš. Da me netko to pita, ja bih mu rekao, čuj, sačekaj da postanem gradonačelnik, uspostavim kakav-takav odnos sa Skupštinom, pa ćemo vidjeti. Ako ćeš čekati državi – načekat ćeš se. Država i Grad imaju sve podakte, ali iz nekog razloga traže ljude dodatne papire, svu tu papirologiju. Ako Skupština želi dobro svojim građanima, mi to možemo realizirati do kraja godine”, tvrdi Škoro.

“Najveći problem je, da nije bilo kredita države preko HBOR-a, da ljudi krenu u samoobnovu. Komercijalne banke, koliko im je trebali da su kakve-takve kredite dali. Nisu svi ljudi ni kreditno sposobni za takve kredite. Mi smo rekli da ćemo napraviti analizu koliko će im okvirno trebati novca za obnovu. Samo projektnu dokumentaciju, samo da se vidi koliko će građani trebati platiti, a koliko država. Isto tako, vršiti pritisak kao oporba u saboru da država da dio novca za to”, smatra Tomašević.

Snježna kraljica i Advent

Obojica se zalažu da se Snježna kraljica održava, ali odgovornost prebacuju na Skupštinu. Slično je i s Adventom.

“Sigurno ne kako sam dosad ja sudjelovao u njemu. Advent je za mene sveta stvar. Budimo realni, platili smo 100 tisuća kuna plus PDV i zaposlili šest ljudi. Nisu ti ljudi krivi ni za šta, mi smo samo htjeli promovirati proizvode. Bit će Adventa, možda ljepšeg i svečanijeg, ali će biti napravljen da bude susretljiv prema obrtnicima, poduzetnicima, ugostiteljima”, rekao je Škoro..

“Sustav dodjele adventskih kućica, ali ne samo toga, nego i drugi stvari, je legalizirani reket u Gradu Zagrebu. Sjetimo se Bandićevog vozača koji je bio posrednik u svemu tome. Zdušno sam se borio protiv toga u Skupštini, predlagao izmjene pravilnika, HDZ i vladajuća većina su nas podržali, ali se ništa nije promijenilo do kraja mandata. Škoro je sudjelovao u tom modelu, on smatra da je kriminalan, ali je sudjelovao”, kaže Tomašević..

“Nije bilo drugog modela. Kad mi smislite drugi model, ja ću ga prihvatiti”, odgovorio mu je Škoro.

Tomašević je zamolio Škoru da mu ne spominje oca i obitelj.

Rodno-ideološki semafori

“Moja politika nisu rodno-ideološki semafori nego pametni semafori. To je moja politika. Svjetlost u parkovima, kao Zeleni ste za štednju i prigušenje svijetla, a zbog rodne ideologije smatrate da treba pojačati to svijetlo”, rekao je kandidat DP-a.

“Jeste li vidjeli ijedno izvješće o sigurnosti u Gradu Zagrebu? Znate li kako prođe u Skupštini? U čemu je problem da se poveća osvijetljenje da se žene osjećaju sigurnije noću. Rodnih, navodnih semafora nema nigdje u programu. Rodno-osviješteno semafori, kako ih zovete, vi ih namećete. O tome je i Peternel govorio. Ako mislite da je nama prioritet mijenjanje semafora dok treba obnoviti grad nakon potresa i riješiti problem vodoopskrbe, naravno da nije i da nećemo to raditi”, odgovorio je kandidat stranke Možemo!.

Na kraju sučeljavanja kandidati nisu imali pitanja jedan za drugog.