TOMAŠEVIĆ SVOJEM NAJVEĆEM DONATORU DAO FUNKCIJU! Postavio ga u upravu bolnice: Iz Grada kažu da je sve u redu! Ovo su njegove prve ozbiljne afere!

Kao što je bilo i očekivano, novi zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević nije imao ni uobičajenih sto dana mira. Predstavnici medija već su ‘iskopali’ njegove prve problematične afere, među kojima je kao njegova prva ozbiljna afera okarakterizirana priča oko izbora prve skupštine Zagrebačkog holdinga na kojoj su izabrani Uprava i Nadzorni odbor, a za što je bila angažirana, kao i dosad na sličnim slučajevima javna bilježnica.

Vlasničke i rodbinske veze

Problematično je međutim to što je riječ o Ljubici Čaklović, sestri Ratka Bajakića, člana savjeta Možemo koji je na istoj toj skupštini imenovan članom Nadzornog odbora Holdinga. Kako navodi 24 sata, Zakon o javnoj nabavi izričito zabranjuje to da se u javnim tvrtkama sklapaju poslovi s bilo kime tko je vlasnički ili rodbinski povezan s ljudima koji odlučuju o nabavi ili su dio upravljačke strukture. Članovi nadzornog odbora i uprave, kao i ostali koji rade u javnoj nabavi na internetskim stranicama moraju objaviti tvrtke s kojima ne smiju sklapati poslove, a Bajakić je ovaj tjedan naveo tvrtke s kojima je povezan pa je na tom popisu osvanuo ured njegove sestre Čaklović.

Premda u članku 30.Zakona o javnoj nabavi stoji da se taj zakon ne odnosi na javne bilježnike ostaje sporno to da je od 73 javna bilježnika na području Zagreba posao sklopljen baš sa sestrom novog člana NO-a, koji je usput i član savjeta platforme Možemo koja je osvojila vlast u Zagrebu. ”Gospođa Čaklović jednokratno je angažirana na Skupštini Zagrebačkog holdinga zbog nužnosti brzog djelovanja u promjeni vodstva Zagrebačkog holdinga i potrebe da se angažira javni bilježnik od povjerenja koji će ovjeriti dokumente i odluke”, prokomentirali su pak za Tportal ovu odluku naglašavajući da je Čaklović svoje usluge naplatila 2075 kuna.

Tomašević najvećeg donatora postavio u upravu bolnice

Treba također podsjetiti kako se Tomašević na udaru kritika našao i radi toga što je nova uprava Holdinga suprotno njegovim ranijim najavama imenovana mimo javnog natječaja, a zanimljiva imenovanja ovih su se dana dogodila i u Dječjoj bolnici Srebrnjak. Podsjetimo, nakon što je prošlog tjedna zbog pogodovanja u izboru ravnatelja uhićena Ana Stavljenić Rukavina, jedna od najbližih suradnica pokojnog gradonačelnika Milana Bandića, njegov nasljednik imenovao je novu predsjednicu i članove Upravnog vijeća DB Srebrnjak.

Nova je predsjednica profesorica Sanja Kolaček, dok su članovima imenovani Ivana Novoselec, Martko Turković i doktor Tomislav Lauc, koji se inače nalazi i na popisu donatora Tomaševićeve kampanje, on je uz Nikolu Vrdoljaka jedan od najvećih donatora s uplaćenih 10 tisuća kuna. Premda ova cifra ne zvuči kao neki vrtoglav iznos treba napomenuti kako je Tomaševićeva kampanja uglavnom financirana znatno nižim iznosima od po stotinjak kuna. Kako saznajemo od našeg izvora, Tomašević i Lauc su se sprijateljili davnih dana na prosvjedima protiv Tomislava Horvatinčića u Varšavskoj. Inače, Lauc je i ravnatelj Stomatološke poliklinike Apolonija.

Iz Grada tvrde da je sve u redu

Upitali smo grad smatraju li da je ovdje riječ o sukobu interesa. Prema njihovom tumačenju, sve je u redu.

“Svi su članovi Upravnog odbora odabrani isključivo temeljem svoje stručnosti, što pokazuju i njihove biografije”, poručuju iz Grada.

Podsjetiti u kontekstu ove priče valja i na nedavno poništen natječaj za najam 151 vozila vrijedan 4,5 milijuna kuna bez PDV-a na kojega se gradonačelnik nedavno odlučio potpisujući aneks postojećeg ugovora s tvrtkom Viator, s obzirom da je trebao isteći početkom srpnja. Iz Grada je tada priopćeno, da s obzirom na najavu štednje Tomašević umjesto dosadašnjih 146 vozila odlučuje nabaviti njih svega 44.









Pričao protiv tvrtke, pa sklopio novi posao

”Usto, odustalo se od luksuznih vozila, ovo će biti sve vozila niže klase, najvećim dijelom Opel Corse. Točnije, bit će 42 vozila niže te dva srednje klase, ti će najvjerojatnije biti električni”, poručeno je nedavno iz Grada iz kojega su otkrili kako će se Tomašević, Dolenc i Luka Korlaet na protokolarne obveze voziti jednim autom – Opet Astrom. Ugovorom je obuhvaćen i jedan Passat kojega će voditi novi šef Gradske skupštine SDP-ov Joško Klisović, a novi aneks potpisan je na šest mjeseci na iznos od 510 tisuća kuna plus PDV što ispada oko 85 tisuća kuna mjesečno plus PDV. Zanimljivo je to što je Tomašević kao kandidat za zagrebačkog gradonačelnika prozivao Gradsku upravu za namještanje javne nabave i to baš zbog spornih vozila.

“Natječaj je raspisan prošle godine i poništen, navodno zbog nepotpune dokumentacije, a zapravo je ponovno raspisan da bi posao dobila tvrtka Viator koja je u zadnje četiri godine dobila 90 posto takvih javnih nabava”, rekao je Tomašević na konferenciji za novinare ispred Gradske uprave, na koju je došao biciklom. Tada je ujedno iznio podatak da je u posljednje četiri godine vrijednost tih spornih Bandićevih javnih nabava bila oko 50 milijuna kuna, a 90 posto ih je dobio Viator s kojim on kao gradonačelnik evidentno nastavlja suradnju.

Iz grada kažu kako je ovo privremeno rješenje

Iz gradske uprave kažu kako je aneks potpisan na šest mjeseci kako bi se poslovi mogli odvijati nesmetano te da je u planu novi natječaj.

“Aneks dotadašnjeg ugovora je potpisan na period od šest mjeseci kako bi gradske službe do raspisivanja i provedbe novog natječaja u skladu sa stvarnim potrebama i mogućnostima Grada Zagreba mogle neometano obavljati poslove iz redovnog djelokruga. Podsjećamo, gradonačelnik Tomašević potpisao je odluku o poništenju natječaja za dnevni najam 151 motornog vozila, koji je bio procijenjen na vrijednost od 4,5 milijuna kuna godišnje, a inicijalno je raspisan još 2020. godine. Uz to, putem Aneksa je postojeći Ugovor o najmu, koji je dio još uvijek važećeg Okvirnog sporazuma o najmu izmijenjen na način da umjesto dosadašnjih 146 vozila niže, srednje i više klase Gradu Zagrebu na raspolaganju bude 41 vozilo niže i 3 vozila srednje klase”, kažu iz Grada za Dnevno.