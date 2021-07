TOMAŠEVIĆ ‘SIJEČE’ NAJPOPULARNIJU BANDIĆEVU MJERU: Grad nema novca za ‘roditelje odgojitelje’, gradonačelnik ispunjava obećanje iz kampanje

Autor: Daniel Radman

Jedna od najpopularnijih mjera bivšeg zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, roditelj odgojitelj, više se neće provoditi. Srećom po postojeće korisnike, odnosi se to na roditelje troje i više djece, mjera se neće posve ukinuti, no jasno je da novih korinika više neće biti.

Zapravo, riječ je o očekivanom potezu Tomislava Tomaševića. To je, uostalom, i najavio u kampanji. Doduše, ponešto se ogradio, napomenuvši da će biti potrebna “dubinska analiza” no kako je grad za “roditelje odgojitelje” izdvajao gotovo pola milijarde kuna posve je bilo jasno da će do redukcija.

Za usporedbu, vrtići – koje pohađa oko 35.000 mališana – gradski su proračun stajali godišnje 100 milijuna kuna, a mjera roditelj odgajatelj gotovo pet puta više. Iako odluka još nije službena, ukidanje je za Jutarnji list potvrdila Rada Borić.

Borić: I Bandić je najavio da će reducirati mjeru

“Kao feministkinja, naravno da podržavam mjere koje pomažu ženama, ali Milan Bandić ovu je donio isključivo u predizborne svrhe, a riječ je o golemim sredstvima koja su narasla s početnih 100 milijuna kuna na 500. Čak je i Bandić na kraju najavio da će reducirati mjeru”, izjavila je.

Dodala je da mjera ima i negativnu stranu, a odnosi se na isključivanje roditelja s tržišta rada.

Razumijevanje za nagli rez pokazala je i predsjednica Hrvatska udruga roditelja odgojitelja Ana Marija Berbić Lacko koja je priznala da se mjera “otela kontroli”, te je dodala da bi mjeru trebala doraditi, ali “ne na štetu postojećih korisnika”.