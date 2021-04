TOMAŠEVIĆ: ‘One s izmišljenih radnih mjesta prebacit ćemo na druga, a NEMA ŠANSE DA ZAGREB GRADI DINAMOV STADION!’

Autor: Dnevno

U HRT-ovoj emisiji Aleksandra Stankovića “Nedjeljom u 2” gostovao je Tomislav Tomašević – kandidat za zagrebačkoga gradonačelnika. Treba li Zagreb krenuti od nule ili je dovoljno nastaviti tamo gdje je Bandić stao? Može li se Tomašević ako pobijedi zahvaliti na suradnji svima koji su zaposleni preko reda i putem kojekakvih veza ili su to nerealna očekivanja?, samo su neka od pitanja kojih se Stanković dotakao u emisiji.

Podzemna željeznica

“Mi smo predstavili program koji se bazira na viziji sljedećih 10 godina i gledamo sva rješenja, kratkoročna, srednjoročna i dugoročna”, kazao je Tomašević, koji smatra da se koridori za tramvajski promet i ostatak prometa mora biti odvojen.

Vezano za željezničku prugu ustvrdio je kako je riječ o dugoročnom projektu koji je potrebno realizirati uz stručnu i javnu raspravu.

Što se tiče projekta po kojemu bi se centar Zagreba preselio na područje uz Savu, Tomašević se ne slaže s takvim projektom. Ponajprije smatra da se treba riješiti pitanje savskog nasipa. Naveo je kako se područje Save treba urediti kao rekreativno područje.

“Početak izgradnje se može izvesti, treba provesti studije isplativosti, zatražiti novac od EU. ZET je dosad povukao samo 200 milijuna kuna europskog novca, to je stvarno malo. Do kraja prvog mandata se može započeti faza izgradnje, ali mi smo za dugoročna rješenja, bez obzira na to hoćemo li dočekati kraj na vlasti ili ne, svejedno nam je”, kazao je Tomašević.









Gospodarenje otpadom

Tomašević smatra da se gospodarenje otpadom može riješiti na način da se uvede sustav naplate odvožnje otpada, koja bi se temeljila po količini koji nije odvojen, kako bi se građani stimulirali da odvajaju otpad.

“Mi gledamo rješenja kao kratkoročna, srednja i dugoročna. Program smo predstavili prije nekoliko dana. Pokrenuli smo debatu oko rješenja željezničke pruge, neki su za spuštanje, neki za dizanje. Ona je barijera za prometnice od juga prema sjeveru, ali košta oko četiri milijarde kuna – stavljanje željeznice pod zemlju. To je dugoročni projekt. Nije moj stil ovako iz prsta reći je li to rješenje ili nije. Zanimaju me dugoročna rješenja. Postavljate ista pitanja ovdje jer se ona ne rješavaju.

Ništa se u Zagrebu ne rješava jer odgovara status quo.









Što se tiče gospodarenja otpada, želimo promjenu sustava naplate odlaganja otpada po razvrstavanju. Sad plaćate isto bez obzira na to koliko otpada odvajate. Mi želimo da plaćate po količini odvojenog otpada. Postoji metoda po volumenu ili po masi. Najjednostavniji sustav je pre-paid vrećica. Postoje i kante s vagama, podzemni spremnici s bar-kodovima i karticama… Svi gradovi Europe idu prema tom rješenju, prema naplati odvoza otpada prema količini. To je prvi stupanj, drugi stupanj su kvartovski centri za ponovnu uporabu da nastaje manje glomaznog otpada. Treće su sortirnice, želimo napraviti kvartovske sortirnice. Ne treba nam veliki centar za gospodarenje otpadom, dovoljan nam je manji. Do kraja mandata ćemo sanirati Jakuševec, to je izvedivo”, kazao je Tomašević.

Bolnica u Novom Zagrebu

Kandidat za gradonačelnika Zagreba kazao je kako će se sigurno graditi jedna bolnica u Novom Zagrebu koja je tom području nužno potrebna. Vezano za bolnicu Blato dodao je kako su stručnjaci s kojima su razgovarali o istoj prilično podijeljeni.

“Prostor uz Savu je rekreativan koridor koji živi, koji spava, ima kulturne koristi, događaju se razne manifestacije… Ovisno je i kako regulirati Savu, a da se ne događa poplavljivanje, nasipi su građeni prije više od 60 godina. Postoje opcije o dovršetku odvoda kanala… Taj nasip se koristi za različitu rekreaciju, ali nema rasvjete, nema sanitarnih čvorova, nema koševa za smeće, a kamoli sportskih igrališta, kulturnih manifestacija…

Prednost Zagreba je što ima takav zeleni koridor uz rijeku i treba izgraditi tako da ga ljudi koriste, a ne izgraditi nekoliko nebodera sa sto katova. Nijedan grad u Europi to ne radi”, ustvrdio je Tomašević.









Bolnica Blato, problemi s veledrogerijama

“Sigurno ćemo ići prema izgradnji jedne bolnice u gradu, u partnerstvu s državom. Imamo državne i gradske, ali nužno je izgraditi barem jednu novu. To je i sigurnosno pitanje, ne samo pitanje korektnosti prema građanima Zagreba. Ako bude neki jači potres, mi imamo i sigurnosni problem jer nisu svi mostovi osigurani. To je i pitanje evakuacijskih koridora i pristupnim cestama bolnicama… Struka je podijeljena oko lokacije, zato nismo htjeli u izbornom programu htjeli reći gdje će nova bolnica biti, ali sigurno znamo da će biti u Novom Zagrebu.

Pritisak oko dječje bolnice smo vršili pritisak i u gradskoj skupštini i u saboru. Ne samo oko toga, nego i oko veledrogerija. Premijer se pravi da nema problema, a problemi postoje – pacijenti ne dobivaju lijekove… Predlagali smo da idemo u zajedničku nabavu lijekovima s drugim EU državama… Problem je i nered u zdravstvenom sustavu… Plaćamo kamate na dugove, dugovi se gomilaju, stvari nisu realne…”, kazao je Tomašević.

Bolnica Srebrnjak

“Što se tiče upravnih vijeća, naša politika je da se zaustavi stranačko kadroviranje, da se stranačka politika ne miješa u kadroviranje. To ćemo riješiti kompetentnim ljudima koji će surađivati s drugim kompetentnim ljudima iz vijeća. Na Srebrnjaku je smijenjen ravnatelj mimo volje svih. Meni je to užasno bitan projekt, a ne bi trebao biti samo meni, nego cijeloj državi. Dobili smo novac iz EU kakav nismo vidjeli i ne smijemo ga zeznut. Takav projekt u regiji što se tiče translacijske medicine – ne postoji”, komentirao je kandidat za gradonačelnika Zagreba, te dodao:

“Doći će do normalnijih odnosa ako mi pobijedimo, i do nove uprave, ako bude trebalo. Ne smijemo si dopustiti frakcijske borbe i svađe. Moramo sve ljude koji su radili na tom projektu na okup i zajedno s državom pronaći način da se taj projekt provede do kraja. Posljedice će se osjetiti na razini države, ako projekt propadne”

Nezakonita zapošljavanja

“Nezakonita zapošljavanja nećemo tolerirati, posebice kad je riječ o ljudima koji rade u gradskoj upravi. Isto tako, što se tiče situacije da bilo u gradskim poduzećima ili upravi, a to je činjenica, neki ljudi ni ne dolaze na posao – to isto nećemo tolerirati. S treće strane, ljudi koji su na izmišljenim radnim mjestima, njih ćemo prebaciti na radna mjesta gdje ima posla. Provest ćemo reviziju ugovora, primjerice, firmi koje sada obavljaju funkciju gospodarenje otpada. Ako ćemo i nastaviti te ugovore realizirati do kraja, gledat ću kako da u te dvije godine iskoristim da gradska firma odradio dio posla. “, kazao je Tomašević.

Upitan koliko će, u slučaju da on pobijedi na izborima, biti zaposleno ljudi u uredu gradonačelnika, Tomašević je ustvrdio kako će raditi puno manje od sadašnjih 285 zaposlenih.

“Po procjeni za 15 gradskih ureda, negdje između 50 i 100. I dalje tri puta manje nego sada. Populizam je kad Vesna Škare-Ožbolt kaže da bi njezin ured imao 20 ljudi”, dodao je Tomašević.

Obnova Zagreba

Tomašević je kazao kako će i dalje vršiti pritisak u saboru kako bi se više riješilo pitanje obnove Zagreba, no kako Grad neće prebacivati odgovornost na državu. “Mi vršimo pritiske u saboru od samog početka. U proračunu za ovu godinu je odvojeno 240 milijuna kuna za obnovu privatnih kuća u Zagrebu, to je oko 1 posto one cifre koja je zapravo potrebna. Mi smo protestirali, a onda su nam rekli da će se raditi rebalans proračuna ovisno o tome koliko će biti zahtjeva. Mi ćemo i dalje vršiti pritisak na vladu po tom pitanju. Nećemo samo prebacivati odgovornost na državu, mi ćemo napraviti sve što možemo – nećemo se osloniti na Fond za obnovu koji ima 20 zaposlenih, nego ćemo otvoriti gradski ured za obnovu…”.

Dinamov stadion

Tomašević je nedavno izjavio kako Dinamo treba sam izgraditi stadion, te je pojasnio u čemu leži trenutni problem.

“Mamić i Dinamova uprava su se javili samo zato što su sad izbori, ne jer sam ja iznio tu ideju. Nema šanse da u situaciji duga i povećanih troškova Zagreba, a ne znamo ni buduće stanje proračuna, to ćemo dobiti tek pred kraj drugog kruga. Tek tada ćemo znati koliko se napunio proračun s obzirom na pandemiju, potrese… Nema šanse da Grad gradi Dinamov stadion. Na sreću, Dinamo to ni ne traži. Naša procjena je pokazala da tzv. dovršetak obnove Maksimira bi koštao otprilike 700 milijuna kuna. Novi stadion, na istom mjestu, uz rušenje aktualnog, košta 400 i nešto milijuna. Taj projekt ne bi trebali voditi Mamići, to će na kraju krajeva odlučiti uprava, ali Zagreb bi trebao biti partner. Da bi došlo do tog partnerstva i da bi se riješilo pitanje ovog rugla, mora doći do demokratizacije upravljanja Dinama i transparentnosti. Dinamo je udruga građana i ne može bit situacija da 80 članova odlučuje o svemu, a 11 tisuća članova ne odlučuje o ničemu. Ako Real i Barcelona mogu imati socios model, Barceloni 170 tisuća članova bira upravu kluba, svi klubovi u Njemačkoj imaju taj model, onda može i u Dinamu.Naš stav je da novi stadion ipak ostaje na Maksimiru”, kazao je Tomašević.

Gradonačelnička plaća

Tomašević je kazao kako će u slučaju pobjede svoj mandat prepustiti, najvjerojatnije bi ga to mjesto preuzela Urša Raukar, te kako će uzeti gradonačelničku plaću. “Nema tu izbora, prema zakonu o lokalnoj samoupravi ne mogu biti saborski zastupnici. Ako pobijedim, dat ću svoj mandat u mirovanje, a dobivam gradonačelničku plaću. Iskreno, nisam ni gledao kolika je ona, mislim čak da je manja od pročelničke”, kazao je.

Službeno prijevozno sredstvo

Tomašević ne planira koristiti skupo službeno vozilo, dapače, kazao je kako bi na posao išao uglavnom biciklom. “Minimizirat ću korištenje službenih vozila, na njima želimo maksimalno uštedjeti. Motivirat ćemo sve zaposlenike u Gradu da što više koriste javni prijevoz, a ne vlastite automobile. Ako mi dođe gradonačelnica Barcelone, nju dosta dobro poznajem, na neki način mi je politički uzor, neće mi zamjeriti ako ne dođem na sastanak službenim autom. Ona se ponaša manje-više kao i ja”, dodao je, a potom je upitan i koje su mu ambicije kroz sedam godina, no Tomašević je kazao kako mu je trenutno jedina ambicija voditi Zagreb.

O Emilu Tedeschiju

Puno je priče kružilo u kuloarima da Emil Tedeschi financira “Možemo!”, no Tomašević to kategorički odbacuje. “Apsolutno nikako. Neka Most, koji plasira te teze, potkrijepi nekim dokazom. Kampanja za gradonačelnika je negdje oko pola milijuna kuna, očekujemo puno manjih donacija. Od svih ostalih opcija na prošlim parlamentarnim izborima mi smo imali daleko najmanji prosjek donacija. Nikome ništa nismo dužni, imamo odriješene ruke, nitko velik ne stoji iza nas”, odgovorio je Tomašević.

Sukob premijera i predsjednika zbog Zlate Đurđević

“Ne vjerujem da bi se Đuro Sessa povukao da nije došlo do ovoga, a pitanje je i bi li Turudić izgubio u utrci za Visoki kazneni sud da nije došlo do ovog. Jandroković je zloupotrijebio svoje ovlasti, to nisam nikad vidio u gradskoj skupštini, da odbije prijedlog koji je formlano ispravan. Ne može predsjednik sabora odlučivati o tome, o tome odlučuju svi zastupnici. Jandroković je prekršio svoje ovlasti, poslovnik i tako sam oko toga glasao u saboru. Nakon toga je krenulo sve između predsjednika i premijera ove države”, komentirao je Tomašević-

Upitan postoji li “ljubav” između Milanovića i platforme Možemo! s obzirom da je i sam predsjednik branio saborsku zastupnicu Sandru Benčić, Tomašević je kazao kako se s predsjednikom ne slažu u nekim stvarima, no kako se u slučaju Sandre Benčić slažu, te postupak predsjednika smatra normalnim.

O Miloradu Pupovcu

Tomašević nije htio iznositi oštru kritiku prema čelniku SDSS-a, posebno onakvu kakvu je iznio predsjednik Milanović. “Ne bih se upuštao u teške kvalifikacije kakve je predsjednik dao o Pupovcu. Ne bih se upuštao u to. Imali smo u saboru žustru raspravu o prijedlogu Zlate Đurđević. Nije na meni da procjenjujem živi li Pupovac na muci Srba u Hrvatskoj, nego na Srbima u Hrvatskoj”, zaključio je Tomašević.

Cijene u Zagrebu

Tomašević je ustvrdio kako je Zagreb jedna od najzapuštenijih europskih metropola, dok s druge strane cijene najma stanova divljaju. “Kad usporedite to s primanjima, Zagreb je jedna od najskupljih europskih metropola po tom pitanju. Ne želimo AirBnb u Zagrebu samo za turiste, nego i za domaće”, kazao je, te otkrio kako bi riješio cijenu vode, odnosno kad bi građani mogli očekivati nižu cijenu iste.

“Prva stvar je proširenje mreže jer i dalje imamo ljude koji nemaju javnu vodoopskrbu što je užasno za grad u 21. stoljeću. Pumpamo vodu u cijevi koja onda curi van, trošimo enorman novac kroz električnu energiju… Moramo provesti revizije jer bilo je uhićenja… Manju cijenu vode građani Zagreba mogli bi očekivati u sljedećem mandatu, na kraju prvog mandata”, kazao je.

Financiranje Crkve

Tomašević je zaključio kako mu financiranje Crkve nije prioritet “pogotovo da to radim gradskim novcem u regiji izvan Zagreba”.