Tomašević o rušenju Bandića: ‘Nema smisla glasati za proračun jer ga Bandić ionako neće provesti’

Autor: Dnevno.hr

Zastupnik u Gradskoj skupštini Grada Zagreba Tomislav Tomašević iz Lijevog bloka otkrio je planove za rušenje Milana Bandića i nove izbore, piše N1.

Tomašević je pojasnio da će četiri oporbena kluba pokušati srušiti proračun na idućoj sjednici kako bi isprovocirali nove izbore za Skupštinu, zatim će opet rušiti proračun kako bi isprovocirali nove izbore za gradonačelnika.

Ne isključuje mogućnost da Bandić do glasanja o proračunu pridobije neke oporbene zastupnike. Proračun mora biti usvojen do kraja godine, a za to Bandiću treba 26 ruku. Trenutno s HDZ-om ima 23, a Neovisni za Hrvatsku su u sukobu s gradonačelnikom zbog dovođenja Dragana Markovića Palme u Zagreb.

“Odugovlačenje sjednice o proračunu ide na ruku Milanu Bandiću. Najranije može biti 6. prosinca. Odgađanje te sjednice, pomicanje prema kraju godine, daje na vremena Bandiću da kupi zastupnike oporbe. Nadam se da se to neće dogoditi. Sva četiri oporbena kluba zauzeli su stav, idemo na izbore, ali da se broje u proceduri za rušenje Bandića” rekao je Tomašević dodavši da je Bandićev način vladanja gradom štetan i da se nema vremena čekati još dvije godine kako bi ga srušili.

“Lijevi blok se ne boji novih izbora, očekujemo više mandata. Oporba će bolje proći na izborima, ako se opet ruši proračun, realno je da gradonačelnik ide na nove izbore”, poručio je.

Ponudu Neovisnih za Hrvatsku da se preda 26 potpisanih ostavki pa se tako isprovocira raspad Skupštine, Tomašević je nazvao kukavičjim jajetom, jer bi to išlo na ruku Bandiću. Naime, davanje ostavki bi možda isprovociralo nove izbore, ali bi procedura oko donošenja proračuna krenula ispočetka.

“Ja ne znam je li ta inicijativa sa skupljanjem 26 ostavki ide svjesno na ruku Bandiću ili nesvjesno. Neće naštetiti Bandiću. Vidjet ćemo je li ovo neki blef. Čini mi se da je priča oko isprike Milana Bandića izlika za konflikt s jedne i s druge strane koja odgovara svima. Neovisni se nakon mijenjanja Trga maršala Tita i postavljanja Ane Lederer za gradsku ministricu kulture žele distancirati, a želi i Bandić jer misli na predsjedničke izbore. Mi nemamo razgovarati što s nekim koji tvrdi da je oporba, a ima gradsku ministricu kulture”, rekao je za N1 Tomašević, dodavši da nema smisla glasati za proračun jer ga Bandić ionako neće provesti.