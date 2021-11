TOMAŠEVIĆ NAJAVIO NOVA POSKUPLJENJA, ALI NE ZA SVE: ‘Oni će plaćati više jer je plan financijski stimulirati građane’

Autor: Dnevno

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević gostovao je na RTL Direktu kod voditelja Zorana Šprajca.

Teme su bile novi gradski proračun, otpad, zapošljavanja, otkazi, ali i najavljeni novi bolni rezovi.

Tomašević je danas predstavio novi proračun koji je veći od onog za 2021. godinu te iznosi više od 15 milijardi kuna, a dio novca se namjerava namaknuti i prodajom gradskih nekretnina.

“Proračun bi trebao imati suficit. Imamo situaciju da je četiri godine akumuliran deficit i mi sad moramo akumulirati suficit da to dostignemo. Ovo je prvi put da gradski proračun planira suficit, ali moramo to napraviti”, rekao je Tomašević.

Dodao je kako se grad iduće godine planira zadužiti 300 milijuna kuna za kapitalne projekte.

“Samo u sljedećoj godini za otplatu starih kredita je predviđeno gotovo milijardu kuna. Najveći problem su kratkoročna zaduženja. Otkad smo na vlasti vratili smo dug državi za 500 milijuna kuna. Ne očekujemo oprost i planiramo sve vratiti. Po zakonu moramo plaćati te dugove”, rekao je.

Hoće li doći do poskupljenja?

“Proračun se ne bavi poslovnim planom gradskih poduzeća. Zbog novog sustava gospodarenja otpada doći će do poskupljenja, ali samo onima koji ne odvajaju. To ćemo gledati prema količini otpada. Ideja je da se građani financijski stimuliraju da odvajaju, ali i da se kažnjavaju oni koji kontaminiraju taj odvojeni otpad”, rekao je Tomašević.

Objasnio je kako će u ZET-u doći nova uprava te da će još vidjeti hoće li doći do poskupljenja.









“Nabavljamo 30 novih tramvaja, planiramo samo sljedeće godine četiri nova vrtića”, tvrdi Tomašević.

Mjera roditelj-odgojitelj

“Osim novih vrtića koje se mora pričekati da se izgrade, unajmljivat će se novi prostori za dodatna mjesta”, objasnio je gradonačelnik.

Što se tiče prodaje imovine zamjeraju staroj vlasti koja je kupila skupa zemljišta, ali ih nije kasnije prodala.

“To su tri zemljišta, Paromlin u centru grada koje ne planiramo prodati, za zemljište Gredelja treba vidjeti što je za javnu namjenu, a što za prodaju. Treće zemljište je ono na Heinzelovoj. Postoji i zemljište u Mandolovoj ulici, ali i u Blatu gdje bi se gradila nova dječja bolnica. Tu su i poslovni prostori, ali i prodaja APIS-a koju planiramo prodati državi, a nikako privatniku kako je to htjela prošla vlast”, otkrio je.









Dodao je kako besplatni udžbenici za srednjoškolce ostaju.

Otkazi u Holdingu

“U proračunu je predviđeno 30 milijuna kuna ušteda koje smo dobili smanjenim koeficijentom za vodeća mjesta”, rekao je Tomašević.

“Dio ljudi odlazi u mirovinu, a radit ćemo i novu sistematizaciju što će dovesti do veće efikasnosti. Brojke o otkazima koje se vode u javnosti nisu precizne. Svi se slažu da je u Holdingu višak ljudi koji su došli po političkim zaslugama”, dodaje.

“Kompostana će se graditi u našem, mandatu. Lokacija još nije poznata, a većinu projekta planiramo financirati iz europskih sredstava. To je puno povoljnije nego da se to daje privatnicima u ruke. Za sada se odvaja i privremeno skladišti na Jakuševcu. To je privremeno dok ne dobijemo dozvole”, kaže Tomašević.

“Za kraj mandata smo obećali zatvaranje Jakuševca i to nam je cilj”, istaknuo je.

Dodao je kako ne ostaje baš do ponoći u uredu i ne kadrovira jer je “sustav prevelik”, ali da još uvijek ide biciklom na posao.