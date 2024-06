Tomašević najavio gradnju spektakularnog projekta: Bit će to prekretnica

Autor: F.F

U GUP-u grada Zagreba su još od 1970-ih godina ucrtana nova tri mosta u zapadnom dijelu Zagreba na prostoru od Jadranskog do Jankomirskog mosta. Izmjene i dopune GUP-a, koje su od jučer do 12. srpnja u javnoj raspravi, zadržavaju sve postojeće prometne koridore te planirane mostove preko Save.

Na početku javne rasprave o izmjenama GUP-a, gradonačelnik Tomislav Tomašević u izjavi medijima najavio je kako je ovim izmjenama GUP-a predložena promjena karaktera “istočnog Jarunskog mosta” iz cestovnog u pješačko-biciklistički, s obzirom da je vrlo blizu Jadranskom mostu koji je cestovni i tramvajski most te imajući u vidu nemogućnost cestovnog spoja za most s južne strane.

Pješačko-biciklističkim mostom istočno od jezera Jarun povezujemo sportske sadržaja Arene, Mladosti i RSC Jarun, te stanovnike gradskih naselja Laništa i Jaruna. Za taj most je potrebno napraviti arhitektonsko-urbanistički natječaj tako da je uz rješavanje imovinsko-pravnih odnosa planirani rok izgradnje mosta kraj 2027. godine.

Velika stvar

Preostala dva cestovna mosta zapadnije od tog mosta su “zapadni Jarunski most” i “most u Savskoj Opatovini” te su oba nužna s obzirom na veličinu grada i njegov daljnji razvoj, a posebno imajući na umu ubrzanu stambenu izgradnju u gradskoj četvrti Stenjevec.

No, ukoliko se uzme u obzir postojeća gustoća naseljenosti u gradskim četvrtima Podsused Vrapče, Stenjevec i Trešnjevka jug, gradska uprava smatra da je prioritetnija izgradnja “zapadnog Jarunskog mosta” što je predmet i prometne studije koju je Grad Zagreb naručio.









“Zapadni Jarunski most je namijenjen cestovnom i tramvajskom prijevozu uz pješake i bicikliste. Strateški je bitan za uspostavljanje tramvajske mreže do buduće Nacionalne dječje bolnice u Blatu, te kako bi značajno unaprijedio prometnu povezanost cijelog zapadnog dijela grada. Zapadni Jarunski most, s obzirom na provedeni arhitektonski natječaj i status imovinsko-pravnih odnosa, planiramo izgraditi i pustiti u promet do kraja 2028. godine”, izjavio je gradonačelnik Tomašević.

Vezano uz “most u Savskoj Opatovini”, procjena je da će se zbog lošijeg statusa imovinsko-pravnih odnosa, potrebe arhitektonsko-urbanističkog natječaja i izgradnje spojnih cesta taj cestovni most moći izgraditi najranije 2031. godine.