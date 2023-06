Tomašević je sve shvatio prvog dana: Grbin još nije svjestan da mu najveći suparnik nije HDZ

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Na idućim parlamentarnim izborima Možemo! će ipak nastupiti samostalno, odluka je stranke.

“Plan je da na nacionalnoj razini nakon izbora vlast sklopimo sa strankama od centra na lijevo, pri čemu SDP vidimo kao glavnog partnera. Odluka je donesena na temelju stava da ćemo tako mobilizirati najveći broj birača”, rekla je Sandra Benčić.

SDP se službeno nije očitovao, tek je politička tajnica stranke Mirela Ahmetović na Facebooku objavila znakovit status.





Ahmetović: Krepat, ma ne molat!

“Godinama se već priča o propasti SDP-a. A SDP, nažalost mnogih i zdesna i slijeva, nikako da propadne. Niti će propasti. Točno je da smo godinama poklanjali mjesta na listama, slabili vlastite organizacije, zanemarivali svoje ljude, trčali za drugima. To bi nam se uvijek obilo o glavu. S tim je sada (valjda) dosta. To što će netko drugi samostalno na izbore nije naša briga. Druge stranke legitimno odlučuju o vlastitim strategijama.

SDP je bio i ostat će najjača stranka ljevice. Zato jer se snaga stranke mjeri na izborima, a na izborima će SDP potvrditi svoju snagu unatoč legitimnoj želji ostalih da postanu najjači. Želje su jedno, mogućnosti drugo. Ja snagu dodatno mjerim ljudima i integritetom. Naša snaga je u našim, SDP-ovim ljudima na terenu, našim gradonačelnicama i načelnicama, gradonačelnicima i načelnicima, našim županima.

Očito radimo dobar posao kad nam toliko ljudi diljem Hrvatske poklanja povjerenje na lokalnim izborima.

SDP je glavna stranka opozicije, s jasnim ciljem – dobiti povjerenje birača da Hrvatsku učinimo drugačijom i boljom, onako kako to rade naši ljudi na terenu. Kako? Radom i poštenjem. Radom na sebi, poštenjem prema našim biračima i simpatizerima. Samostalno? Naravno, baš kako najjača stranka opozicije i treba.

Krepat, ma ne molat!”, poručila je Ahmetović.

Analitičar: HDZ i sateliti moći će otvoriti šampanjac

Hoće li se to pokazati kao ispravna taktika za Možemo i hoće li time ugroziti tradicionalno vodeću stranku ljevice?

Politički analitičar Tomislav Stipić smatra, nažalost po SDP, nisu shvatili da njihov najveći suparnik nije HDZ, već Možemo.









“A Možemo to shvaća od prvog dana. Oni jednostavno preziru SDP i žele im propast kako bi mogli postati prva stranka ljevice. Odluka da idu samostalno na izbore nije donesena zbog izostanka sinergije jer, sinergije bi bilo po inerciji plus dobra kampanja plus ako su u većini prva lista dobili bi još par bonus mandata jer striček D’Hondt to voli, već zato jer su se odlučili taktički nametnuti kao drugačija ljevica kako bi sačuvali svoje biračko tijelo i eventualno ga proširili.

Na čiju štetu? Pa na štetu SDP-a. Možemaše strateški pristup rušenja HDZ-a ne zanima jer ako ga ne mogu pobijediti sami, neće ni držati ljestve SDP-u da ga pobjede zajedno. Da se SDP na vrijeme emancipirao od Možemo i ozbiljno radio na profiliranju svojih kvalitetnih ljudi kojih ima na desetke, ne bi došli u poziciju da doslovno trče za možemosima. Pogotovo zbog snage koju imaju na terenu.

Sada se borba u kampanji premješta na lijevi tabor, umjesto da biračima ljevice i centra ponude jake argumente zašto da izađu na izbore, neminovno će se dogoditi rat za lijeve birače koji neće doprinijeti većim brojem glasova za ljevicu, već upravo suprotno – dio lijevih birača će ostati doma, a HDZ i njegovi sateliti moći će otvarati šampanjac. Budimo iskreni, ljevici se jednostavno ne da doći na vlast jer bi onda trebalo nešto i raditi”, napisao je Stipić.