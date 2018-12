TOM SUNIĆ: Evo zašto je potpisivanje Marakeškog sporazuma velika prevara

Autor: Dnevno.hr

Hrvatski aktivist, pisac, prevoditelj, diplomat i profesor Tom Sunić na svojem je Facebook profilu komentirao potpisivanje Marakeškog sporazuma.

Njegov komentar u potpunosti prenosimo:

Sutrašnje ( 11.12. 18) potpisivanje Marakeškog sporazuma je velika jezična i sadržajna prijevara —sa nesagledivim posljedicama za opstanak RH i europskih naroda. Prijevod istoimenog teksta MVEP-a na hrvatski, tj. „ Globalni kompakt o sigurnim, uređenim i regularnim migracijama“ – je tehnički dobar, no sam engleski original i prijevodi su pojmovno i sadržajno prepuni protuslovnosti. Tekst vrvi od srcedrapajućih hiperbola. Osnovni problem je sadržaj teksta. Nema niti jedne, jedine riječi u Sporazumu ( u originalu „Compact“(?)) o zemljama iz kojih migranti dolaze—niti u koje zemlje oni namjeravaju doći. NB. No znamo da svi žele u SAD i Europu. Takav UN-ov novogovor i njihovi oponašatelji Macron, May i Merkel (uz brojne politikante RH), nevjerojatno sliči na rječnik iz Ustava Sovjetskog Saveza iz 1936. i Ustava SFRJ-a iz 1974.