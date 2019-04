Tolušić najavio delimitiranje rodiljnih naknada još ove godine

Autor: Dnevno

O reformama, i onima provedenima, i onima najavljenima, u RTL-u Danas govorio je potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić.

“To je dokument koji Hrvatska usvaja svake godine kao i ostale države članice. Ono što u ovom dokumentu je ono što EK traži od nas. Ovaj program sadrži one stvari koje nam preporučuje EK”, kazao je Tolušić za RTL Danas.

Komentirao je i demokrafiju.

“Kada govorimo o demografiji, to je ono što nas EK i nije tražila. Ali to je veliki hrvatski problem. Radimo na izgradnji vrtića, uz to ide i delimitiranje rodiljnih naknada. Vrlo brzo možemo očekivati rezultate”, rekao je Tolušić, na pitanje kada odgovorio je “ove godine”.

Na pitanje da niži PDV ipak nije pojeftinio hranu kako se očekivalo – pa je primjerice uskrsna košarice skuplja nego lani – i kome je otišlo milijardu i pol kuna najavljenih ušteda, Tolušić kaže:

“Dio je otišao građanima. Nije točno da određeni proizvodi nisu pojeftinili. Pustimo da tržište i vrijeme odradi svoje pa ćemo uspoređivati. Sve je to vrlo relativno”, kazao je.