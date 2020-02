Tolušić na strani Kovača: ‘HDZ treba u koaliciju samo s ideološki srodnim strankama’

Autor: Dnevno

HDZ-ov zastupnik Tomislav Tolušić, bivši ministar poljoprivrede, dao je u N1 Studiju uživo svoj prvi intervju otkako je smijenjen u Vladi. Komentirao je svoju smjenu, odnos s premijerom Andrejom Plenkovićem, zašto je njegova podrška išla Miri Kovaču, te još neke aktualne teme.

Tomislav Tolušić, koji je smijenjen s mjesta ministra poljoprivrede u srpnju prošle godine, tada nije bio iznenađen odlukom, a sad je objasnio i zašto je tome bilo tako.

“Što se tiče smjene, mislim da onaj koji vodi momčad slaže ljude koji mu odgovaraju. Nije bitno koliko će tko biti ministar. Svoj dio posla odradio sam kvalitetno, a na premijeru je da slaže svoju momčad. Ništa tu nije bilo problematično, nisam ništa zamjerio. U imovinskoj sam kartici pogriješio, to uopće nije sporno, ali treba cijeniti rad ministara, to je primarno”, rekao je Tolušić dodajući da je zapravo otišao zbog loše percepcije:

Otkrio je da je kao ministar razotkrio brojne kriminalne radnje u vezi s poticajima za poljoprivredu:

“Mislim da smo u te tri godine, dok sam bio na čelu ministarstva, napravili ozbiljne pomake i u tom dijelu. Još ima puno malverzacija s poticajima, postoje lobiji velikih kompanija i pojedinaca koji žele sve to usmjeriti prema sebi, a ne prema OPG-ovcima. Prema njima se ne odnosi na pravi način, to smo mijenjali, ali to je očito nekome smetalo, svim velikim igračima i korporacijama.”

Govoreći o unutarstranačkim izborima u HDZ-u, rekao je da je prvenstveno podržao opciju koju predvodi Miro Kovač zbog bližih političkih i ideoloških stavova.

“Dao sam im podršku prije svega jer su i Kovač i Stier i Penava i Brkić bliži mojim političkim stavovima. To nije tajna. S premijerom sam u vrlo korektnim odnosima, ali moji stavovi se znaju, iznosio sam ih na tijelima stranke i oni se razlikuju od premijerovih. Opcija za promjene je bliža mojim stavovima”, rekao je Tolušić dodajući da su svi prikupili dovoljan broj potpisa iako ih još uvijek prikupljaju.

Istaknuo je da je bilo nekorektnosti na terenu i pojasnio:

”To da se u stranačkim prostorijama ne omogući svima da se potpišu liste, dogodilo se u Osječkoj i Bjelovarskoj županiji, to je nekorektno. Nema dva tima, ima samo HDZ i žao mi je ako postoje oni koji misle da je ovo druga opcija, kontra HDZ-a. Svi immo svoje kvalitete i imamo pravo na svoje razmišljanje.”

Tolušić vjeruje da će Opcija za promjene pozicionirati stranku u desnom centru, a na pitanje smatra li i on da je premijer Andrej Plenković “skrenuo” stranku u lijevo, rekao je:

“Još ću jednom ponoviti, formalno i verbalno govorimo da smo u desnom centru, a s postupcima pokazujemo da nismo. Guramo se lijevo i mislim da to nije dobro, da glasači to prepoznaju”, rekao je Tolušić i dodao da nije bio za koaliciju s HNS-om, kao i da podržava ideju Mire Kovača da se u statutu stranke promijeni ta mogućnost:

“Mislim da HDZ definitivno ne bi trebao ići u neprincipijelne koalicije, tu prvenstveno mislim na HNS. Mi smo svoja mišljenja rekli na predsjedništvu, ali podržali smo odluku predsjednika stranke. Očito nam se to vraća jer dio članstva nije zadovoljan s tim. Čak i ako je to cijena neparticipiranja u vlasti, mislim da nije u redu koalicija s SDP-om. To će biti jedan od prvih poteza Kovača, da se to statutarno riješi, da HDZ ide u koaliciju samo s ideološki srodnim strankama.”

Što se tiče koalicije s manjinama, kaže da načelno s tim nema problema, osim u slučaju kad “te manjine provode svoje stavove koji često nisu dobri”.

“Neprihvatljivo mi je da koalicijski parnter kaže da je država blizu nekadašnje NDH, mislim da to nije normalno. Tako se ne ponašaju ni nacionalne manjine ni koalicijski partneri. Suradnja s SDSS-om? Ne. S ovakvim SDSS-om i pristupom nacinalnih manjina definivitvno ne. U nekim stvarima nisu korektni”, rekao je Tolušić spominjući Zakon o popisu stanovništa:

“To je jedna od stvari koja po meni nije normalna. Ne razumijem poantu svega toga osim dizanja tenzija. Što znači, ako će popisivač biti Hrvat, pa neće popisati Srbina ili obrnuto? Tko sad tu dijeli ljude? To nije dobro. Takav zakon neću podržati s takvim amandmanima.”

Dotaknuli su se potom i nedjeljnog spaljivanja lutke gay para s djetetom na karnevalu u Imotskom. Tolušić u tome ne vidi ništa sporno s obzirom da se radi o šali i tradicionalnom spaljivanju krnji.

“Nisam previše pratio tu priču, ali imali smo zadnjih godina i premijera i pripadnike nacionalnih manjina, bivšu predsjednicu, Božu Petrova… Ne kažem da su to dobre stvari, ali ajmo prihvatiti da ljudi iskazuju stavove. Možda tu rade i satiru. Imali smo i niz medija koji su bili vrlo satirični, Feral Tribune ili nešto, mislim da je to bitno i potrebno u državi. Ne vidim velike probleme oko toga.”

Na konstataciju da je Vlada osudila takav odnos prema pripadnicima manjina i napravila razliku između moćnika koji se u kontekstu karnevala izruguju i “pale” te ugroženih manjina, rekao je:

“To je karneval. Kao što se netko oblači u Jovanku Broz i paradira po Rijeci, što ne mislim da je vrh pameti i normalnog ponašanja. Ljudi rade nešto što se drugima ne sviđa.”

Premda je podržao Opciju za promjene na unutastranačkim izborima u HDZ-u, za potpredsjednika stranke podržava Olega Butkovića:

“S Olegom sam prijatelj, dugo surađujemo. Mislim da bi on bio odličan potpredsjednik stranke. Često je iznosio svoje stavove na predsjedništvu stranke, ali ne i javnosti. Gotovo svi kandidati neki su mi prijatelji, svi su dobri poznanici.”