Todorićevi nasljednici razvili su uspješne biznise: Zarađuju milijune i drže se daleko od medija

Autor: Iva Međugorac

Jedna od najpoznatijih obitelji u Hrvatskoj zasigurno je ona bivšeg gazde Agrokora Ivice Todorića koji se u posljednje vrijeme sve učestalije pojavljuje u medijskom prostoru u kojem najavljuje ulazak u političku arenu, objavljujući da će se na taj način osvetiti premijeru Andreju Plenkoviću kojeg smatra odgovornim za slom svojeg poslovnog carstva.

Za razliku od Todorića koji ponovno uživa u medijskoj pažnji, od medija se i dalje podalje drži njegova supruga Vesna, koja nikada niti nije ni uživala u eksponiranju već se uvijek držala podalje od javnosti podižući njihovih troje djece, koji su danas i sami uspješni poslovni ljudi. Najstarije dijete bračnog para Todorić njihova je kćer Iva Todorić koja iza sebe ima brak s Hrvojem Balentom za kojega se udala početkom 2000-tih.

Supružnici su u braku dobili kćer Taru te sinove Ivana i Antu, ali su se tijekom 2019-te nakon 18 godina braka ipak odlučili razvesti. O razvodu braka Todorićeva jedinica nikada nije javno govorila, a ni o njenom trenutnom ljubavnom životu ne zna se previše. Ranije se pisalo kako je u vezi s misterioznim Nikolom iz Beograda, čiji identitet nikada do kraja nije otkriven. Mada se jedno vrijeme spekuliralo da se Iva zaručila za misterioznog Srbina ona je te navode demantirala uz napomenu da ona i Nikola više nisu zajedno.

Ante Todorić razvija uspješan biznis

Čime se Iva Todorić danas bavi nije poznato, ali su zato poznate njene aktivnosti na društvenim mrežama. Na Instagram profilu koji se zove Srculence, Iva redovito objavljuje fotografije i predmete u obliku srca, a na ovoj društvenoj mreži prati je oko 15 tisuća fanova među kojima su i brojne poznate Hrvatice. I tijekom blagdana Iva Todorić bila je aktivna na Instagramu gdje je objavila fotografiju na kojoj pozira u svjetlucavoj, uskoj haljini koju je odjenula za proslavu rođendana prijateljice Ivone Misimović. Za razliku od sestre Ive stariji Todorićev sin poduzetnik Ante Todorić nije pretjerano aktivan na društvenim mrežama, ali su unatoč tome mediji uvelike zainteresirani za njegov privatni i poslovni život.

Privatno je Ante u dugogodišnjoj vezi sa svojom poslovnom partnericom Petrom Kaćunko s kojom je nedavno dobio dijete. Ante je inače godinama bio u braku s diplomiranom ekonomisticom Martinom Novosel, a par se upoznao tijekom srednjoškolskih dana u zagrebačkoj 2.vgimnaziji u Križanićevoj. Vjenčali su se početkom studenog 2002-e godine u crkvi svete Katarine u Zagrebu dok se slavlje održalo u hotelu Opera gdje je nazočilo 300-tinjak gostiju. Poznato je da je Martina davne 1997-e godine izabrana za Miss Hrvatske, a nakon što je našu zemlju predstavljala i na izboru za Miss svijeta posvetila se obitelji pa je u braku s Antom Todorićem dobila troje djece, kćeri Emu i Luciju te sina Ivicu. Zbog čega su se usred kraha Agrokora, i nakon 15 godina braka razišli Ante i Martina nikada nisu otkrili, ali je Ante nakon propalog braka sreću uspio pronaći s Petrom Kaćunko poduzetnicom koja iza sebe ima brak u kojem je dobila dvoje djece.









Ljubav između nje i Ante počela je 2019. godine, nakon jednog tuluma s prijateljima na brodu. Jedno vrijeme par je održavao vezu na daljinu, a onda se Petra iz Splita preselila Anti u Kulmerove dvore. U suradnji s partnerima i investitorima iz Njemačke Ante i njegova Petra vode Regent Real estate Agency koja je fokusirana na preminuo nekretnine koji posluje u Zagrebu i Splitu. ”Jako smo ponosni što smo danas ulistali 500. luksuznu nekretninu u samo dva mjeseca poslovanja, što je jako veliki uspjeh u tako malo vremena. Cilj nam je svima koji prodaju, kupuju i grade nekretnine biti na raspolaganju 24 sata, a team koji smo složili je za to spreman. Svakako se posebno želim zahvaliti mojoj Petri, bez koje Regent sigurno ne bi sjao ovako kako sjaji”, izjavio je svojedobno Ante Todorić najavljujući proširenje agencije na područje Istre i Kvarnera.

Ivan Todorić kralj zagrebačke gastro scene

Na poslovnoj sceni dobro se snašao i najmlađi Todorićev sin Ivan koji je preuzeo suvlasništvu u agenciji Kokoš i jaje. Pored toga Ivan Todorić još je 2017-te pokrenuo tvrtki MMMI unutar koje posluju četiri brenda- Good Food, Purple Monkey, 4Burgers i SOho. Todoriću se lani u suvlasništvu tvrtke pridružio Martin Kutsceher ii tvrtka TLB Sieben s 12,5 posto suvlasništva, te Stefan Sutter i tvrtka Sonoma Realty s 20 posto suvlasništva, a Jutarnji je pak ljetos pisao kako unutar grupacije posluje 14 poslovnica no najavljivali su otvorene Purple Monkeya na Vrbanima u Point centru te širenje Good Foda i na kvart Maksimir.

Todorić mlađi je kako je sam tada izjavljivao godinu iza nas trebao privesti kraju s 13 i pol milijuna eura prometa, a cilj mu je doći do prometa od oko 20 milijuna zbog čega je spominjao širenje poslovnica u Zagrebu i Splitu. Bilo kako bilo najmlađi Todorićev sin sasvim uspješno razvija biznis s brzom hranom što potvrđuje i dobro poslovanje tvrtke Don Kebabros čiji je također stopostotni vlasnik.

Privatno je Ivan Todorić godinama u braku sa suprugom Milicom Mihajlović, a u bivšu manekenku zaljubio se u New Yorku gdje je imala modnu reviju, dok je on ondje boravio zbog posla. Ivan i njegova Milica imaju troje djece, a ona se nakon manekenske karijere odlučila držati podalje u javnosti. Par se vjenčao 2017-te godine u jeku afere Agrokor u strogoj tajnosti pa do sada o njihovom vjenčanju niti nisu isplivale nikakve pojedinosti. Poznato je da je Ivan prije nego što je upoznao Milicu godinama bio u vezi s pjevačicom Lanom Jurčević.