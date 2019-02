TODORIĆ PREDSJEDNIČKI KANDIDAT ŽIVOG ZIDA? O ovome se sve glasnije priča…

Autor: S.V.

“Ivica Todorić u najnovijoj objavi ističe svoje simpatije prema Živom zidu“, piše zgkult portal čiji autor u svojoj analizi predviđa mogući daljnji razvoj političke karijere koju je Todorić već najavio.

“U prvi mah izuzetno izneneđujuće obzirom na političku vokaciju Živog zida, međutim, ako samo malo podrobnije analiziramo hrvatsku političku scenu u ovom trenutku ispada potpuno razvidno da je Živi zid, u stvari, jedini politički prostor u kojem može „zaplivati“ Todorić sa svojim političkim ambicijama. Naime, jedini koji se istinski politički suprostvaljaju premijeru Plankoviću su iz Živog zida, a isti je i Todoriću veliki kamen u cipeli. I ako su konačni ciljevi tog suprostavljanja potpuno različiti jer Živi zid će uvijek politički „udarati“ po onom tko je na vlasti što im je u političkoj naravi dok, pak, Todorić nikako neće i ne može oprostiti Plenkoviću uzimanje Agrokora”, raščlanjuje se u tekstu.

“Živi zid za sada nema, a i ne može imati nešto što će ga lansirati u apsolutni fokus javnosti. Oni se ne mogu „izdizati“ na sumnjivoj propasti nabavke aviona iz Izraela. Nemaju niti mogućnosti, a niti kapaciteta za nešto što bi se moglo usporediti s „aferom Borg“ a, bome, kao stranka, pokret, ili što već jesu mogu biti samo u interesu obavještajnog „nadzemnog“ i „podzemnog“ miljea ma što to značilo, a ne kao kreatori „poslova“ koji proizilaze iz tog miljea. Ne mogu niti lansirati nešto što bi bilo razine i zvučnosti afere „špic-papak“ jer im to ne treba, a sve njihove „slavne“ događaje na tragu događaja špic- papak davno su i sami iznjeli u javnost i to ni tada ni sada nije ugrozilo državnu sigurnost pa niti neki interes javnosti. Ono što su smuvali milion kuna, što su Pernara iznosili iz Sabora su priče koje traju sat – dva kao i famozni Pernarov sat za kojeg bar nikad neće moći tvrditi da ga nije imao. S aferom Agrokor Živi zid nema ništa, naprotiv, jedini oni su se ozbiljno upirali dokazati da Lex Agrokor nikome nije dobar osim Borgovcima i tu im je važna točka doticaja s Todorićem. Sve u svemu vrlo je logično da Živi zid i Todorić krenu u akciju predsjedničke kandidature”, zaključuje ovaj portal.