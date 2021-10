TODORIĆ IZNIO OZBILJNE OPTUŽBE I UPOZORIO NA JEDNU OSOBU: ‘Plenković i skupina Borg su ušli u kriminalnu organizaciju, a sve zbog jednog cilja’

Autor: Dnevno

Bivši vlasnik Agrokora Ivica Todorić gostovao je na N1 televiziji gdje je otkrio svoje viđenje situacije oko tvrtke za koju tvrdi da su mu ju “oteli”.

Podsjetimo, Visoki kazneni sud je prije dva dana donio odluku kojom se propituje zakonitost vještačenja u slučaju Agrokor.

Sud je potom naložio novo propitivanje zakonitosti financijskog vještačenja na kojem se temelji još uvijek nepotvrđena optužnica u slučaju Agrokor protiv bivšeg vlasnika Todorića i njegovih suokrivljenika za štetu koncernu od 1,2 milijarde kuna.

“Ovdje smo dobili jednu odluku jednog od hrvatskih sudaca koja je korektna. Naime, prvo bih podsjetio da sam ja prije četiri godine podnio za osnovanu sumnju kaznenu prijavu protiv Plenkovića i grupe Borg, da su se radi osobnih interesa organizirali u kriminalnu organizaciju. U prijavama stoji kako su kretali u to u dva smjera, jedan je napad na Agrokor, da ga treba spasiti, a drugi da je Ivica Todorić napravio kriminalne radnje. Rekli su da se Agrokor treba spasiti, za mene su govorili da nisam platio porez pa da sam ja na neke otoke iznio devet milijardi kuna itd. Gdje su sad te njihove tvrdnje”, pitao se Todorić.

Kolegica Martine Dalić

“Htio bih kazati da su oni, da bi realizirali svoja dva cilja, organizirali su PWC i išli su rušiti bilance. Nas sad više zanima ova odluka. Kad se radilo o Ivici Todoriću počeli su govoriti da sam ja radio kriminal i tu su angažirali KPMG. i sad je taj KPMG došao, taj Goran Horvat, Ante Ramljak, Martina Dalić i kompanija i očito su kreirali način kako taj posao cijeli odraditi. Prvo je trebalo napraviti dokumentaciju i naći krivičnu prijavu s kojom bi se počeo proces protiv mene. I pazite sad, ne taj KPMG, nego oni angažiraju gospođu Matovinu iz Jastrebarskog, jednu revizorsku kuću, da ona napravi dokumentaciju na bazi koje je podignuta optužnica protiv mene. Ona je i prije radila u KPMG-u, danas radi kod gospođe Dalić u Podravci”, upozorava Todorić.

“S druge strane, kad su dobili to, KPMG je pripremio određenu dokumentaciju i njezinu dokumentaciju, no kako su radili za Agrokor iz osobnog interesa, 20 milijuna eura su u dvije godine dobili od Agrokora, nevjerojatno. Razmišljali su tko sada njihovu dokumentaciju vještači i onda su opet našli svojeg kolegu u Poljskoj i onda tobože njemu dale da on vještači. Vještačio je dokumentaciju koju je radio KPMG i opet ta njegova kolegica iz Jastrebarskog”, dodao je.

“Imate grupu koja se organizirala da radi čisti kriminal. Pitam se sad, kako je tužiteljstvo došlo do Ismeta Kamala. Tko je to radio? Ova odluka je vrlo korektna i sad neka se usudi taj Ismet Kamal doći kod nas i pred sudom reći kako je došao u kontakt s hrvatskim tužiteljstvom, kako je dobio dokumentaciju, koji su ljudi radilo itd.”, rekao je Todorić.

“Imali su tri kune na računu”

Todorić tvrdi da je kompanija njemu oteta. Dodaje kako su u određenom trenutku blokirali plaćanja iz razloga da pokažu Saboru da se “ne zafrkavaju s Agrokorom”.









“Kad su oni došli, preuzeli kompaniju, u Agrokoru je naplaćeno milijardu i 300 milijuna kuna. Agrokor je svaki dan dobivao oko 100 milijuna kuna prosječno. Agrokor je imao strašnu dnevnu likvidnost. Nikakve obaveze Agrokor nije imao”, rekao je Todorić.

“Onog dana kad sam ja otišao, oni su došli, imali su tri kune na računu jer su taj dan nekome platili 100 milijuna kuna, dan prije su opet platili nekome. Nakon toga, treći dan Ramljak je bio iznenađene “kolike su ovo pare”. Svaki dan su ogromne novce dobivali”, dodao je.

Todorić vjeruje da će mu Agrokor vratiti u potpunosti.