Todorić čekao ovaj trenutak za napad na Marića! Objavio mailove te ga prozvao monstrumom

Ivica Todorić putem svog bloga obratio se građanima i građankama kako bi optužio Zdravka Marića za izdaju, navodeći kako je ”ministar financija Zdravko Marić zajedno s Plenkovićem i ”grupom BORG” bi aktivno uključen u pripremu i provedbu protupravnih radnji s ciljem neprijateljskog preuzimanja Agrokora (PUČA)”

”Tim PUČEM se raznim akterima omogućilo pribavljanje znatne nepripadajuće materijalne koristi”, navodi Todorić na svom blogu uz objavu 18 mailova, za koje tvrdi kako će omogućiti da građani dobiju ”potpunu sliku o tim dramatičnim događanjima”.

”Zdravko Marić je znao za kriminalnu organizaciju pod palicom Plenkovića s osobama izvan institucija RH (Borg).

Zdravko Marić je s njima surađivao i dobro je znao da planiraju oteti Agrokor! O tom zločinačkom planu svoje bivše kolege iz Agrokora nije nikada upozorio. Ovdje podvlačim, poštujem i cijenim Marićev rad, no kada je Z. Marić vidio da Plenković i „grupa BORG“ nad njegovim kolegama i imovinom planiraju zločin, trebao je biti dosljedan i prijaviti ih nadležnim organima. Nije smio sjedeti sa zločincima za istim stolom, trebao se je ustati i otići.

Zašto tada nije bio profesionalan i dosljedan? TO SE ZOVE IZDAJA! Ali to nam istovremeno i puno govori o osobi! Iako ima u Aferi Agrokor mnogo iznenađenja, do prave istine se dolazi, a stvarni šok dolazi tek na kraju”, napisao je Todorić uz napomenu kako ”želi dati informaciju da za Zdravka Marića i druge postoje osnovane sumnja za počinjenje više drugih različitih teških krivičnih djela, za koje provodimo istražne radnje”.

Todorić u nastavku spominje prvi mail u kojemu Zdravko Marić i Dalić ”dobivaju prvu verziju monstruoznog plana zločinačkoga pothvata otimanja Agrokora. To je dokaz da je od prvog trenutka Marić upućen u kriminalne radnje”, te nastavlja:

”Ovdje Marić pokazuje svoje pravo lice, skida masku i postaje monstrum.

Navodi mail kojega dobiva Marić, te dodaje: ”Informacija iz maila je insajedrska informacija koju grupa Borg ali i Ministar Financija dobiva od stranih banaka. Jednostavno rečeno prvorazredni kriminal.!”

U idućem mailu Todorić opisuje: Tonći Korunić (vlasnik investicijskog fonda koji trguje vrijednosnim papirima Agrokora u tom trenutku) dobiva insajderske informacije iz Agrokora i prenosi ih raznim ljudima, a između ostalog i Zdravku Mariću. Čovjek je jednostavno bez riječi kad ovo vidi

U osmom mailu Todorić navodi: ”Ovo je KRUNSKI DOKAZ o uključenosti Z.Marića u zločin nad najvećom regionalnom kompanijom Agrokor, njegovim vlasnicima i konačno Hrvatskom državom. Pogledajte kako ministar financija RH i na koje adrese šalje mail sa službenoga maila ministatstva RH”.

Sve mailove možete pogledati na blogu Ivice Todorića.

”Za kraj postavljam pitanje svima Vama, kada s odmakom pogledamo, od svih ministara u Vladi, Plenković se jedino za Marića borio doslovno rukama i nogama, zbog Marića je raskinuta koalicija s Mostom, što je kasnije omogućilo političku korupciju neviđene razine, zbog Marića je ucijenjen bivši šef Ureda premijera Milanovića koji je na kraju i glasao za njega u Saboru…

Iz kojih je razloga Plenkoviću toliko stalo da svo ovo vrijeme Marić ostane na svojoj funkciji? Da nemaju možda neke zajedničke interese, dogovore i “poslove”, da možda nije to posrijedi?

Odgovore na to i brojna druga pitanja dati će nam međunarodni pravni postupci i istrage”, zaključuje Todorić.