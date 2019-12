Točka na tjedan: ‘Škoro se trudi prikazati kao kandidat HDZ-a da ispadne umjereniji nego što je’

Gosti rubrike Točka na tjedan na N1 televiziji bili su Ivanka Toma iz Jutarnjeg lista te Ivan Hrstić s N1 televizije. Komentirali su nadolazeće predsjedničke izbore, kao i predizbornu kampanju.

Na pitanje vodi li se trenutno kampanja za predsjedničke izbore ili kampanja za izbore u HDZ-u, Toma odgovara: Predsjednički izbori, ipak prije svega, rat za HDZ je tu u pozdadini. Vidimo da je najžešća bitka ipak na desnici”.

Govoreći o Miroslavu Škori, Hrstić je kazao kako on dolazi iz HDZ-a te da je bio u toj stranci. “On je puno autentičniji predstavnih tih stavova nego Andrej Plenković. On se ne poziva na HDZ-ove elite, nego na prosječnog HDZ-ovog člana. Neka elite koje brinu samo za svoje interese otiđu u povijest – to sui zapravo poruke”, smatra Hrstić.

Toma smatra kako Andrej Plenković može preživjeti pad Kolinde Grabar-Kitarović.

“Škoro je kandidat desnije struje. On je kandidat Bujanca, Hasanbegovića, itd. Kad je prestao interes u HDZ-u on se odmaknuo i izašao iz stranke. Predstavlja se kao netko tko nije iz političkog elstablišmenta, to nije točno, to je mućenje vode. Dosta se zamjenjuju teze, dosta se muti voda. Dosta se odmičemo od toga što kandidati nude. Škoro bi čvrstom rukom vodio zemlju i u bitnom narušio parlamentarnu demokraciju koju imamo”, kazala je Toma.

O svojevrsnoj podršci Ive Josipovića i Stjepana Mesića Miroslavu Škori, Hrstić je rekao: “Sasvim jasno je da Josipović baš ne miriši Milanovića, ima i razloga za to. On je isto tako naglasio da ne podržava Miroslava Škoru, nego da će glasati za Milanovića. Mislim da ne može biti posve objektivan ni prema Milanoviću, ni prema Škori ni prema KGK. Mesić postaje sve jači faktor u kontrakampanji prema Škori”.

Smatra kako to iskazivanje podrške nije neobično. “Kad netko nekome iskazuje podršku, nikad nije posve jasno radi li to s figom u džepu. Jasno je da je uvijek neka dvostruka igra i da treba čitati između redaka. Škoro ne puca na to da predstavlja krajnju desnicu, on se nalazi mnogo bliže centru. On je čovjek koji pripada onima koji su skloniji kompromisima”, kazao je Hrstić.

“Ja bih uzela ankete s dozom rezerve. One sigurno jesu pokazatelj i očigledno je da je Kolinda Grabar-Kitarović u silaznoj putanji, ali je činjenica da ona i dalje ima podršku najvećeg broja birača. Ona naprosto nije u formi, ona nije ni sjena one kandidatkinje koja je išla prije 5 godina. Ona radi isto što i radi Josipović kad ga je pobjedila. I ona se sad pogubila. Ono što njoj najviše škodi su njeni gafovi. Kampanja je zapravo jalova i da se bitno odmiče od onoga što je bitno. Lupeta se naprosto, pričaju se bedastoće”, smatra Toma.

Hrstić je komentirao i nastup Zorana Milanovića.

“Mislim da su ga svi pohvalili u onom prvom nastupu kad je predstavljao kampanju, a već je u sljedećem nastupu popustio. Ako je i bilo nešto konstruktivno, to padne u drugi plan. Uvijek ima nešto zanimljivo i sočno što Zoran Milanović bubne”, rekao je Hrstić.

“Ovi su izbori, izbor između Škore i Plenković, svi kandidati su u drugom planu. Očito je Milanović pripomogao da se uhvati takva dilema. Premda predsjednica tone, ona je i dalje favorit. Jedini kojemu se daje šansa da pobjedi Kolinda Grabar-Kitarović u drugom krugu je Miroslav Škoro. Oni koji ne glasaju po emociji i iz uvjerenje će tako razmišljati – gdje moj glas ne odlazi u vjetar”, dodaje.

S njime se ne slaže u potpunosti Toma.

“Predsjednički izbori su drugačiji izbori. SDP i Milanović su izgubili izbore jer se pojavio Plenković koji je relaksirao političku scenu. Ja bih rekla da je biračko tijelo podijeljeno i da jednake šanse imaju i lijevi i desni kandidat. Ankete i trendovi pokazuju da je sve moguće, ali nije baš previše. Škoro se trudi prikazati kao kandidat HDZ-a da ispadne umjereniji nego što jest”, kazala je Toma.

“Kolindi Grabar-Kitarović se jako zamjera što izbjegava sučeljavanja, međutim Škoro je također u pozadini i nastupa u nekim kontroliranim uvjetima”, dodala je.