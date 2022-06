‘TO SU SVE DŽABALEBAROŠI! Kerum uz pršut i sir opleo po konkurenciji: ‘Ako si već gospodin, počasti nekoga, plati nekome kavu’

Željko Kerum predstavio je u Splitu kandidate za svoje zamjenike. To su Igor Stanišić i Lidija Bekavac. A Kerum je odlučio spojiti na prvi pogled nespojivo. Tako je predstavljanje zamjenika spojio s otvaranjem svog renoviranog hotela Corner na Mažuranićevom šetalištu.

Servirao je pršut, sir, vino, ali i gratiniranog jastoga kojega je sam pripremio. Osim toga sevirao je niz kritika na svoje prethodnike.

“Ja i moji zamjenici i ljudi koji su na listi činio najbolje što se nudi Splitu. Smatram da će birači Splita prepoznat našu želju i volju da pokrenemo Split, da sva djeca vrtićke dobi imaju mjesto u vrtiću, da bolesni, koji dolaze na liječenje u Split, imaju gdje prespavati”, rekao je Kerum.





Iskoristio je tu prigodu te je najviše govorio o upisivanju djece u vrtić i tome kako je on taj problem riješio.

“Kad smo mi to radili, tada prostori nisu bili adekvatni i mi smo ih osposobili i upisali djecu. Neka gospođa povjerenica Veža to pokrene sada, neka ne čeka tko će pobijediti. Jer ako imaju novaca za puste natječaje, puste kako se kaže, one internetske u oblacima nešto, što ljudi ne znaju što je, što nije opipljivo kao ovaj stol ili ova čaša, znači za neke one misaone natječaje gdje se plaća samo ideja, ako za to ima novaca… Potrošili su ogromne novce na natječaje za studije koje ne vrijede ništa. Znači, ništa se fizički ne može vidjet da su oni napravili. Za to imaju novaca, a za vrtić nemaju”, kazao je Kerum, dodavši da su sve to džabalebaroši koji nikad u životu nisu ništa radili.

Plati nekom kavu

Nakon toga je jasno poručio:

“Ako si već gospodin i praviš se da činiš dobro, bar od te plaće što primaš ti i žena, tih 60-70 tisuća kuna, daj sirotinji 10 tisuća kuna, počasti nekoga, plati nekome kavu. Ni to nisu sposobni, ne žele i nemaju volju. Gledaju samo sebe. Ali nažalost, narod ne vidi. Prošlo je dvije godine mandata, ništa se nije napravilo, blokirali grad, uništili sve”, rekao je Kerum, a to se odnosilo na njegovog protukandidata Ivicu Puljka i stranku Centar.