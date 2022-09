TO POSTAJE OPASNO ZA PLENKOVIĆA! Napravio je nešto što nije smio: Građani mu to ne opraštaju

Autor: Iva Međugorac

Rekordan pad HDZ-a, ali i pad popularnosti premijera Andreja Plenkovića te najniža ocjena Vlade do sada unijeli su nemire u vladajuće redove gdje je malo kome promaklo istraživanje Promocije plus za RTL koje je odrađeno za razdoblje od 1. do 3.rujna, odnosno nakon uhićenja za veliku pljačku Ine. ”Pad srejtinga nikada nije dobar, i naravno da ga nismo dočekali raširenih ruku, svi već sada strahujemo od ankete za idući mjesec, ako se silazni trend nastavi to Plenkoviću mora biti alarm, signal za buđenje i djelovanje.

Plenković ovo ljeto nije smio provesti na godišnjem odmoru, već je morao ostaviti dojam da radi i da priprema pakete za kriznu jesen, to je možda i više zabrinulo građane nego ova afera oko Ine, a Plenkovića sada brine Milanovićeva popularnost”, nabraja naš sugovornik iz HDZ-a te napominje da je SDP sam sebe ugasio kao stranka, ali da zato Plenkoviću opasnost predstavljaju jaki pojedinci poput primjerice splitskog gradonačelnika Ivice Puljka oko kojega bi se mogla ujediniti kompletna lijevo-liberalna oporba i koji bi mogao dobiti potporu predsjednika Milanovića s kojim je navodno sve češće u kontaktima.

‘Takvu krađu ne mogu umanjiti zamrznute cijene mljevenog mesa’

”Plenković je i sada za Inu vjerovao da oporba puca iz praznog oružja, a oni su na desnici uspjeli organizirati prosvjed, osim toga ujedinili su se i krenuli u napad kojega Plenković pokušava sanirati mjerama pomoći za krizu koja nam predstoji, no ako je suditi po medijskim napisima ni to mu više ne polazi za rukom, kao što mu je ranije polazilo”, smatra naš sugovornik te dodaje da je afera Ina doista veliki udarac za Plenkovića radi veza Uskokovih osumnjičenika sa HDZ-om.





”Ovo nije afera koja će se tek tako gurnuti pod tepih, za Plenkovića je ovo prvi ozbiljan udarac, mi ovdje govorimo o krađi plina sada kada on poskupljuje i kada je pitanje hoće li ga biti, takvu krađu ne mogu umanjiti zamrznute cijene mljevenog mesa, time se građanima više ne mogu zamazati oči, ovdje se radi o profiterstvu, a ako se misli izvući Plenković se mora riješiti onih koji su sudjelovali u upravljanju Inom, u svakoj normalnoj državi padali bi i ministri, ali to je ipak kod nas previše za očekivati”, naglašava naš sugovornik dodajući da HDZ-om trenutno vladaju strah i nesigurnost što je vidljivo i iz poteza predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića koji je odbio sazvati sjednicu Sabora nakon čega je oporba preuzela Sabor analizirajući tamo slučaj Ina.

Nije problem samo INA

”To što je Jandroković napravio je još jedna ogromna greška, trebao je sazvati sjednicu, i trebali su i HDZ-ovci kritizirati događanja oko afere, ovako oporba stvara dojam da bi nešto od nekoga krijemo, sada smo i njima i građanima dali argumente za to da traže odlazak cijele Vlade”, smatra ovaj HDZ-ovac te naglašava da to što se u neke medije plasira priča o suzbijanju krize i zamrzavanju cijena dugoročno neće biti dovoljna za opstanak Vlade, stranke i premijera Plenkovića.

”Plenković se takorekuć koprca u krizi, nije problem samo Ina, problem je što su ti pritvoreni tipovi preko stranačkog tajnika Krunoslava Katičića u jednu ruku povezani i sa Plenkovićem. Nevjerojatno je da je on tako naivno ušao u ovu aferu podcjenjujući građane, to je pokazatelj toga da se opustio i da gubi kompas. Premijer je godinama živio u uvjerenju da je nedodirljiv, tvrdilo se da on u Saboru nema konkurencije, ali ovo što se događa postaje opasno za njega, jer građani više neće postavljati pitanja tko može zamijeniti Plenkovića već će ako se ovo stanje nastavi ići isključivo na to da ga se sruši pod svaku cijenu”, zaključuje naš zabrinuti sugovornik.