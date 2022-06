‘TO NIJE NORMALNO’, JAVIO SE OPTUŽENI PILOT! Šalje pljusku Srbiji: ‘Jednog dana može biti tko zna tko još’

Autor: Dnevno.hr

Kazneno vijeće Višeg suda u Beogradu potvrdilo je u srijedu optužnicu Tužiteljstva za ratne zločine, koja je podignuta protiv grupe hrvatskih časnika zbog ratnog zločina u protiv civilnog stanovništva na Petrovačkoj cesti u mjestu Svodna 1995. godine, priopćio je danas Viši sud. Kazneno izvanraspravno vijeće je stava da dokazi i podaci prikupljeni u dosadašnjem tijeku postupka pružaju dovoljan temelj za zaključak o postojanju opravdane sumnje da su okrivljeni poduzeli radnje iz opisa kaznenog djela koje im se optužnicom stavlja na teret, navodi se u priopćenju.

Danijel Borović, jedan od optuženih pilota komentirao je optužnicu.

“Nemam novih spoznaja u odnosu na ono što se ranije provlačilo kroz medije, nitko me nije službeno kontaktirao, sve je to svježe. Mogu samo reći da odbijam sve to što će mi se stavljati na teret, ne osjećam se uopće krivim po tom pitanju. Ja sam svojim kolegama u ratu odradio časno sve što je trebalo i sad je red na državi da se pokaže, oni koji je vode, ono što treba i da pokažu ono što trebaju imati”, kazao je Borović za N1.





To nije normalno

“Zatim je komentirao i sastanak s predsjednikom Vlade Andrejom Plenkovićem te je rekao: “Na tom sastanku premijer je u ime Vlade izjavio da će se država postaviti u smislu zakona koji je na snazi. Očekujem da se ta optužnica neće prihvatiti jer bi prihvaćanjem optužnice priznali jurisdikciju koju je Srbija sama sebi postavila, da ima pravo na ono na što nema pravo. Hrvatska je zakonom iz 2011. odbacila takvu mogućnost. To je jedini put”, naglasio je.

Naglasio je da Hrvatska i ljudi koji je vode trebaju poduzeti mjere kojima bi zaštitili četvoricu pilota.

“Jednog dana može biti tko zna tko još, kad bi se krenulo tim putem, Onda bi Srbi radili što god bi htjeli, a to nije normalno”, rekao je.