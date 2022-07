‘TO JE SAD GLAVNA FORA’ Premijer oprao Vučića: ‘Idemo čitati što ima novog s ustaškom vladom Andreja Plenkovića’

Autor: Dnevno.hr

Nakon što se Aleksandar Vučić više od sat vremena obraćao naciji zbog zabrane dolaska u Jasenovac, oglasio se i premijer Andrej Plenković.

“Poslali smo poruku da nije bilo vrijeme za takav posjet. Neslužbeno smo doznali da postoji želja da se dođe u nedjelju, ali bez službene najave. Koliko god da se želi diskretno obaviti, on ima reperkusije na domaćine. Rekli smo da nije trenutak niti je metodologija bila za to ispravna. Kada dođe trenutak, možemo o tome govoriti. Hrvatska je uključiva, tolerantna. Danas sam prvi put vidio u srpskim medijima da smo mi ustaška vlada”, rekao je Plenković.

Dodao je da se treba prvojeriti informacija koji je Vučić naveo da se najavio prošlog rujan.





“Ne znam što je u pozadini, ja gledam širi kontekst. Vidim da se u Srbiji odugovlači s formiranje vlade do krajnjih rokova. U ovom trenutku smo smatrali da takav posjet nama ne odgovara”, rekao je Plenković.

Potom je premijer upitan kada će Vučić moći u Jasenovac.

“Gledajte, važno je da se u međusobnim odnosima tretiramo s poštovanjem i da vodimo računa da smo država. Države komuniciraju isto kao i ljudi. Kad netko dolazi u posjet, on prvo nazove i najavi se. Ista vrsta komunikacije treba biti i među državama. Ovdje to nije bilo obavljeno na odgovarajući način. Za takav posjet koji, hoćemo mi to reći ili ne, ima svoje političke konzekvence… Hrvatska drži do sebe i svojih susjeda i želi normalizirati odnose. Svaki posjet koji može imati političke konzekvence se mora pažljivo dogovarati”, rekao je Plenković.

Rekao je da mu je smiješno da se hrvatska vlada naziva ustaškom.

“Djeluje smiješno kad se piše da smo mi neka ustaška vlada. Svakom tko ima neke ambicije u Europi bi bilo dobro da spusti loptu”, rekao je Plenković.

Komentirao je i Milorada Pupovca.









“Što se tiče Pupovca, mi surađujemo i bilo je jako puno onih koji kritiziraju vladu i anatemiziraju mene zbog suradnje sa srpskom manjinom. I unatoč njima mi dobijamo povjerenje jednom, dvaput. Ta politika nema alternativu. Mi imamo manjine koji su dio hrvatskog naroda u političkom smislu. To je zalog jačanja položava Hrvata drugdje”, rekao je.

Kao što je Vučić komentirao hrvatske naslovnice, tako je i Plenković one srpskih tabloida.

“Svega sam se nagledao ali ovakvih naslovnica srpskih tabloida još nisam”, rekao je premijer i dodao “da ćemo pustiti sad malo da se slegne ovo što gledamo pa kad se uspostavi normalna, konstruktivna komunikacija, razgovarati kad ćemo, što i kada”.









Potom se dotaknuo Vulina.

“Mislim da smo Vulina proglasili nepoželjnom osobom kad se na sličan način pokušavalo dovesti vojnike u Jasenovac. Ako se nešto kani raditi konstruktivno, ako se želi normalizirati situacija, onda trebamo usvojiti europske manire. Dobar dan, mi bi došli, kad bi vam pasalo, ima li neki dobar trenutak? Ne možete dolaziti u državu kad i kako se kome prohtije”, rekao je Plenković.

Dodao je i da to nije privatni posjet, nego nešto sasvim drugo.

“Imate nekog tko je predsjednik države i treba voditi računa da, bez obzira na to koliko su teški odnosi, a podsjećam na velikosrpsku agresiju na Sloveniju, Hrvatsku i Kosovo… To nije bilo prije 150 godina, nego svega 30-ak. Kad se to stavi u kontekst, onda stvari postanu jasnije”, rekao je Plenković.

Rekao je i da Hrvatska nije slala svoje dužnosnike “da šeću po Srbiji i da idu u shopping”:

“Dobe putni nalog pa tamo piše posjet hrvatskoj manjini, zaređenje biskupa… svatko tko ide tamo ide s nekim razlogom. Hrvatski dužnosnici ne hrle nigdje bez razloga”, rekao je premijer.

“Ništa, idemo sad čitati što ima novog s ustaškom vladom Andreja Plenkovića. To je sad glavna fora među nama”, zaključio je na kraju press konferencije.