‘TO JE JEDNA VRSTA SILOVANJA’ Penava oštro protiv cijepljenja djece: ‘Premijer je prije godinu dana proglasio pobjedu nad pandemijom!’

Gradonačelnik Vukovara i predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava gostovao je u emisiji Oporbeni zarez na HRT-u gdje je komentirao epidemiju koronavirusa.

Podsjetimo, Domovinski pokret poslao je priopćenje u kojem se protivi uvođenju covid potvrda u javnim službama, uključujući i Sabor.

Penava je istaknuo kako ponašanje Vlade i premijera po pitanju covida nije strukturirano te da je bez glave i repa.

“To je jedna vrsta silovanja”

“Svjedočili smo raznim situacijama. Premijer je prije godinu dana proglasio pobjedu nad pandemijom, objašnjavanjem da držanje zaraženog za rame nije neposredan kontakt. Grube pogreške u smislu jačanja povjerenja u institucije. Ne možete od ljudi praviti magarce i ovce kad ljudi vide i čuju kako se sami ponašate i kad ono što sugerirate drugima ne slijedite svojim primjerima. Testiranja mora biti i za cijepljene, i cijepljeni i necijepljeni šire zarazu. Ne smije se izostaviti određena populacija iz testiranja”, rekao je Penava.

Smatra kako je cijepljenje djece – silovanje.

“Trebamo zaštiti najugroženije, najstarije, ali ne putem stvaranja posebnih uvjeta panike, straha u kakvoj situaciji živi Hrvatska gdje se manipulira podacima, gdje ono što je bilo jučer danas više ne vrijedi. Ne mogu naći razumijevanje da se cijepe ljudi, poglavito djeca koja su populacija koja ni jedan posto ne pokazuju nekakvu osjetljivost prema covidu, i izložiti ih unosima stranih tijela je jedan čin silovanja”, rekao je Penava.

Tko bi se trebao cijepiti?

“S druge strane, vrlo obazrivo iznoseći te stavove da postoje ljudi koji su umrli te imali teže posljedice, naravno da takvima sugeriram da se cijepe, ipak je preriskantno ne cijepiti se. Ali dovoditi društvo u situaciju napetosti, gotovo segregacije, “sukob i rat” cijepljenih i necijepljenih, gdje samo očekujem da necijepljeni počnu nositi žute trake”, dodao je.

Podsjetimo, Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ), kao i brojne liječničke udruge preporučaju cijepljenje jer je cjepivo zasad najučinkovitiji način borbe protiv težih simptoma bolesti Covid-19. Također, HALMED je 28.05.2021. objavio da je cjepivo protiv bolesti COVID-19 proizvođača BioNTech i Pfizer odobreno za primjenu u djece u dobi između 12 i 15 godina. Prema riječima zamjenice ravnatelja HZJZ-a, Ivane Pavić Šimetin, osobe koje su cijepljene mogu see zaraziti i mogu širiti virus, no izgledi za to čak su osam ili više puta manji nego ako osoba nije cijepljena. Također, po nekim istraživanjima vrlo su mali izgledi da osoba koja je cijepljena do kraja, i koja se razboljela, da tu bolest prenosi na druge osobe”(op.a.).

Igranje sa sustavom

Osvrnuo se i na sukob predsjednika Zorana Milanovića i ministra obrane Marija Banožića.

“Sve skupa vrlo žalosno kakvi nas ljudi vode i kuda vode ovu državu. Na ovaj način igrati se s bilo kojim sustavom, ovaj puta obrambenim, je vrlo neozbiljno. Moramo imati red, neprimjereno je da se premijer i predsjednik, bez obzira na različitosti, ne mogu dogovoriti iza zatvorenih vrata, a ne zabavljati hrvatsku javnost i urušavati autoritet institucija”, rekao je Penava.

O inicijativi za hrvatsku kunu rekao je da im želi uspjeh i kako je potpisao zahtjev za referendum.