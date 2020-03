‘TO BI ZA KOVAČA MOGLO BITI KOBNO!’ Ništa se još ne zna! Što pripremaju HDZ-ovi rivali?

”Pozivam kolegu protukandidata da bude odvažan, neka predloži vrijeme i mjesto. Ako neće on, ja ću”, poručio je prije nekoliko dana HDZ-ov Miro Kovač izazivajući premijera i šefa vladajuće stranke na sučeljavanje oko unutarstranačkih izbora. Plenkovićev odgovor nije trebalo dugo čekati, na sučeljavanje je dakako pristao. ”Naravno da je pristao. Zar zaista netko misli da Plenković strahuje od sučeljavanja, pa on je vrhunski retoričar, govornik, iskusan u debatama. On od toga ne biježi, upravo suprotno taj bi poziv za neiskustnog Kovača mogao biti koban. Sjetite se samo sučeljavanja sa Zoranom Milanovićem uoči parlamentarnih izbora. Plenković ga je hladan kao špricer izuo iz cipela, potpuno ogolio njegov karakter, bijes, netoleranciju i sve ostale slabosti. On je kroz diplomaciju vježbao debate, i malo tko u državi mu u tome može parirati”, prepričava naš sugovornik iz HDZ-a blizak premijeru.

U Kovačevom timu od tih Plenkovićevih kvalifikacija i retorike ne strahuju. ”Miro tek treba pokazati što zna, i koji su njegovi aduti protiv Plenkovića. To što oni pričaju da je Plenković veliki govornik i jest zato što se s Kovačem nije još suočio. Diplomatsko iskustvo ima i Kovač, dobar je govornik i itekako zna što radi”, tvrde pak njegovi sugovornici.

Gdje će se HDZ-ov dvojac željan rasprave sresti i odmjeriti snage nije poznato. Oko toga se navodno tek trebaju dogovoriti, ovisno o obvezama, budući da i jedan, i drugi u kampanji prije svega namjeravaju posjećivati teren i stranačke ogranke na kojima se misle sretati s HDZ-ovim članstvom. Jer uistinu, borba između Kovača, i Plenkovića borba je za svaki glas.