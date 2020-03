‘TO BI ZA HDZ BILO POGUBNO!’ Smije li Plenković povući ključan potez: Bitka za vlast nije gotova

Je li eliminirajući Miru Kovača premijer i čelni čovjek HDZ-a, Andrej Plenković, ugasio utjecaj stranačke desnice, pitanje je to kojim glavu razbija jedan dio HDZ-ovaca, međutim, u Opciji za promjenu koja je izgubila unutarstranačke izbore tvrde da od gašenja konzervativne struje nema ništa te da bi takva opcija za stranku na parlamentarnim izborima bila pogubna.

”Plenkovićeva pobjeda na izborima otvorila je prostor Miroslavu Škori, on će svoju stranku sasvim sigurno na njegovoj pobjedi osnažiti u desnom biračkom bazenu, a Plenković toga mora biti svjestan. Mi smo u rizik ušli svjesno, i znamo da poraz nosi određene sankcije, to smo i očekivali, ali baš sada Plenković bi morao malo šire sagledati situaciju u kojoj se HDZ nalazi. Nije isto dobiti stranačke i parlamentarne izbore, niti je članstvo HDZ-a isto kao biračko tijelo koje podržava našu stranku, to smo imali prilike vidjeti i na europskim i na predsjedničkim izborima”, smatra naš sugovornik blizak Kovaču.

Plenkovićev protukandidat ne očekuje da će se on ili pak Milijan Brkić naći na stranačkim listama za Sabor, ali unatoč tome nada se da će premijer na liste staviti i HDZ-ove kadrove s konzervativnim predznakom, a ne samo njemu lojalne ljude jer će to dovesti do gubitka izbora. ”On je sada što se tiče vođenja stranke siguran, nitko mu neće zagorčavati život, i nema razloga za strah. Svoju je poziciju zacementirao, ali treba voditi računa i o izborima za parlament, oni će biti odlučujući za sudbinu stranke, ali i za Plenkovićevu sudbinu, jer ako izgubi parlamentarne izbore, može zaboraviti ostanak na čelu stranke bez obzira na to što je sada nadmoćno pobjedio”, smatra HDZ-ovac koji vjeruje da desna struja u vladajućoj stranci nije mrtva već da tek treba dobiti svoju priliku.