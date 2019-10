TKO U HRVATSKOJ NE PROCESUIRA RATNE ZLOČINCE? Brkić i Đakić izbjegli odgovor na ključno pitanje

Predsjednik saborskog Odbora za ratne veterane HDZ-ov Josip Đakić nakon zatvorene tematske sjednice o izvješćima Državnog odvjetništva za prošlu i pretprošlu godinu izjavio je da nisu zadovoljni što su općim oprostom zahvaćeni počinitelji ratnih zločina te najavio da će tražiti osnivanje specijaliziranih odvjetništava za progon ratnih zločinaca na područjima gdje su zločini počinjeni.

“Izvješća smo primili na znanje i donijeli zaključak da predlažemo Ministarstvu pravosuđa izmjene i dopune Zakona o radu državnih odvjetništava kako bi osnovalo specijalizirana odvjetništva za progon ratnih zločinaca na teritorijima gdje su zločini počinjeni”, izvijestio je Đakić nakon dvosatne sjednice. Ujedno, odgovorio je i na pitanje jesu li članovi Odbora zadovoljni radom specijaliziranih sudova, a obzorom na to da je od rata do danas DORH proveo oko 400 postupaka, dok je presuda bilo svega stotinjak.

“Nismo zadovoljni segmentom gdje se pod opći oprost podvlače kaznena djela koja su jasno definirana kao ratni zločin ili genocid, na vukovarskom području, u Škabrnji, Četekovcu, Voćinu i drugim stratištima diljem Hrvatske. Tražili smo da se još jednom preispita može li opći oprost biti primijenjen na djela za koja postoje evidentirana, potpisana svjedočanstva i putem svjedoka koji su napisali knjige poput knjige o vukovarskim stratištima u pekari, Ovčari ili Veleprometu ‘Dimenzije zločina počinjene u Vukovaru 1991. godine’, kao i za zločine koji su počinjeni i opisani u knjizi ‘Sunčica’. Te dvije knjige smo danas izrijekom spomenuli jer su u njima jasna svjedočanstva o zločinima za koje smatramo da nisu procesuirana”, rekao je Đakić dodajući da postoji puno prostora za procesuiranje onih koji su počinili ratne zločine, ali da ne postoji dovoljno alata i specijaliziranih timova čije će formiranje zatražiti od Ministarstva. I Milijan Brkić stava je da ne mogu biti zadovoljni, ali ne zbog rada glavnog državnog odvjetnika već zbog toga što nitko u ovoj državi ne moE biti zadovoljan razinom rješavanja pitanja ratnih zločina.

“Kao država moramo svi sklopiti glave i vidjeti koji je to organizacijski oblik, koji su to alati i instrumenti da se napokon ta rana zatvori, da žrtve i obitelji žrtava, ali i prognitelji budu tamo gdje im je mjesto”, smatra Brkić koji naglašava da cijela država treba naći adekvatan alat, odnosno instrument te način kako da se ta problematika okonča i riješi, no o detaljnim imenima, ali i onima koji su eventualno zakazali ni on, baš kao niti Đakić nisu odgovorili.