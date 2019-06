TKO TU KOGA? Dok se tržište rada urušava, Vlada ne poduzima ništa

Autor: Dnevno

U hrvatskoj trenutno nedostaje više od 50 tisuća radnika što je jednako broju radnih dozvola za strance koje je vlada predvidjela za ovu godinu. Stvarnost je ipak drugačija. većinu tih radnika zapošljavaju velike tvrtke, a obrtnicima rijetko ostane išta dok je posla preko glave.

Najviše nedostaje radnika u građevinarstvu i turizmu.

Na zahtjev Hrvatske udruge poslodavaca da se kvote povećaju, premijer Andrej Plenković je odgovorio da će to pitanje razmotriti.

“Kada nedvojbeno utvrdimo da su iscrpljene mogućnosti zapošljavanja naših državljana, onda smo spremni razmotriti i proširiti kvote, koje su očito u pojedinim dijelovima, osobito na obali, bilo da je riječ o turizmu, ugostiteljstvu ili graditeljstvu nužno potrebne. Mi ćemo iza te odluke stati, ali ne želimo da to bude neargumentirano”, rekao je Plenković odgovarajući na novinarska pitanja na margini sastanka sa županima, predstavnicima Udruge gradova, Udruge općina te predsjednikom Odbora za lokalnu (regionalnu) samoupravu u Hrvatskom saboru”, rekao je.

Nedostatak radne snage na kaju najviše osjećaju oni kojima najviše treba. Primjerice, tijekom ljetnih mjeseci gotovo je nemoguće naći nekoga za montažu klima uređaja. Obrtnici su jednostavno zatrpani zahtjevima pa se na takve poslove čeka po nekoliko tjedana.

Država se protiv nedostatka radnika bori davanjem stipendija za deficitarna zanimanja, koje će od iduće godine iznositi 18.000 kuna po učeniku, umjesto dosadašnjih 9.000. Podaci pokazuju kako velik dio učenika nakon završenog zanata odlaze u inozemstvo.

Drugi način je dizanje plaća, no to na naplatu dolazi potrošačima koji si u tom slučaju ne bi mogli priuštiti ove usluge pa bi potražnja naglo pala. To znači da bi mnogi radnici ostali bez posla što vodi u začarani krug. Ovakva pozicija može se riješiti jedino povećanjem životnog standarda cijelog stanovništva.

Stručnjaci upozoravaju da je najveći problem obrazovni sustav, odnosno to što kvote za upis u srednje strukovne škole nisu prilagođene tržištu rada.