TKO SU SUCI KOJE HRVATSKA VLAST GODINAMA ŠTITI? Zataškana najveća afera hrvatskog pravosuđa: 30 sudaca prijetnja nacionalnoj sigurnosti

Autor: Iva Međugorac

”Vratimo se na to kad je Cvitan, njegova zamjenica Zorka Fumić, zamjenica i bivši predsjednik suda Rašić u Osijeku, kada su se našli u USKOK-u, kada im je bivši šef tajnih službi Lozančić, kad im je na projektor govorio o sucima u Osijeku i sucima, ako sjećate famozne lista o 30 sudaca ugroze, govori Mamić. Tada je Cvitan sazvao sastanak, podijelio informacije Lozančiću i zatražio od suca Rašića da organizira presuđivanje braće Mamić na 5 ili više godina. Pa nisam ja iznio novac iz Dinama putem vas, goluba ili Đure i Pere. Novac je došao na račune Lovrena i Modrića – oni su disponirali s tim novcem. Ili smo svi zajedno u djelu ili nitko. Zar ne vidite da je to montaža, zar vam je Mamić svima u Hrvatskoj toliko mrzak? Da ste svi tako željeli da vidite Mamića u prdekani”, zapitao se Zdravko Mamić u svojem posljednjem medijskom istupu na Novoj Tv gdje je još jednom po tko zna koji put progovorio o korumpiranim hrvatskim sucima, ali i uhićenoj trojci sa osječkog Županijskog suda.

Nepravedno zaboravljeno

Kada govori o listama 30 sudaca ugroze, tada Mamić zapravo otvara staru i potpuno nepravedno zaboravljenu temu koja dovodi u pitanje najave Ivana Malenice koji se komentirajući Mamićeve suce još prije nekoliko mjeseci pozvao na institucije sustava koje bi trebale odraditi svoj posao. Institucije sustava svoj posao već pet godina odrađuj u slučaju u kojem je SOA na korupciju u pravosuđu upozorila bivšeg premijera Tihomira Oreškovića, predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović i predsjednika Sabora. U godišnjem izvještaju koji je najvećim državnim dužnosnicima dostavljen u ljeto 2016. godine, SOA je detektirala suce koji su prema njihovim spoznajama predstavljali prijetnju nacionalnoj sigurnosti utvrđujući da je korupcija u javnoj upravi, državnim institucijama i tijelima, državnim i javnim tvrtkama jedan od najznačajnijih izazova Republike Hrvatske koji ugrožava funkcioniranje tržišta, gospodarski rast, smanjuje porezne izvore te šteti državnom proračunu.

Tajanstveni popis

Koja su se sudačka imena nalazila na tom SOA-inom popisu, jesu li to možda upravo ovi koje Mamić i danas spominje nije poznato, no poznato je da tadašnja vlast nije prstom mrdnula oko rješavanja situacije, nije se previše pretrgao ni nekadašnji predsjednik Udruge sudaca, aktualni predsjednik Vrhovnog suda Đuro Sessa koji je nalaze SOA-e nazvao podcjenjivanjem i nastavkom narušavanja vjerodostojnosti sudbene vlasti. Vjerodostojnost sudbene vlasti uhićenjem triju sudaca urušila se u međuvremenu kao kula od karata, suci do sada nisu negirali autentičnost fotografija sa susreta s Mamićem, malo je onih koji su na Mamićeve prozivke uzvratili tužbama, a pravosudna močvara ovdje se izgleda ispreplela s onom nogometnom, na štetu cijelog sustava, ali i na štetu hrvatskih građana koji bi nakon svega trebali vjerovati u poštena suđenja.