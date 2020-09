TKO SU MINISTRI KOJI SU POVEZANI S RIMAC? U Plenkovićevoj vladi stvarala se duboka država

Snimka razgovora izmđu liječnice Dijane Zadravec i ministra Beroša dala je naslutiti da se i u ovom novom, umivenom Plenkovićevom HDZ-u još uvijek vode one iste stare politike koje pomalo podsjećaju na klijentelizam.

Ako je vjerovati onome što je Zadravec izvikala u ministrovu slušalicu, ‘Andrej’ stoji iza svake odluke u državi, on je po svemu sudeći iznad zakona i pravne procedure.

Pokazao je ovaj razgovor slojevitost problema s kojima se bori HDZ.

S jedne je strane Plenković vješto posjekao svaku naznaku unutarstranačke desnice prikazujući to kao vlastiti uspjeh, a s druge strane u stranci se i dalje njeguje klijentelistička mreža čiji su pipci u dugački i široki. A da je klijentelizam u HDZ-u pa i Plenkovićevoj novoj vladi itekako živ potvrđuju detalji iz istrage o Josipi Rimac oko polaganja državnih ispita. Nepotizam, sređivanje poslova, povlačenje poslovnih veza, sve se to odvijalo Plenkoviću pred nosom

Duboka država gradila se u Plenkovićevoj vladi, i sa Plenkovićevim ljudima, jer za sve njih on je barem jednim sitnim dijelom odgovoran. Niz je ministara čiji su kadrovi surađivali s Rimac, no ko za vraga nitko od njih ništa nije znao, ništa nije znala ministrica Vučković, ništa nije znao Tomislav Ćorić, pojma nije imao ni Horvat pa u konačnici ni Banožić. Ne znati što se oko njih događa njihovo je opravdanje za probleme koji su nastali u njihovom resoru, i iz nekog razloga svi smo na to objašnjenje pristali jer je očito u zemlji apsurda sve moguće.