TKO SU LJUDI S KOJIMA JE KRIŠTO OSNOVALA STRANKU? Ovo joj na desnici najviše zamjeraju

Autor: Iva Međugorac

Nekadašnja novinarka i televizijska voditeljica Karolina Vidović Krišto u Sabor je ušla kao kandidatkinja na listama Domovinskog pokreta, no nedugo nakon ulaska u Sabor odlučila se odvojiti i nastaviti graditi samostalnu političku priču, najavljujući osnivanje svoje stranke.

Ovih dana Vidović Krišto konačno je predstavila je svoju dugo isčekivanu novu stranku Odlučnost i pravednost, koja bi, kako se navodi, trebala pokrenuti obespravljenu, šutljivu, većinsku Hrvatsku. Stranka je ovo koja je već sada predstavljena kao nova desna opcija, što i ne iznenađuje budući da je Krišto svojim nastupima u Saboru već stekla titulu heroine hrvatske desnice. No, kako je ovaj politički teren poprilično razjedinjen, na djelu se desnice već progovara o još jednom raslojavanju, koje stiže baš u trenutku kada se na lijevom spektru sve otvorenije progovara o ujedinjenju i zajedničkoj velikoj koaliciji koja bi mogla ugroziti poziciju Plenkovićeva HDZ-a.

Mora ‘igrati’ pametno

Koliko su god tvrdnje zastupnice Krišto ozbiljne, toliko je malo vjerojatno da ih javnost doživi ozbiljno na ovako raslojenoj političkoj sceni na kojoj će se konzervativno biračko tijelo ponovno naći u nedoumici i propitkivati koga birati kao svojeg predstavnika u parlamentu u kojem već sada djeluje nekoliko desnih opcija čiji su se predstavnici sabornice domogli preko Domovinskog pokreta. Iako je lider DP-a Ivan Penava u više navrata spominjao mogućnost pregovora po pitanju ujedinjenja, ostatak desnih opcija za to sada nema sluha, a kako će se situacija razvijati do parlamentarnih izbora teško je reći.





No ako Krišto ostane na ovoj razini i ako bez neke šire momčadi nastavi graditi svoju političku priču bez prepoznatljivih imena i izgrađene infrastrukture, malo je vjerojatno da ćemo je gledati u idućem sazivu Sabora, a znatno vjerojatnije da bi političku karijeru mogla okončati kao zaboravljena desna heroina Bruna Esih, koja je tvrdoglavo odbijala svaku mogućnost suradnje s političkim predstavnicima desnice, čak i onda kada je Miroslav Škoro oko sebe okupio sva relevantna imena s hrvatske desnice. Nije doduše lako zadovoljiti kriterije Vidović Krišto, budući da OiP planira provoditi svojevsnu lustraciju, koja je ujedno i svojevrsna pristupnica za ulazak u ovu novoosnovanu stranku na čijoj je Osnivačkoj skupštini nazočio poznati liječnik i branitelj Dražen Đurović.

Ujedinjeni protiv HDZ-a

A bivši saborski zastupnik ovako se referirao na ono što je vidio na skupštini: ”Bilo je tu preko stotinu vrlo pristojnih ljudi. Osnivačka skupština protekla je dobro. Karolina je naravno predsjednica. Za suradnike je izabrala, po njihovom predstavljanju, rekao bih solidne, obrazovane, obiteljske ljude. Ja niti sam član niti imam ikakvu ulogu u toj stranci. Naprosto, Karolina otvara temu društvene nepravde koju generira korumpirana HDZ-ova politička vrhuška umrežena s nevidljivim “elitama” koje drže poluge moći i kapital.

Meni je ta agenda vrlo bliska i vjerujem da je ključni generator hrvatske stagnacije, odlaska mladih i sustavnog zaostajanja Hrvatske za svim drugim tranzicijskim državama. I Karolini, kao i svakome tko otvara ove društvene teme stojim na raspolaganju svojim skromnim mogućnostima,”, poručio je Đurović. A kada se pak govori o suradnicima odnosno članovima predsjedništva OiP-a tada prije svega treba istaknuti riječkog poduzetnika Elvija Kalčiča, inače vlasnika craft pivovare Morčić. Cijeli svoj radni vijek Kalčić je proveo u inozemstvu, radio je kao pomorac na naftnim platformama, a potom se vratio u Hrvatsku i hobi pretvorio u biznis.

Nova, ali javnosti manje poznata lica

Nešto poznatije ime u timu zastupnice Krišto jest ono ekonomista Srećka Telara koji je bio kandidat Domovinskog pokreta za gradonačelnika Siska. Inače je Telar zapovjednik policijske postrojbe u Domovinskom ratu, a uz Krišto je stao i bivši pravaš Ivica Debić nekadašnji gradonačelnik Grubišnog Poljate te jedan od najkvalitetnijih domaćih konzultanata i trenera za razvoj ljudskih potencijala Davor Krivski koji je kao konzultant radio u desetak europskih zemalja, ali i u Sjedinjenim Američkim Državama.

Sve su ovo ljudi koji se do sada nisu previše politički eksponirali, što nije loše jer politici doista nedostaje novih, svježih lica, no uz ta nova svježa lica građanima valja ponuditi i ona prepoznatljiva, koja uz ostalo podrazumijevaju izgrađene političare i intelektualce, koji bi desnici mogli donijeti prijeko potreban uzlet. No i na sve to desnici treba jedinstvo, o kojem godinama progovaraju, i od kojeg godinama bježe politički predstavnici s ovog spektra.