TKO STOJI IZA MILANOVIĆA; Ovo su ljudi koji ga guraju na Pantovčak! Jeste li ih zaboravili?

Predsjednik s karakterom, Zoran Milanović pod tim je sloganom krenuo u utrku za predsjednika, a u tom času iza njega je stao osuti SDP, koji se rasuo pod utegom njegove vladavine. Ljudi koji su se zaklinjali u Milanovića podjednako kao i on u njih danas brane boje Plenkovićeve vlade i griju klupe Milana Bandića, pa tako njegova ministrica socijale Milanka Opačić ili primjerice prijatelj mu Varga danas imaju status žetončića. Za to vrijeme, Zoki koji je ljevicu raslojio pod svoj kišobran prima družinu koja bez SDP-a ionako nije bila nigdje pa se tako primjerice ovih dana pohvalio kako ga je podržala Glasova družina predvođena Ankom Mrak Taritaš koja je u javnom prostoru sinonim za obovu Gunje, a osim toga za sitne previde u svojoj imovinskoj kartici, kao i propuste iz ere kada je bila ministrica Anka Mrak se ispričala pa se eto sada s Milanovićem nastavlja boriti za progresivnu državu.

Za progresivnu i drugačiju Hrvatsku bori se s Milanovićem i Krešo Beljak koji još nije raspetljao zavrzlame sa svojom samoborskom vilom, a tu su i Hreljini umirovljenici, te IDS-ovci čije je ime javnim prostorom odjekivalo tijekom borbe obespravljenih radnika Uljanika. Oko Milanovića se sjatio i Mirando Mrsić sa svojim Demokratima, a a demokratični ratnik s Hvidrom do danas nije objasnio poslovanje svoje supruge. Nije međutim ni Milanović objasnio repove koje je ostavio za sobom, no nitko ga za to ionako više ne pita.