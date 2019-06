Tko se boji Thompsonova nastupa na Oluji? U Kninu zbog njega izbio žestok rat

Autor: Iva Međugorec

Ozbiljna polemika povela se u Kninu, gdje su u tijeku pripreme za obljetnicu Oluje, a koplja se pak lome oko nastupa Marka Perkovića Thompsona u tome gradu. U traženju odgovora na polemiku koja se nametnula u Kninu, najžešća je bila mostova vijećnica Marija Ćurić koja se obratilu gradonačelniku Marku Jeliću otvorenim pismom u kojem postavlja pitanje Tko se boji nastupa Thompsona na obilježavanju obljetnice Oluje u Kninu. podsjetimo, Thompson je u Kninu nastupio 2015.godine na 20.obljetnicu Oluje, a u protekle dvije godine ovaj je glazbenik svoje koncerte 5.kolovoza održavao u Glin i i Slunju. U Kninu su 2017.i2018.godine nastupili Prljavo Kazaništa, Lidija Bačić, ali i Miroslav Škoro, no to nije izazvalo ni približno zanimanje kao što je to slučaj s Thompsonovim nastupom. Svoje pismo MOST-ova vijećnica objavila je i na svom Facebooku.

OTVORENO PISMO GRADONAČELNIKU GRADA KNINA

Povodom Vaših zbunjujućih odgovora na novinarska pitanja o tome tko će nastupati na koncertu u Kninu 5. kolovoza 2019. godine osjećam se pozvanom ovako javno postaviti Vam još neka pitanja u svezi organizacije koncerta za proslavu obljetnica „ Oluje „.

Izjavili ste kako je koncert Marka Perkovića Thompsona preskup za Grad Knin jer Thompson navodno traži 600.000 kuna za svoj nastup, a Grad Knin u svom proračunu ima osigurano samo 600.000 kuna za sve događaje oko proslave ovogodišnje obljetnice „ Oluje „.

Sam Marko Perković Thompson javno Vas je demantirao da traži 600.000 kuna za svoj nastup, a i sami ste rekli kako je 2015. godine kada je u Kninu bilo najviše posjetitelja koncert Marka Perkovića Thompsona Grad Knin koštao 300.000 kuna, a već 2016. godine da je Grad Knin za Thompsonov koncert platio 600.000 kuna. Nije mi jasno kako Vam odmah po preuzimanju funkcije gradonačelnika nije bio sumnjiv takav nesrazmjer između troškova nastupa Thompsona 2015. i 2016. godine. Pogotovo jer ste koristili svaku priliku da javno prozovete svog prethodnika Nikolu Blaževića zbog nepotrebnih troškova. Pogotovo mi nije jasno a i građanima Knina kako Vam nije bio sumnjiv cjelokupni trošak Grada za obilježavanje „ Oluje „ 2015. godine koji je iznosio po Vašim riječima ( na drugom internetskom portalu ) čak 1,6 milijuna kuna, da bi isti trošak za obilježavanje „ Oluje „ 2016. godine iznosio samo 943.000 kuna, dok će ove 2019. godine trošak Grada za cjelokupan program oko Oluje biti oko 583.000 kuna !

Zanima me kao i građane Knina zašto je takav nesrazmjer isplaćenog novca za koncert Marka Perkovića Thompsona 2015. i 2016. godine, pogotovo što sam Marko Perković javno kaže

„ podle su laži da sam za Oluju u Kninu tražio 600.000 kuna „. Ako ti novci nisu isplaćeni Thompsonu za nastup, kome su onda isplaćeni.

Zanima me je li što o tome pokazala Vaša forenzička revizija poslovanja Grada Knina i njegovih ustanova o kojoj ste stalno govorili kako će pokazati pravo stanje financijskog poslovanja Vaših prethodnika u fotelji gradonačelnika Grada Knina. O rezultatima te famozne forenzičke revizije do danas ništa nismo čuli iako ste u par navrata javno izjavili da se provodi i da ćete rezultate objaviti po njenom završetku. Vjerojatno je forenzička revizija Grad Knin koštala mnogo novca poreznih obveznika, pa smatram da porezni obveznici imaju pravo znati rezultate forenzičke revizije. Evo sad Vam je prava prilika da javno iznesete rezultate forenzičke revizije, a posebno dio oko koncerata Marka Perkovića Thompsona 2015. i 2016. godine. A što se tiče cijene koštanja koncerta Marka Perkovića Thompsona možete se obratiti gradonačelnicima Slunja i Gline te će Vas oni podučiti kako je moguće Thompsonov koncert za Oluju organizirati sa samo 230.000 kuna iz gradskog proračuna.

Ne znam otkud Vam podaci za Vašu izjavu „ naši kninski poduzetnici isto zarađuju i kad je Škoro i kad je Thompson „. I malo dijete zna da nije tako, da se ne može jednako zarađivati kad je u gradu par tisuća ljudi i kad je u gradu 100.000 ljudi. Pogotovo po ljetnom danu i temperaturama od 40 stupnjeva. Izjava Vam je čisto politikanstvo koje navodi vodu na svoj mlin, dok u isto vrijeme za politikanstvo optužujete svoje političke protivnike.

Jeste li pitali poduzetnike grada Knina za njihovo mišljenje o izvođaču za Oluju ? Na koji način ste saznali mišljenje kninskih poduzetnika ?

Izjavili ste kako su građani Knina zadovoljni koncertima za Oluju 2017. i 2018. godine i kako ste i Vi osobno zadovoljni. Za Vaše mišljenje ne sumnjam , ali me zanima kako ste i na koji način saznali što o tome misle građani Knina ? Nisam čula da ste uporabili aplikaciju e-referenduma za koju je Grad Knin utrošio najmanje 160.000 kuna. Sada Vam je idealna prilika da prvi put isprobate aplikaciju e-referenduma . E-referenduma koji ste najavljivali još prije skoro dvije godine i obećavali da će Grad Knin biti prvi grad u Hrvatskoj koji će uvesti neposrednu demokraciju. Evo, sad je prilika za primjenu aplikacije e-referenduma na kojemu će se građani Knina izjasniti kog izvođača žele na koncertu za obilježavanje obljetnice Oluje.

Predlažem da budemo prvi i po snižavanju dobne granice za izlazak na referendum na 16 godina života tako da omogućimo i mladim stanovnicima Knina demokratsko izjašnjavanje i tako ih uvodimo u buduća izjašnjavanja i izbore.

Primjena aplikacije e-referenduma za izjašnjavanje građana Knina o izvođaču na ovogodišnjoj obljetnici Oluje prigoda je da isprobate besplatni internet koji ste uveli u gradu Kninu zahvaljujući vaučeru od 15.000 eura koji ste dobili u prosincu 2018. godine od Europske unije.

Kao što sam navela gospodine gradonačelniče od Vas u ime javnosti i građana Knina tražim :

1. Objavite rezultate forenzičke revizije poslovanja Grada i njegovih ustanova, s posebnim osvrtom o trošenju proračunskog novca za obilježavanje obljetnica Oluje 2015. i 2016. godine

2. Organizirajte izjašnjavanje građana Knina starijih od 16 godina primjenom aplikacije e-referenduma s pitanjem koga žele za izvođača na koncertu 5. kolovoza 2019. godine.

VIJEĆNICA U GRADSKOM VIJEĆU GRADA KNINA Marija Ćurić