TKO SABOTIRA ŠKORU? Otkazan još jedan koncert predsjedničkog kandidata!

Autor: Dnevno

Otkad se uključio u utku za predsjednika Miroslav Škoro suočava se s brojnim problemima i političkim i svakakvim podmetanjima kojih ima napretek.

Tako je već naišao na otkaze nekih svojih najavljenih koncerata ili ih je (kao onaj u Kninu za Oluju) sam otkazao. Novi takav slučaj dolazi iz Našica. Škorin koncert najavljen 21. rujna u tom gradu, u kojem je na vlasti HDZ je otkazan, a kao Škorina zamjena uskočit će Prljavo kazalište. Ta odluka gradskih vlasti izazvala je brojne reakcije i kritike i sve se odmah povezalo sa Škorinom kandidaturom i kampanjom koja službeno još nije ni počela.

O svemu se oglasio i savjetnik u predsjedničkoj kampanji Miroslava Škore Mate Mijić na svojem Facebook profilu.

Iz Grada Našica oštro su demantirali takve insinuacije i da to zasigurno nije slučaj, odnosno da otkazivanje nema nikakve veze s političkim aktivnostima i kampanjom za predsjedničke izbore.

“U svibnju je zbog nedostatka financijskih sredstava otkazan koncert Miroslava Škore sukladno odredbama ugovora, to je učinjeno pisanim putem i uz telefonsku koordinaciju s predstavnicima izvođača koji su tada imali i druge upite za nastup u navedenom termnu. Nakon toga, dana 23. lipnja, Miroslav Škoro je objavio kandidaturu za predsjednika Republike Hrvatske”, kazali su nam iz Grada Našica te nadodali:

“U srpnju je Turistička zajednica osigurala dodatna sredstva te je tada za koncert dogovorena grupa Prljavo kazalište povodom 30. obljetnice njihova velikog koncerta iz 1989., što je prigodno za Dan branitelja Grada Našica. Želimo istaknuti važnu činjenicu da je isti otkazan prije političkog angažmana Miroslava Škore.”

Dakle, otkazivanje se dogodilo prije njegove konačne odluke o ulasku u borbu za predsjednika. Po tome se Našice ipak razlikuju od nekih gradova i općina gdje su njihovi čelnici, redom iz HDZ-a, “odlučili ne plaćati političke skupove” te samim time otkazali zakazane Škorine koncerte, ističu iz Grada Našica.

Da promjene svoju odluku o nenastupanju u Našicama nije pomogla ni činjenica da su iz menadžementa pjevača pojasnili da na aktualnoj turneji posvećenoj 30. godišnjici pjesme “Ne dirajte mi ravnicu” Škoro ne emitira s pozornice nikakve političke poruke.

“Zna pozdraviti organizatore, kao što je to bilo i u Trilju, ali to je sve. Na njegovim koncertima nema politike, na to se strogo pazi. Škoro ne želi koncerte, uglavnom dogovorene prije nego što se kandidirao za predsjednika Republike, koristiti u predizborne svrhe“, poručili su iz Grada Našica.